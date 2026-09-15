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Следващия Snapdragon чип може да е дело на Samsung

Следващия Snapdragon чип може да е дело на Samsung

15 Септември, 2026 13:07 380 2

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Qualcomm готви промени във веригата си за доставки

Следващия Snapdragon чип може да е дело на Samsung - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Веригата за доставки на полупроводници е изправена пред критичен инженерен застой, тъй като Qualcomm обмисля стратегия за производство с два източника за предстоящата си флагманска серия Snapdragon 8 Elite Gen 6. Запознати с бранша, които следят цифровите сглобяващи линии, отбелязват, че макар тайванската TSMC традиционно да е поддържала строг монопол върху най-модерните чипове, нарастващото търсене и агресивните резервации на производствен капацитет от страна на гигантите в потребителските технологии са принудили проектиращите чипове да проучват алтернативни производствени канали. Връщането на Samsung в играта с нейната усъвършенствана 2-нанометрова архитектура „gate-all-around“ би белязало монументална психологическа и индустриална промяна, отразяваща стратегическата диверсификация, отдавна практикувана от водещите индустриални конгломерати, които дублират веригите си за доставки срещу логистични затруднения.

Навигирането в тази потенциална стратегия обаче изисква преодоляването на значителни технически и търговски препятствия на производствения етаж. Въпреки че добивът от производството на Samsung при усъвършенстваната 2-нанометрова технология значително се е повишил и вече е в конкурентна зона – като е намалил разликата спрямо стабилния 70-процентов добив на TSMC – той все още от време на време поставя на изпитание строгите параметри за надеждност, изисквани за флагмански чипове, произвеждани в големи обеми. Към тези технически оценки се добавя и упорита ценова безизходица, тъй като Samsung се възползва от солидни ангажименти за милиарди долари от други глобални технологични гиганти, за да се държи твърдо по отношение на цените на пластините, вместо да предлага традиционните отстъпки за големи обеми. За инженерното ръководство в Сан Диего балансирането на тези показатели за добив спрямо риска от ограничени производствени квоти остава деликатен процес на калибриране.

Докато изпълнителните екипи се подготвят за ключови разкрития на предстоящия Snapdragon Summit, окончателният избор на фабрика ще определи не само сроковете за доставка на Qualcomm, но и доверието към Samsung в сферата на съвременното производство. Независимо дали тези обсъждания на високо равнище ще доведат до съвместен производствен план или ще бъдат отложени за по-късен етап от разработката, разгръщащата се сага подчертава неумолимия натиск, пред който са изправени доставчиците на компоненти в един свръхконкурентен пазар.


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