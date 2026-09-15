Киев: Руската армия е поразила над 500 локомотива от началото на войната

Руски атаки са нанесли щети или са унищожили над 500 локомотива от началото на войната, заяви днес украинският външен министър, цитиран от Ройтерс, на фона на ескалацията от страна на Москва на ударите срещу железопътна инфраструктура, пише БТА.
“Призоваваме партньорите си спешно да ни помогнат да открием локомотиви, съвместими с междурелсие 1520 мм, както и с финансиране, за да се ускори закупуването на нови“, написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа Екс.
Повече от половината засегнати локомотиви са ударени тази година, добави той.
Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на руския президент Владимир Путин, коментира вчера генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел.
Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.
Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.
Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски: Дайте ни
16:37 15.09.2026
2 ХиХи
16:38 15.09.2026
3 г-н Чикиблъсков
16:38 15.09.2026
4 Ние нямаме ли и
Коментиран от #7
16:38 15.09.2026
5 Налудник
16:38 15.09.2026
6 Марк Рюте
16:39 15.09.2026
7 Нашите са точно
До коментар #4 от "Ние нямаме ли и":съвместими с междурелсие 1520 мм... хахахаха
16:41 15.09.2026
8 Нидерландец
И добави: "Добре, че Нидерландия е далече!"
Коментиран от #25
16:41 15.09.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:42 15.09.2026
10 Ами
16:43 15.09.2026
11 Олеее....
16:43 15.09.2026
12 Дън Бай
16:44 15.09.2026
13 И за кви са им пък на хурките
Коментиран от #18
16:45 15.09.2026
14 Ачо от ПП
16:46 15.09.2026
15 Аналлизатор
16:46 15.09.2026
16 Мимч
16:47 15.09.2026
17 Оставка нищожество
16:47 15.09.2026
18 Да извозят
До коментар #13 от "И за кви са им пък на хурките":пачките на Зе, преди Буданов да му ги открадне!
16:48 15.09.2026
19 Тези влакове
16:49 15.09.2026
20 В цяла гейропа няма
16:49 15.09.2026
21 БЯГАЙКИ ОТ ВЛАКА ОНЗИ ДЕН
16:50 15.09.2026
22 Митко
16:51 15.09.2026
23 ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
16:52 15.09.2026
24 Когато една територия
Коментиран от #36
16:53 15.09.2026
25 Далече, далече,
До коментар #8 от "Нидерландец":колко па да е далече, на един Посейдон разстояние което макс 1 час и ниската земя ще стане подводна без земя тип Атлантида.
16:53 15.09.2026
26 Никой
16:54 15.09.2026
27 Машинист
Коментиран от #34
16:55 15.09.2026
28 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
16:55 15.09.2026
29 ТО МАЙ
16:58 15.09.2026
30 СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ
16:59 15.09.2026
31 Щом Рюте реве значи нато губи войната!
17:01 15.09.2026
32 И около
17:03 15.09.2026
33 Зелен потник
17:03 15.09.2026
34 Рафинерия
До коментар #27 от "Машинист":колко струва?
17:04 15.09.2026
35 Дидо
17:05 15.09.2026
36 Наполеон
До коментар #24 от "Когато една територия":влак ли е карал?
17:05 15.09.2026
37 Ето сега е моментът
17:08 15.09.2026
38 Наглецо
17:14 15.09.2026
39 азчо
17:17 15.09.2026