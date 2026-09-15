Яник Синер се подготвя за завръщане на корта

След кратка пауза, наложена от неприятна контузия, Яник Синер – лидерът в световната ранглиста по тенис – отново стъпи на корта. Италианският ас, който вече пет пъти е триумфирал в турнирите от Големия шлем, се завърна към интензивните тренировки на твърдите кортове в престижната академия „Рикардо Пиати“ в Монте Карло, информира авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“.

Синер бе принуден да пропусне тазгодишното Открито първенство на САЩ, след като получи травма в коляното. За щастие, след преминато консервативно лечение на тендинит в специализирана клиника в Торино, младият шампион демонстрира завидна воля и бързо възстановяване. Феновете му по цял свят с нетърпение следят всяка стъпка от неговото завръщане.

Очакванията са Яник Синер да се включи в надпреварата на ATP 500 в Пекин, която ще се проведе между 30 септември и 6 октомври. Всички погледи са насочени към италианеца, който е решен да докаже, че контузиите не могат да го спрат по пътя към нови успехи.