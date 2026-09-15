Киев: Руската армия е поразила над 500 локомотива от началото на войната

Руски атаки са нанесли щети или са унищожили над 500 локомотива от началото на войната, заяви днес украинският външен министър, цитиран от Ройтерс, на фона на ескалацията от страна на Москва на ударите срещу железопътна инфраструктура, пише БТА.

“Призоваваме партньорите си спешно да ни помогнат да открием локомотиви, съвместими с междурелсие 1520 мм, както и с финансиране, за да се ускори закупуването на нови“, написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа Екс.

Повече от половината засегнати локомотиви са ударени тази година, добави той.

Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на руския президент Владимир Путин, коментира вчера генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел.

Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.

Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.

Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте.