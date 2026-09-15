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Киев: Руската армия е поразила над 500 локомотива от началото на войната
  Тема: Украйна

Киев: Руската армия е поразила над 500 локомотива от началото на войната

15 Септември, 2026 16:33 794 39

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Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Марк Рюте

Киев: Руската армия е поразила над 500 локомотива от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски атаки са нанесли щети или са унищожили над 500 локомотива от началото на войната, заяви днес украинският външен министър, цитиран от Ройтерс, на фона на ескалацията от страна на Москва на ударите срещу железопътна инфраструктура, пише БТА.

“Призоваваме партньорите си спешно да ни помогнат да открием локомотиви, съвместими с междурелсие 1520 мм, както и с финансиране, за да се ускори закупуването на нови“, написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа Екс.

Повече от половината засегнати локомотиви са ударени тази година, добави той.

Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на руския президент Владимир Путин, коментира вчера генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел.

Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.

Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.

Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски: Дайте ни

    19 1 Отговор
    пари за локомотиви! Не искаме локомотиви! Дайте ни пари, а ние сами ще си ги направим!

    16:37 15.09.2026

  • 2 ХиХи

    19 1 Отговор
    Последния месец 400, досега ги жалеха ама вече край

    16:38 15.09.2026

  • 3 г-н Чикиблъсков

    19 1 Отговор
    Стратегия на руснаците е зимен студ и събуждане на украинския народ , в противен случай като свършат жените на фронта ще изпрати децата.! Влаковете се бомбят и се спира доставката на дърва и въглища..!

    16:38 15.09.2026

  • 4 Ние нямаме ли и

    13 0 Отговор
    локомотиви че да им подарим и тях

    Коментиран от #7

    16:38 15.09.2026

  • 5 Налудник

    4 1 Отговор
    В метрото в София няма толкова. А и не им личи.

    16:38 15.09.2026

  • 6 Марк Рюте

    10 1 Отговор
    О машинист ли стана?

    16:39 15.09.2026

  • 7 Нашите са точно

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ние нямаме ли и":

    съвместими с междурелсие 1520 мм... хахахаха

    16:41 15.09.2026

  • 8 Нидерландец

    13 0 Отговор
    "ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте".
    И добави: "Добре, че Нидерландия е далече!"

    Коментиран от #25

    16:41 15.09.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор
    Те такива локомотиви растат по дърветата Да се обадят на Лукашенко Там локомотиви много Може и да ги произвежда Европа да плати на Батка

    16:42 15.09.2026

  • 10 Ами

    17 0 Отговор
    Подкрепящите окраина да отиват да дърпат вагоните.

    16:43 15.09.2026

  • 11 Олеее....

    16 0 Отговор
    НАТО имало решимост да се придържа към принципа за "съвместната отбрана" представете си! Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте. Тя Украйна му била негова земя бре ....лудД човек ей

    16:43 15.09.2026

  • 12 Дън Бай

    8 0 Отговор
    Нема кюмюр!

    16:44 15.09.2026

  • 13 И за кви са им пък на хурките

    6 0 Отговор
    локомотиви?

    Коментиран от #18

    16:45 15.09.2026

  • 14 Ачо от ПП

    4 1 Отговор
    Освен да последваме повелята нашия велик лидер господин Кирил Петков и да дарим по още една заплата или пенсия друго не можем да направим.

    16:46 15.09.2026

  • 15 Аналлизатор

    5 2 Отговор
    Нашто БДЖ е по-добро от украинското, все пак сме в клубът на богатите...

    16:46 15.09.2026

  • 16 Мимч

    9 0 Отговор
    Тоя руте е една пионка лепка.Само глупости ръси да им е драго на руснаците да му затворят мръсната човка,както и на другата близалка калас....Ще брани на баба си хвърчилото....

    16:47 15.09.2026

  • 17 Оставка нищожество

    6 0 Отговор
    Никакво увеличаване на подкрепата за Украйна !

    16:47 15.09.2026

  • 18 Да извозят

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "И за кви са им пък на хурките":

    пачките на Зе, преди Буданов да му ги открадне!

    16:48 15.09.2026

  • 19 Тези влакове

    11 0 Отговор
    Пак бяха подарък от Русия и не са плащани

    16:49 15.09.2026

  • 20 В цяла гейропа няма

    10 0 Отговор
    такива локомотиви в тези които има няма да ти дадат, защото са на страната на Русия. Западналите нямат такива, а за да ти направят ще минат година минимум време което скапаната ви ко4ина няма да съществува и ще е история.

    16:49 15.09.2026

  • 21 БЯГАЙКИ ОТ ВЛАКА ОНЗИ ДЕН

    9 0 Отговор
    Рюте разбрал, че вече не може да задържа.

    16:50 15.09.2026

  • 22 Митко

    5 0 Отговор
    Скоро ще вадят парните.

    16:51 15.09.2026

  • 23 ДЕКОМУНИЗАЦИЯ

    6 3 Отговор
    Тези локомотиви им бяха от СССР. Сега ще си направят нови с многото европейски заводи в окраина.

    16:52 15.09.2026

  • 24 Когато една територия

    6 1 Отговор
    е определена за буферна. Влакове и линии няма там. От времето на Наполеон е така.

    Коментиран от #36

    16:53 15.09.2026

  • 25 Далече, далече,

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нидерландец":

    колко па да е далече, на един Посейдон разстояние което макс 1 час и ниската земя ще стане подводна без земя тип Атлантида.

    16:53 15.09.2026

  • 26 Никой

    4 0 Отговор
    Американския клоун поучава Украйна а не Русия . Руския олигарх Умар Кремльов е платил наема на частен остров и фойверките на Бахамите за сватбата през май 2026г. на Доналд Тръмп - младши . Освен олигарха , който не говори и бъкел английски са присъствали и около 50 руски гости .

    16:54 15.09.2026

  • 27 Машинист

    5 1 Отговор
    Най-старите локомотиви в БДЖ струват по 1 милион. 500 локомотива по 1 000 000= не е зле.....

    Коментиран от #34

    16:55 15.09.2026

  • 28 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    0 8 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    16:55 15.09.2026

  • 29 ТО МАЙ

    6 1 Отговор
    И бензиностанции няма вече в бандерия, а и пристанища в Одеса май няма. Остана им само СЛАВАТА и европейските ценности на бандерите.

    16:58 15.09.2026

  • 30 СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ

    6 1 Отговор
    Вкара Бандерия във 1924 година.

    16:59 15.09.2026

  • 31 Щом Рюте реве значи нато губи войната!

    8 1 Отговор
    Всички локомотиви пълни с натовци трябва да горят! Победата на Русия над фашистка Украйна е неизбежна!

    17:01 15.09.2026

  • 32 И около

    1 0 Отговор
    15000 военни предприятия!

    17:03 15.09.2026

  • 33 Зелен потник

    2 1 Отговор
    - Дай, дай, дааай!

    17:03 15.09.2026

  • 34 Рафинерия

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Машинист":

    колко струва?

    17:04 15.09.2026

  • 35 Дидо

    3 1 Отговор
    Сега пък за локомотиви ще им плащаме на фашистите! И златните тоалетни и пенсиите и заплатите и после 100 години ще ги възтановяваме! Каква е тази психиатрия- ЕС?

    17:05 15.09.2026

  • 36 Наполеон

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Когато една територия":

    влак ли е карал?

    17:05 15.09.2026

  • 37 Ето сега е моментът

    2 0 Отговор
    женерал Наско, който е единственият на света, който може да прави кобрата на Пугачов с дизелов локомотив, да вземе участе във войната.

    17:08 15.09.2026

  • 38 Наглецо

    1 1 Отговор
    Тия нямат спиране с просенето. Покрайнината дори при СССР нямаше толкова локомотива.

    17:14 15.09.2026

  • 39 азчо

    2 0 Отговор
    Още може....

    17:17 15.09.2026

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