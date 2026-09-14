Нов бъг в Android Auto

Продължаващата софтуерна нестабилност, която тормози съвременните инфоразвлекателни системи в свързаните автомобили, отново нанесе удар, предизвиквайки досадна вълна от аномалии в интерфейса в цялата екосистема на Android Auto. Шофьорите, които разчитат на интерфейси за прожектиране от смартфон, наскоро се сблъскаха с поредица от объркващи графични грешки, при които важни телеметрични показания и параметри на маршрута изчезваха по време на пътуването.

Сред най-забележителните смущения беше упорит бъг, засягащ Waze, при който преходът между конфигурации с разделен екран и режими на изглед на цял екран водеше до пълното изчезване на критични показатели за пътуването – включително очаквано време на пристигане, оставащо разстояние и предстоящи маневри. Разочарованите потребители отбелязаха, че липсващите данни се появяват отново на дисплея само за кратко, когато активна навигационна сигнализация прекъсва интерфейса. За щастие, екипите за разработка реагираха бързо, за да смекчат проблема, като последните актуализации за Android Auto успешно възстановиха правилното поведение на визуализацията. Шофьорите, които все още изпитват тези симптоми, са намерили решение, като са изчистили повредените кеш файлове на приложението на мобилните си устройства или са се уверили, че софтуерните им пакети са актуализирани до най-новите налични версии.

Същевременно потребителите, които навигират чрез Google Maps, се сблъскаха с напълно различен набор от графични проблеми, белязани от внезапното изчезване на наслагванията за задръствания в реално време и нововъведената телеметрия на активния скоростомер. Макар официалните разяснения да сочат, че някои пропуснати функции са просто част от поетапните графици за внедряване и регулирането на функциите от страна на сървърите, други липсващи елементи се приписват на синхронизации между преносимите устройства и вградените главни модули в автомобилите. Временни решения, като изчистване на данните от локалното хранилище и повторно установяване на Bluetooth връзката, се оказаха ефективни за възстановяване на липсващите показания на таблото.