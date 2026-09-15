iOS 27 вече е достъпен за изтегляне, ето кои са съвместимите устройства

Глобалната верига за разработка на софтуер в Купертино официално даде зелена светлина за разпространението най-новия си годишен фърмуер, като iOS 27 вече се разпространява към милиони съвместими устройства по целия свят. Наред с основното обновление за смартфони, едновременно се разпространяват и допълнителни пакети за платформите, включващи iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и visionOS 27, за да се обнови по-широката хардуерна екосистема.

Под елегантния външен вид операционната система въвежда цялостно преработване на архитектурата на потребителския интерфейс, подчертано от по-задълбочени настройки за персонализиране на полупрозрачните дизайнерски елементи от серията Liquid Glass и впечатляващо ускорение от тридесет процента в скоростта на стартиране на приложенията. Функционалността за търсене в Spotlight, „Снимки“ и „Поща“ е напълно преработена за по-прецизно индексиране на телеметричните данни, докато основната атракция остава AI асистентът Siri от ново поколение на Apple. Първоначално пуснат като бета версия само на английски език, която заобикаля пазара на Европейския съюз в очакване на съответствие с регионалните регулации, този усъвършенстван пакет за изкуствен интелект използва дълбоко фундаментално моделиране, за да оптимизира сложни задачи, обхващащи различни приложения, като разширената езикова поддръжка за френски, японски, корейски, португалски и испански език се очаква да бъде налична през октомври.

За да гарантира широка достъпност за по-старите модели, производителят е структурирал пътя за ъпгрейд така, че да обхване хардуерни архитектури, датиращи чак до производствените цикли от 2019 година. Изчерпателният списък за съвместимост обхваща всяко поколение – от серията iPhone 11 и второто поколение iPhone SE до най-новите флагмански модели, като гарантира, че дори по-старите устройства запазват достъп до основните системни оптимизации. Собствениците на съвместим хардуер могат лесно да започнат софтуерната актуализация, като навигират през стандартните менюта за системна конфигурация и се уверят, че техните устройства са подготвени и заредени за прехода към най-новия операционен стандарт на Купертино.