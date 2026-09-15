Наградите "Еми" забравиха Чък Норис във възпоменанията си

Церемонията по връчването на наградите „Еми“ 2026 предизвика критики в социалните мрежи, след като няколко известни актьори и телевизионни личности не бяха включени в традиционния сегмент In Memoriam в памет на починалите през изминалата година.

Сред почетените имена бяха актьорите Робърт Дювал, Тим Къри, Ерик Дейн, Сам Нийл, Катрин О'Хара, Хейдън Панетиър и Джеймс Ван Дер Бийк, режисьорът и продуцент Роб Райнър, телевизионният продуцент Джеймс Бъроуз, медийният предприемач Тед Търнър и музикалната легенда Доли Партън.

Емоционалният сегмент беше съпроводен от изпълнение на певеца и автор на песни Ноа Кахан, който представи своя версия на класиката на Simon & Garfunkel „Bridge Over Troubled Water“.

Вниманието на зрителите обаче бързо се насочи към липсващите имена. Сред звездите, които не се появиха в телевизионния монтаж, бяха актьорите Чък Норис, Дейви Чейс, Никълъс Брендън и Патрик Мълдун, певицата и актриса Джей Пи Морган, както и актьорите, известни с озвучаването си, Питър Кълън и Том Кейн.

Най-силна реакция предизвика отсъствието на Чък Норис. Актьорът и майстор на бойните изкуства, починал през март на 86-годишна възраст, беше една от разпознаваемите телевизионни звезди на 90-те години благодарение на главната си роля в „Уокър, тексаският рейнджър“.

„Чък Норис участва в девет сезона на „Уокър, тексаският рейнджър“, който беше хит по онова време. На практика беше по телевизията през целите 90-те. Можеха да го включат“, написа зрител в социалните мрежи.

Друг потребител попита как е възможно организаторите да пропуснат актьор, който в продължение на девет сезона е бил звездата на собствен телевизионен сериал. „Чък Норис извън In Memoriam на „Еми“? Сериозно съм ядосан“, гласи друга реакция.

Зрителите обърнаха внимание и на отсъствието на актрисата Дейви Чейс. Тя има телевизионни роли в продукции като „Big Love“, „Sabrina the Teenage Witch“ и „Oliver Beene“. „Фактът, че Дейви Чейс не беше включена в In Memoriam, беше наистина тъжен“, коментира потребител.

Особено противоречива се оказа липсата на актьора Никълъс Брендън, познат като Ксандър Харис от сериала „Бъфи, убийцата на вампири“. Пропускът привлече още повече внимание, защото по време на същата церемония неговите бивши колеги Сара Мишел Гелар и Дейвид Бореаназ се появиха заедно на сцената като водещи.

„Да направиш събиране на „Бъфи“ на сцената и след това да не включиш Никълъс Брендън в In Memoriam е необяснимо“, написа зрител. Друг коментар гласеше: „Как е възможно Никълъс Брендън да не бъде включен?“.

Сред най-емоционалните моменти беше почитта към певицата и актриса Доли Партън. Кънтри звездата Риба Макинтайър отдаде почит на музикалната легенда с изпълнение на песента „Appalachian Memories“.

Така сегментът In Memoriam на наградите „Еми“ 2026 се превърна в една от най-дискутираните части от церемонията, като основните критики бяха насочени към отсъствието на Чък Норис, Дейви Чейс и Никълъс Брендън.