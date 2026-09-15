Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Защо Apple избра точно този момент за първия си сгъваем смартфон

Защо Apple избра точно този момент за първия си сгъваем смартфон

15 Септември, 2026 15:48 494 3

  • apple-
  • iphone-
  • сгъваем смартфон-
  • сгъваем телефон

Според ръководството ключът към изчакването се крие в покриването на най-строгите вътрешни стандарти за надеждност, физическа здравина и инженерен дизайн

Защо Apple избра точно този момент за първия си сгъваем смартфон - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg


Навлизането на пазара на сгъваеми устройства и висок клас електроника винаги изисква прецизен баланс между радикалната иновация и структурната издръжливост. След официалния си дебют новите устройства на базирания в Купертино гигант предизвикаха широк отзвук в технологичната общност. Главният изпълнителен директор на компанията Джон Тернус и вицепрезидентът по маркетинг Грег Джосвиак дадоха подробни разяснения пред специализираните издания Tom's Guide и TechRadar относно мотивите зад решението този сгъваем флагман да дебютира именно сега. Според ръководството ключът към изчакването се крие в покриването на най-строгите вътрешни стандарти за надеждност, физическа здравина и инженерен дизайн. Новата сгъваема архитектура представлява демонстрация на пълната хармония между хардуер и софтуер, като разработването на подобен формат налага пълно преосмисляне на базовите концепции и отваря изцяло нови хоризонти пред създателите на съдържание.

При прякото сравнение с конкурентните алтернативи на пазара от технологичния гигант не спестиха забележителни критики към вече съществуващите конструкции. Основен източник на недоволство сред потребителите на първите поколения сгъваеми устройства остават меките и вълнообразни екранни повърхности, дължащи се на използването на евтини пластмасови слоеве. Освен че отстъпват по отношение на премиум усещането при допир, те лесно се деформират при продължителна употреба. Именно затова сгъваемият дисплей на новия модел използва специфично нанотекстурно покритие, разработено с цел да елиминира неприятните гънки и да осигури отлична структурна устойчивост.

Пазарната премиера бе предшествана от множество спекулации относно геометрията на устройството и неговото съотношение на страните. От компанията признават, че размерите и форм-факторът, напомнящ паспорт, са били обект на изтичане на информация, което е подтикнало редица конкуренти бързо да пуснат аналогични по форма модели. Въпреки това ключовите патенти около структурата на самия механизъм и повърхността на екранния модул са останали напълно защитени до самия момент на официалното представяне. Встъпването на Джон Тернус в ролята на ръководител на технологичния гигант отбелязва нова глава в развитието на марката, като самият той споделя, че поемането на поста е изключителна отговорност, подплатена от над две десетилетия личен принос към инженерните постижения на компанията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уууууу

    1 1 Отговор
    Най-надценените боклуци, не си заслужават и половината от цената която им искат! Взимах 7 Plus, след години пак ги пробвах с 13 Pro Max и последно миналата година им дадох шанс със 17 Pro Max! E не разбирам защо хората откачат по тия боклуци.... не виждам нищо в тях да си струва цената! Просто защото някой е решил, че са модерни и за да сме модерни като другите да купуваме боклуци? Явно не съм модерен! С Нищо не ме впечатляват и не предизвикват желанието ми да си купя такъв телефон! 3 пъти опитах и приключих с тях, надценени отпадъци

    Коментиран от #2, #3

    16:07 15.09.2026

  • 2 Айзомби

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уууууу":

    Модерно е да дадеш много пари за аксесоар ,който не може да прави нищо.Това е модата , да те видят ,че си хвърлил едни пари на вятъра !

    16:10 15.09.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уууууу":

    Ми бих те разбрал преди години когато разлика в цената apple Samsung беше доволно добра ама вече….

    16:33 15.09.2026