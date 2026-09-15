Финландия предоставя на Украйна 34-и пакет военна подкрепа за 290 млн. евро

Финландия реши да предостави на Украйна 34-ия си пакет военна подкрепа, чиято стойност възлиза на 290 милиона евро. Новината беше съобщена официално в социалната мрежа X от финландския президент Александър Стуб, предава Фокус.
Ukraine is preparing for the coming winter and needs all the support we can give. Today, Finland decided on its 34th defence materiel package for Ukraine, worth €290 million. The package includes equipment urgently requested by Ukraine @ZelenskyyUA.— Alexander Stubb (@alexstubb) September 15, 2026
Ukraine is in the fifth year…
Новият пакет е одобрен във вторник, 15 септември, и съдържа оборудване, поискано по спешност от Киев във връзка с очакваните зимни затруднения.
„Украйна води отбранителна борба вече пета година. Ние подкрепяме Украйна, защото това е морално правилно. Става въпрос за сигурността на цяла Европа, а следователно и на Финландия“, пише в Х президентът на Финландия.
По-рано Стуб подчерта необходимостта Украйна да бъде подготвена за най-лошия сценарий през настъпващия зимен сезон, като потвърди, че Хелзинки работи активно за осигуряването на необходимите енергийни ресурси за страната.
Паралелно с новите военни доставки Финландия подготвя и следващ транш, насочен изцяло към подсилване на противовъздушната отбрана - един от най-критичните приоритети за защитата на украинската инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Помощ
Коментиран от #6, #8
16:29 15.09.2026
3 Чико Фекалиев
16:32 15.09.2026
4 Зиганшин
Коментиран от #11
16:33 15.09.2026
5 военен неможач
16:35 15.09.2026
6 гост
До коментар #2 от "Помощ":Да бе , той Иран няма 10 милиарда за него си , ама дал 1000 на Раша , хахахаххаха !!! Ей мечтите на гольовците и те гольовски , хахахах !!
Коментиран от #12
16:36 15.09.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:37 15.09.2026
8 Долърът
До коментар #2 от "Помощ":върви към многото нули...
16:43 15.09.2026
9 Перо
16:56 15.09.2026
10 ТЕЗИ СЕ ПОДИГРАВАТ СЪС ЗЕЛЕНСКИ
17:05 15.09.2026
11 Могат да му го
До коментар #4 от "Зиганшин":Забият и на друго място .
Знамето .
17:15 15.09.2026
12 Нямат
До коментар #6 от "гост":А ти много имаш !
Заеми да те у туземеца .
30 000 000 000 $ Иран има блокирани от западните крадци .
17:18 15.09.2026
13 Дайте им
по равно .
Зеленски , Буданов и Драпати.
Лесно , по 100 милиона .
Иначе пак ще се скарат и ще се стрелят в Киев .
17:22 15.09.2026