Георги Проданов: Президентските избори ще доведат до нова партийна конфигурация

В началото на политическия сезон е обезпокоителна предпрезидентската кампания, която започва с размятане на съмнения и компромати, коментира пред Радио София политологът и преподавател в НБУ Георги Проданов.

"Обвинения към кандидатите, които не са част от политическия етикет. Съмнения за помилването, което е направила президент Йотова. Неща, които за мен показват, че вероятно президентската кампания няма да бъде съвсем спокойна и в рамките на добрия тон. Почти 30 кандидати, доколкото видях в решението на ЦИК, от които голяма част, бих казал, случайни граждани, показват, че голямата битка действително ще бъде оспорвана между тези две кандидатури, вероятно между кандидатурите на Христанов и все още неизвестната кандидатура на "Възраждане", обясни Проданов.

Политологът коментира и вчерашната пресконференция на прокуратурата, на която бяха изнесени нови данни по случая "Петрохан": "Лицата и поведението на хората, които участваха във вчерашната пресконференция на прокуратурата, страшно ми напомнят на онези методи, имена, които свързваме с ГЕРБ, с Пеевски, с всичко тъмно около прокуратурата, за което някакси в последните десетина месеца не се говори".

"За мен друго е притеснително, това е част от калната борба, както казах. Притеснителното е, че действително за момента не виждаме политическа конкретика в това защо трябва да имаме и какъв трябва да бъде новият президент. Не че имаше такава и на парламентарните избори, вероятно подлъгването на кампаниите от бързината, в която се изхабява информацията в социалните мрежи е сериозна, но отвъд всичко животът, който ми се случва е в реалния свят и там трябва да знаем накъде отива държавата ни и каква визия ще има за бъдещето следващия президент. Както казах, при почти 30 кандидати, от които минус четирима, всички са маргинали или екзотични, да ги наречем, за мен не предполага сериозен разговор нито на ниво политика, нито на ниво бъдеще. Надеждата ни е в тези четирима кандидати, които са основните, да не се подведат по тази кална река, която може да ги повлече и действително да станем свидетели на един качествен дебат за смисъла на президентската институция", посочи Георги Проданов.

По думите му, без значение кой от кандидатите ще спечели президентските избори, кампанията и резултатите от вота ще дадат нова партийна конфигурация, която ще бъде важна с оглед на местните избори през 2027 г.

"Фактът, че ГЕРБ не издигнаха кандидат, за мен означава, че те заминават в миналото и парламентарното им присъствие ще бъде доизживяване на тяхната политика. Стига да не се включат към един по-голям десен проект, за който вероятно се стараят в момента обединените сили на "Продължаваме промяната", "Демократична България", ДСБ и всички останали, които уж скришно, но на практика толкова явно подкрепят кандидатурата на Андрей Гюров. Другото, което си мисля, че ще бъде резултат от тези избори, с оглед на това, че извън парламента останаха доста от някои от по-кресливите партии - на тези избори ще видим преформатиране именно в този сегмент на хората, които търсят по-бърз резултат и които са склонни отново да заложат на различни политически субекти", каза още политологът.