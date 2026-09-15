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Финландия предоставя на Украйна 34-и пакет военна подкрепа за 290 млн. евро

Финландия предоставя на Украйна 34-и пакет военна подкрепа за 290 млн. евро

15 Септември, 2026 16:24 493 13

  • финландия-
  • военна подкрепа-
  • украйна

Новият пакет съдържа оборудване, поискано по спешност от Киев във връзка с очакваните зимни затруднения

Финландия предоставя на Украйна 34-и пакет военна подкрепа за 290 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландия реши да предостави на Украйна 34-ия си пакет военна подкрепа, чиято стойност възлиза на 290 милиона евро. Новината беше съобщена официално в социалната мрежа X от финландския президент Александър Стуб, предава Фокус.

Новият пакет е одобрен във вторник, 15 септември, и съдържа оборудване, поискано по спешност от Киев във връзка с очакваните зимни затруднения.

„Украйна води отбранителна борба вече пета година. Ние подкрепяме Украйна, защото това е морално правилно. Става въпрос за сигурността на цяла Европа, а следователно и на Финландия“, пише в Х президентът на Финландия.

По-рано Стуб подчерта необходимостта Украйна да бъде подготвена за най-лошия сценарий през настъпващия зимен сезон, като потвърди, че Хелзинки работи активно за осигуряването на необходимите енергийни ресурси за страната.

Паралелно с новите военни доставки Финландия подготвя и следващ транш, насочен изцяло към подсилване на противовъздушната отбрана - един от най-критичните приоритети за защитата на украинската инфраструктура.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Помощ

    4 3 Отговор
    Русия пък получи 1000 милиарда долара помощ от Иран.

    Коментиран от #6, #8

    16:29 15.09.2026

  • 3 Чико Фекалиев

    10 2 Отговор
    Последни опити да задържат зеления на власт..! Вече са на два щаба едните искат да грабят ресурси другите да продават оръжия..! Стратезите обаче полека лека връзват злите западни вампири..!

    16:32 15.09.2026

  • 4 Зиганшин

    11 3 Отговор
    Грозен кьосав задник,това са парите на обикновените хора с които ти боравиш.Само за 24 часа,можеш да видиш знамето на РФ,забито в центъра на столицата ти.

    Коментиран от #11

    16:33 15.09.2026

  • 5 военен неможач

    8 1 Отговор
    Напусто похарчени пари. Разбира се не и за оръжейната мафия. Но можеха още повече да подобрят живота на десетките хиляди дебили. Финландците са известни с дебилите си, резултат от кръвосмешения, уж с цел запазване чистотата на нацията.

    16:35 15.09.2026

  • 6 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Помощ":

    Да бе , той Иран няма 10 милиарда за него си , ама дал 1000 на Раша , хахахаххаха !!! Ей мечтите на гольовците и те гольовски , хахахах !!

    Коментиран от #12

    16:36 15.09.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 2 Отговор
    Грешките на Сталин тежат като воденичен камък на сегашното ръководство на Русия Всичко беше в ръцете му Можеше да прави каквото иска Сега нямаше да гледаме тази самодоволна физиономия

    16:37 15.09.2026

  • 8 Долърът

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Помощ":

    върви към многото нули...

    16:43 15.09.2026

  • 9 Перо

    4 1 Отговор
    Покрай тези доставки западна Украйна ще стане лунен пейзаж, през зимата, не само по енергиините източници, производство, но транспорт и инфраструктура, подобно на Берлин 1945 г.! Това дередже на Украйна беше предвидимо, преди държавния преврат и последвалия геноцид и отказ от международните договори!

    16:56 15.09.2026

  • 10 ТЕЗИ СЕ ПОДИГРАВАТ СЪС ЗЕЛЕНСКИ

    5 1 Отговор
    Че той толкова крадне само до обед. Пари за семки.

    17:05 15.09.2026

  • 11 Могат да му го

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зиганшин":

    Забият и на друго място .
    Знамето .

    17:15 15.09.2026

  • 12 Нямат

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    А ти много имаш !
    Заеми да те у туземеца .
    30 000 000 000 $ Иран има блокирани от западните крадци .

    17:18 15.09.2026

  • 13 Дайте им

    1 0 Отговор
    300 милиона че , иначе немогат да ги разделят
    по равно .
    Зеленски , Буданов и Драпати.
    Лесно , по 100 милиона .
    Иначе пак ще се скарат и ще се стрелят в Киев .

    17:22 15.09.2026

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