Финландия предоставя на Украйна 34-и пакет военна подкрепа за 290 млн. евро

Финландия реши да предостави на Украйна 34-ия си пакет военна подкрепа, чиято стойност възлиза на 290 милиона евро. Новината беше съобщена официално в социалната мрежа X от финландския президент Александър Стуб, предава Фокус.

Ukraine is preparing for the coming winter and needs all the support we can give. Today, Finland decided on its 34th defence materiel package for Ukraine, worth €290 million. The package includes equipment urgently requested by Ukraine @ZelenskyyUA.



Ukraine is in the fifth year… — Alexander Stubb (@alexstubb) September 15, 2026

Новият пакет е одобрен във вторник, 15 септември, и съдържа оборудване, поискано по спешност от Киев във връзка с очакваните зимни затруднения.

„Украйна води отбранителна борба вече пета година. Ние подкрепяме Украйна, защото това е морално правилно. Става въпрос за сигурността на цяла Европа, а следователно и на Финландия“, пише в Х президентът на Финландия.

По-рано Стуб подчерта необходимостта Украйна да бъде подготвена за най-лошия сценарий през настъпващия зимен сезон, като потвърди, че Хелзинки работи активно за осигуряването на необходимите енергийни ресурси за страната.

Паралелно с новите военни доставки Финландия подготвя и следващ транш, насочен изцяло към подсилване на противовъздушната отбрана - един от най-критичните приоритети за защитата на украинската инфраструктура.