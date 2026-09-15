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Защо Apple избра името iPhone Duo и какво всъщност се крие зад това решение?

Защо Apple избра името iPhone Duo и какво всъщност се крие зад това решение?

15 Септември, 2026 15:45 456 1

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Компанията планира цяла гама от нови продукти с това означение

Защо Apple избра името iPhone Duo и какво всъщност се крие зад това решение? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Промените в наименованието в сектора на водещите потребителски технологии често отразяват стратегическите промени в наименованията на моделните гами, а най-новата конвенция за наименование на Купертино за първия им сгъваем хардуер подчертава именно тази корпоративна стратегия. Въпреки че анализаторите от бранша отдавна очакваха устройството да дебютира под знамето на агресивна производителност и името Ultra, маркетинговите умове в компанията са избралинаименованието Duo,.

Зад това решение всъщност се крие цяла стратегия, която подсказва за няколко нови модела от серията.Компанията планира разширяващо се семейство модели с различни конфигурации, като не е изключено използването на кратко трибуквено наименование, което се вписва идеално в редицата от утвърдени имена като „Air“ и „Pro“ и оставя достатъчно пространство за бъдещи версии на шасито, като по-голям „Duo Max“, компактен мини вариант или достъпна версия „SE“.

Освен чистата симетрия в номенклатурата, избраното име служи като непосредствен дизайнерски акцент, подчертаващ конфигурацията с два екрана, която определя двузоновата сгъваема архитектура на хардуера. Прогнозите в бранша сочат, че това високопрофилно навлизане на пазара е на път да промени напълно конкурентната среда, като се очаква първоначалният производствен обем да се сблъска със сериозни затруднения при разпределението, тъй като глобалното търсене ще скочи до небето веднага след пускането на пазара.


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  • 1 Коста

    2 0 Отговор
    Дуо е две по уно 1000€

    15:49 15.09.2026