Huawei представи първия по рода си смартфон с широк формат

Huawei се откъсва от традиционните пропорции на смартфоните с официалното представяне на Pura X View – първият в бранша несгъваем флагман с широка конструкция. Вместо да се придържа към високите и тесни съотношения на екрана, които доминират в днешните стандарти, китайският производител е разработил дисплей с широко съотношение 16:9,5, което придава на устройството ниска и широка осанка. 6,39-инчовият OLED панел предлага резолюция от 2 232 × 1 320 пиксела, обрамчена от ултратънки рамки с дебелина 1,05 мм, като постига съотношение екран-корпус от 96,1%. Разширявайки границите на производителността още повече, дисплеят е проектиран да достига заслепяваща максимална яркост от 6 500 нита.

Въпреки разширената си конструкция, инженерите на Huawei са успели да запазят шасито изключително стройно, като са постигнали ултратънък профил от 6,68 мм и собствено тегло от едва 201 грама. Под тази лека рамка се крие батерия с капацитет 7 000 mAh.

Отзад хоризонтален камерен модул с овална форма приютява система с три обектива, която според източници от бранша се състои от три 50-мегапикселови сензора. Под капака слуховете сочат към процесор Kirin 9030S, съчетан с 12 GB RAM и до 1 TB вградена памет, осигуряващи достатъчно хардуерна мощност за тежки натоварвания.

В момента Pura X View е отворен за предварителни резервации в Китай в четири различни цветови варианта, като пълните технически спецификации, ценовата структура и датите за пускане на пазара ще бъдат разкрити на 28 август.