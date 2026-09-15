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Яник Синер се подготвя за завръщане на корта

Яник Синер се подготвя за завръщане на корта

15 Септември, 2026 16:26 387 1

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  • открито първенство на сащ

Италианската тенис звезда възобнови тренировки след травма на коляното и планира участие в турнира в Пекин

Яник Синер се подготвя за завръщане на корта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След кратка пауза, наложена от неприятна контузия, Яник Синер – лидерът в световната ранглиста по тенис – отново стъпи на корта. Италианският ас, който вече пет пъти е триумфирал в турнирите от Големия шлем, се завърна към интензивните тренировки на твърдите кортове в престижната академия „Рикардо Пиати“ в Монте Карло, информира авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“.

Синер бе принуден да пропусне тазгодишното Открито първенство на САЩ, след като получи травма в коляното. За щастие, след преминато консервативно лечение на тендинит в специализирана клиника в Торино, младият шампион демонстрира завидна воля и бързо възстановяване. Феновете му по цял свят с нетърпение следят всяка стъпка от неговото завръщане.

Очакванията са Яник Синер да се включи в надпреварата на ATP 500 в Пекин, която ще се проведе между 30 септември и 6 октомври. Всички погледи са насочени към италианеца, който е решен да докаже, че контузиите не могат да го спрат по пътя към нови успехи.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    16:29 15.09.2026

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