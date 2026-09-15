Новини
България »
Георги Проданов: Президентските избори ще доведат до нова партийна конфигурация

Георги Проданов: Президентските избори ще доведат до нова партийна конфигурация

15 Септември, 2026 16:26 650 9

  • георги проданов-
  • избори-
  • президент

Лицата и поведението на хората, които участваха във вчерашната пресконференция на прокуратурата, страшно ми напомнят на онези методи, имена, които свързваме с ГЕРБ, с Пеевски, с всичко тъмно около прокуратурата, за което някакси в последните десетина месеца не се говори

Георги Проданов: Президентските избори ще доведат до нова партийна конфигурация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В началото на политическия сезон е обезпокоителна предпрезидентската кампания, която започва с размятане на съмнения и компромати, коментира пред Радио София политологът и преподавател в НБУ Георги Проданов.

"Обвинения към кандидатите, които не са част от политическия етикет. Съмнения за помилването, което е направила президент Йотова. Неща, които за мен показват, че вероятно президентската кампания няма да бъде съвсем спокойна и в рамките на добрия тон. Почти 30 кандидати, доколкото видях в решението на ЦИК, от които голяма част, бих казал, случайни граждани, показват, че голямата битка действително ще бъде оспорвана между тези две кандидатури, вероятно между кандидатурите на Христанов и все още неизвестната кандидатура на "Възраждане", обясни Проданов.

Политологът коментира и вчерашната пресконференция на прокуратурата, на която бяха изнесени нови данни по случая "Петрохан": "Лицата и поведението на хората, които участваха във вчерашната пресконференция на прокуратурата, страшно ми напомнят на онези методи, имена, които свързваме с ГЕРБ, с Пеевски, с всичко тъмно около прокуратурата, за което някакси в последните десетина месеца не се говори".

"За мен друго е притеснително, това е част от калната борба, както казах. Притеснителното е, че действително за момента не виждаме политическа конкретика в това защо трябва да имаме и какъв трябва да бъде новият президент. Не че имаше такава и на парламентарните избори, вероятно подлъгването на кампаниите от бързината, в която се изхабява информацията в социалните мрежи е сериозна, но отвъд всичко животът, който ми се случва е в реалния свят и там трябва да знаем накъде отива държавата ни и каква визия ще има за бъдещето следващия президент. Както казах, при почти 30 кандидати, от които минус четирима, всички са маргинали или екзотични, да ги наречем, за мен не предполага сериозен разговор нито на ниво политика, нито на ниво бъдеще. Надеждата ни е в тези четирима кандидати, които са основните, да не се подведат по тази кална река, която може да ги повлече и действително да станем свидетели на един качествен дебат за смисъла на президентската институция", посочи Георги Проданов.

По думите му, без значение кой от кандидатите ще спечели президентските избори, кампанията и резултатите от вота ще дадат нова партийна конфигурация, която ще бъде важна с оглед на местните избори през 2027 г.

"Фактът, че ГЕРБ не издигнаха кандидат, за мен означава, че те заминават в миналото и парламентарното им присъствие ще бъде доизживяване на тяхната политика. Стига да не се включат към един по-голям десен проект, за който вероятно се стараят в момента обединените сили на "Продължаваме промяната", "Демократична България", ДСБ и всички останали, които уж скришно, но на практика толкова явно подкрепят кандидатурата на Андрей Гюров. Другото, което си мисля, че ще бъде резултат от тези избори, с оглед на това, че извън парламента останаха доста от някои от по-кресливите партии - на тези избори ще видим преформатиране именно в този сегмент на хората, които търсят по-бърз резултат и които са склонни отново да заложат на различни политически субекти", каза още политологът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Формация всички срещу Радевисти.

    16:27 15.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Конфигурация

    3 2 Отговор
    Прогресивна ще я преименуват на Проста с новата конфигурация.

    16:31 15.09.2026

  • 4 Затова е прав политолога

    6 1 Отговор
    "Фактът, че ГЕРБ не издигнаха кандидат, за мен означава, че те заминават в миналото и парламентарното им присъствие ще бъде доизживяване на тяхната политика."

    16:31 15.09.2026

  • 5 Бивш гербер

    8 1 Отговор
    Колеги,приятели. Днес и във Враца Герб се разпадна и вече не съществува-
    Над 50 членове на младежката струтура на ГЕРБ във Враца напускат партията, съобщи във фейсбук председателят им Влади Димитров.

    Вчера от Бойко Борисов си тръгна и Мартин Харизанов, бивш депутат от ГЕРБ в 48, 49, 50 и 51-вото Народно събрание. В миналото Харизанов беше и областен координатор на Младежи - ГЕРБ - Враца и общински организационен секретар на ГЕРБ в града.

    16:34 15.09.2026

  • 6 Оня под Коня

    1 1 Отговор
    Моят избор за президент е Лупи, защото Лупи е кандидат в аспект пълноценен визионер на съвременна европейска България. Да Кремиковци, Да двато пъти ЦСКА, НО ДА МУ ДАДЕМ ЧЕТВЪРТИ ШАНС, ЗАЩОТО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ ДРУГО!!!

    16:34 15.09.2026

  • 7 стига стари дъвки

    3 0 Отговор
    Аман вече от партии, които да се финансират от нашата обща каса, без да внасят и цент в нея. Досга с над 150 политически партии за по малко от 5 милиона народ и без реално гражданско общество докъде я докарахме, че и други напират за хранилката

    16:36 15.09.2026

  • 8 Кабакрадев

    2 0 Отговор
    Сега накъде....към Зеления Чорап,към Баце,или Ши...ши.....кой ли ще ми напълни джоба с нови милио...ни...ами сега,накъде....в СДС,ама там сме само трима,аз,Румбата и новият председател,и на Баце вече не му трябваме,горките ние.....останагме бедни,с по 50,60 милио..на....ужас.

    16:54 15.09.2026

  • 9 Цвете

    2 1 Отговор
    ПРАВИ ЛИ ВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ДОСТА СА " КАНДИДАТИТЕ " ЗА ПРЕЗИДЕНТ В ЕДНА МАЛКА ДЪРЖАВА С ДОСТА " АМБИЦИОЗНИ " НАТЕГАЧИ.? ТОВА Е, ЗАЩОТО ИСКАТ ДА ОТКЛОНЯТ МАСА ИЗБИРАТЕЛИ ОТ ДВАМАТА, КОИТО ЗА СЕГА СА НА ПЪРВА ЛИНИЯ, А ИМЕННО ГЮРОВ И ЙОТОВА?! ТЪЙ КАТО ЙОТОВА СКРИ ЗА НАРКОДИЛЪРА ,ТЯ Е КАУЗА ПЕРДУТА.И БАБИТЕ НА СЕЛО СА ВЪЗМУТЕНИ ,ДА НЕ ГИ ПОДЦЕНЯВАМЕ И ТЕ РАЗБРАХА ДАЛАВЕРАТА.МИСЛЕТЕ И ДА БЪДЕМ НАИСТИНА ОБЕКТИВНИ ,КОЙ ЩЕ Е ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО ТОВА ЩЕ Е ЛИЦЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО СВЕТА. 🇧🇬

    16:58 15.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове