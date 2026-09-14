Как се справя Robot Phone при тестовете за издръжливост? (ВИДЕО)

Разширявайки границите на механиката на мобилния хардуер, нестандартният Robot Phone на Honor премина през суровите изпитания за издръжливост, благодарение на анализатора Зак от канала JerryRigEverything, специализиран в разглобяване на устройства. Освен привличащата вниманието моторизирана камера с жироскопична стабилизация – механично сложна конструкция, която поставя уникални предизвикателства пред термичното управление и се оказва уязвима към запушване с частици при излагане на силен прах и пясък,устройството демонстрира солидна основна структурна цялост.

Поставен в прецизно изработено алуминиево шаси, телефонът издържа строгите триточкови тестове за структурно огъване с изключителна твърдост, което потвърждава, че подвижният корпус на оптичната система не компрометира общата устойчивост на основния корпус на телефона при усукване. Под външната обвивка хардуерът разкрива неортодоксална термична и оптична конфигурация, която отразява инженерни компромиси, насочени към висока производителност.

За да управляват термичните натоварвания, генерирани от високопроизводителния процесор и механиката на моторизираната камера, инженерите са свързали парокамерата директно към задната основа на дисплейния модул, като ефективно използват самия екран като основен радиатор. Оптичните характеристики се осигуряват от телеобективен модул с висока разделителна способност от 200 мегапиксела, разположен в перископна конфигурация и разполагащ с оптична стабилизация на изображението, въпреки че разглобяването на сложния шарнирен механичен ръкав потвърждава, че сервизното обслужване на място или ремонтът на роботизираната оптика след продажбата ще представляват огромно предизвикателство за техниците.