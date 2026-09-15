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Защо технологията на водородната Toyota Mirai остана екзотика на пътя

Защо технологията на водородната Toyota Mirai остана екзотика на пътя

15 Септември, 2026 14:40 538 6

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  • mirai-
  • водороден автомобил

И още как работи водородната електроцентрала на четири колела

Защо технологията на водородната Toyota Mirai остана екзотика на пътя - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия преминава през най-мащабната си трансформация от век насам, а търсенето на алтернатива на фосилните горива ражда решения, които изглеждат като извадени от научнопопулярен роман. Докато по-голямата част от производителите заложиха изцяло на стандартните акумулаторни машини, японските инженери продължават да следват свой собствен, значително по-сложен път. В центъра на тази визия stoi Toyota Mirai — седан, който не просто използва електричество, а го произвежда сам на борда си чрез химична реакция между водород и кислород.

За разлика от конвенционалните возила на ток, които изискват часове край зарядната станция или мощни правoтокови терминали, водородната концепция обещава зареждане за едва три до пет минути. Процесът прилича изключително много на познатото пълнене на бензин или дизел, а единственият страничен продукт, който излиза от изпускателната система по време на движение, е напълно чиста вода.

Как работи водородната електроцентрала на четири колела

Под елегантния купеобразен силует на второто поколение Toyota Mirai се крие забележителна инженерна архитектура. В основата на задвижването е разположен така нареченият стек от горивни клетки (Fuel Cell Stack). В него вкаран под високо налягане водород от три специални резервоара се среща с кислорода от атмосферния въздух.

При тази електронна реакция се генерира електрическа енергия, която задвижва монтирания на задната ос електродвигател. Системата разполага и с малка буферна батерия, която събира енергия при рекуперация и подпомага ускорението. Целият процес е лишен от каквото и да е задвижващо бутало, разпределителен вал или вътрешно горене, което осигурява абсолютно безшумно и копринено гладко движение, типично за луксозните лимузини.

Защо технологията на водородната Toyota Mirai остана екзотика на пътя

Впечатляващ пробег и сурови инфраструктурни реалности

На хартия технологията предлага най-доброто от двата свята: липса на вредни емисии и бързина на зареждане, съпоставима с класическите автомобили. С едно пълнене на резервоарите, събиращи около 5.6 килограма водород под налягане от 700 бара, автомобилът може леко да надхвърли 650 километра реален автономен пробег.

Голямото предизвикателство обаче не се крие в самата конструкция на превозното средство, а в пълната липса на развита зарядна мрежа. Изграждането на една водородна станция струва милиони евро заради изключително строгите изисквания за безопасност и съхранение на газа под огромно налягане. Това превръща притежанието на такъв модел в истинско предизвикателство извън няколко строго определени региона в Западна Европа, Северна Америка и Япония.

Въпреки инженерния си триумф, технологията на горивните клетки се сблъсква и с въпроса за цялостната ефективност. Добиването на чист водород, неговото втечняване или транспортиране под високо налягане изисква огромно количество електрическа енергия, което намалява крайния коефициент на полезно действие спрямо директно зарежданите акумулаторни модели.

Toyota Mirai остава завладяващ пионер и жив proof-of-concept за това докъде може да стигне автомобилната наука. Тя е доказателство, че алтернативи съществуват, дори ако тяхното масово навлизане изисква инфраструктурни промени от съвсем друг мащаб.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Амиии

    2 1 Отговор
    Ще чакаме атомните двигатлчета, ако дотогава ИИ не наложи мораториум върху управлението на МПС от хора!

    14:48 15.09.2026

  • 2 Селянин

    3 0 Отговор
    В мобилето има няколко такива да се продават в БГ. Ще се продават години. Освен няколко от шефчетата в БАН, никой друг няма достъп до водород.
    Технологията е супер, но няма къде да се зарежда.

    14:54 15.09.2026

  • 3 Удри евраста с лопатЕто

    1 3 Отговор
    Няма да има водороден двигател, не разбрахте ли, никой няма да допусне на сегашния етап технология която ви изкарва извън сегашната система, трябва да сте зависими при всички обстоятелства, от горива, ток, вода, храна и квот се сетиш, затов и селата се унищожават или се превръщат в тип град с градинка с цветя отпред и останалото от ЛИДЪЛ, няма да се измъкнем лесно от "демокрацията" няма а се плашите.

    Коментиран от #6

    14:59 15.09.2026

  • 4 6135

    0 1 Отговор
    "химична реакция между водород и кислород"

    На това на село му викаме "горене".

    15:07 15.09.2026

  • 5 665

    0 0 Отговор
    700 бара !!!
    До такова нещо не бих се приближил, камо ли пък да се возя.

    15:30 15.09.2026

  • 6 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Удри евраста с лопатЕто":

    А ти как мислиш работи водородната кола? Независимо ли? Ти нещо не си разбрал за водородните коли. Това са коли, за които трябват специални водородни станции с много чист водород, под 700 бара налягане! Това независимост ли е според теб?

    15:31 15.09.2026