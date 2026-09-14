Варна се превръща в сцена за следващата технологична вълна в Черноморския регион

Как изкуственият интелект може да намали разходите на една компания? Как се изгражда киберустойчив бизнес в среда на нарастващи заплахи? Може ли роботиката да компенсира недостига на работна ръка? И как морските технологии, дигиталните близнаци и оперативните данни променят цели индустрии?

Тези въпроси ще бъдат в центъра на CONNEXUS 2026 – Черноморски технологичен форум, който ще се проведе от 5 до 7 октомври 2026 г. във Варна, под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

Форумът ще събере на едно място предприемачи, технологични компании, инвеститори, учени и представители на публични институции от България, Европа и Черноморския регион. Амбицията надхвърля рамката на поредната технологична конференция - Варна да се утвърди като водещ ИТ и технологичен център в Европа и естествена точка за обмен между европейските и черноморските икономики.

От разговор за технологиите към разговор за бизнеса

Изкуственият интелект вече не е тема само за технологичните компании. Той навлиза в производството, земеделието, транспорта, туризма, здравеопазването и публичния сектор. Автоматизацията се превръща в инструмент за справяне с растящите разходи и недостига на кадри, а киберсигурността - в част от устойчивостта на всяка организация, която разчита на данни и дигитална инфраструктура.

Именно тази логика стои зад тридневната програма на форума. Вместо да разглежда технологиите поотделно, CONNEXUS търси връзката между изкуствен интелект, автоматизация, киберсигурност и дигитална трансформация от една страна, и инвестициите и индустриалния растеж - от друга. Към хоризонталните теми се добавят и конкретни секторни приложения - морски технологии, умни градове, туризъм, биотехнологии и умно земеделие.

Ден първи: стратегическата рамка

Първият ден е посветен на новите възможности за растеж и ефективност чрез изкуствен интелект и технологии. Програмата започва с официално откриване, в което ще се включат Емил Цанков, председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер Варна, и д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП. Сред акцентите е речта на президента Илияна Йотова, която ще постави темата за технологичния суверенитет и индустриалното развитие на Черноморския регион в по-широк икономически контекст.

Следва разговор за това как Европа може да изгражда собствен иновационен капацитет, докато развива партньорства с водещите технологични екосистеми в света - с участието на Lars Frølund от MIT.

Сред останалите акценти на деня са индустриалната трансформация за сигурни европейски вериги на доставки, с участието на Robin Peeters, заместник-посланик на Нидерландия, и разговорът за технологичен трансфер и мащабиране на черноморската иновационна екосистема, с участието на Светослава Георгиева, председател на Управителния съвет на European Innovation Council Fund, и видеообръщение на европейския комисар Екатерина Захариева.

Отделен панел свързва науката, медицината и бизнеса около темата за биотехнологиите - с участието на Кристина Ескенази (модератор), Трифон Цеков, Димитър Карловски, проф. Елица Енчева, проф. Антон Тончев, проф. Кристина Близнакова, проф. Кръстена Николова и доц. Оскан Тасинов.

В блока за приложен изкуствен интелект Gilad Barash от Matrix IFS, ще разгледа как компаниите преминават от осъзнаване на потенциала на AI към измерими бизнес резултати.

Денят продължава с два двустранни бизнес формата - българо-белгийски, с участието на Paul Lambert, посланик на Белгия в България, и българо-френски, с участието на Michael Roux, представител на Франция, и Stefan Muntoiu от Jan De Nul.

Ден втори: когато изкуственият интелект трябва да проработи

Ако първият ден поставя стратегическите въпроси, вторият е насочен към внедряването. Д-р Arthur Kordon от Kordon Consulting ще разгледа прехода от ранните етапи на използване на AI към агентни системи и новия модел на работа между хора и изкуствен интелект. Програмата включва и практически казус от украинската компания Strateg (Одеса), която използва изкуствен интелект за разработване и усъвършенстване на рецептури за материали.

Паралелно Мартин Куванджиев ще разгледа пресечната точка между блокчейн, финтех и изкуствен интелект.

Темата за киберсигурността събира Драгомир Вътков от QIAGEN (модератор), Християн Даскалов, Ясен Танев, Александър Минчев от Abilix Soft, Paul Lambert и Йоана Колева - с фокус върху защитата на данни, дигитални идентичности и вериги на доставки.

Блокът за автоматизация показва как роботиката, цифровите близнаци и свързаните системи могат да подобрят градските услуги, земеделието и мобилността - с участието на проф. Teade Punter, Калин Костадинов от GATE, проф. Кисимов от УНСС, Илия Йорданов от ONDO и Христо Христов от TopMobility.

Морските технологии - естествена тема за Варна и Черноморския регион - ще бъдат разгледани от Светлин Стоянов от MTG Dolphin, Cemile Koseler Usta от Истанбулската индустриална камара и Григор Кънчев от Unity Ship Management.

Туризмът също влиза в технологичния разговор чрез Андрей Лилов от URBO Studio, Елица Стоилова от UMNI.bg и Антон Михалев от Eurodesign Systems, които ще представят различни гледни точки към интелигентния туризъм и концепцията за интелигентна хотелска стая.

Денят включва и панел за финансиране, износ и рискови фондове с участието на представители на Национален иновационен фонд, Агенция по заетостта, Фонд на фондовете и Българска агенция за експортно застраховане, модериран от д-р Бойко Таков.

Специално място заема българо-турският бизнес обмен, с участието на Kerem Ozbek (модератор), проф. д-р Rengin от Университет Къркларели и Miray Şanlı от Technopark İzmir, насочен към технологичен трансфер и достъп до нови пазари.

Ден трети: бизнесът след изкуствения интелект

Третият ден прави крачка напред - от внедряването на конкретни технологии към изграждането на бизнеса на утрешния ден. В центъра е оптимизацията на бизнес процесите чрез AI агенти, автоматизация и геймификация, с участието на представители на Imperia Online (Цветан Русимов), CreaTech (Геновева Христова), Loquiz (Eric Hints) и ProCom (Dominik Petek).

Сред важните въпроси е и какъв тип технологична инфраструктура ще е необходима на бизнеса - персонална, локална, хибридна или облачна. Вместо технологиите да бъдат самоцел, сесията ще търси практическа рамка за избор според конкретните нужди на компаниите, включително подход за разработване на 90-дневни пилотни проекти.

Технологичен обмен с Турция, Нидерландия и Великобритания

Една от отличителните черти на CONNEXUS е международният му фокус. В рамките на форума са предвидени специализирани двустранни формати с Турция, Нидерландия и Обединеното кралство, насочени към технологичен обмен, инвестиции и достъп до нови пазари - тема, която за компаниите от Черноморския регион често е поне толкова важна, колкото капиталът и кадрите.

Какво трябва да остане след форума

Амбицията на организаторите е резултатът от трите дни да не приключи с последния панел. Като конкретни резултати от форума са предвидени формулиране на препоръки за политики за иновации и изготвяне на пътна карта за дигитална трансформация на бизнеса.

Защо Варна

Градът съчетава развиваща се ИКТ екосистема, университети, морска индустрия, предприемаческа среда и стратегическо положение на Черно море - естествена основа за среща между технологични компании, наука и международен бизнес. В по-широк план Черноморският регион има потенциал да се превърне в по-видима част от европейската технологична карта - не само като географски регион, а като пространство за иновации и международно сътрудничество.

Форумът като място за срещи

CONNEXUS 2026 ще се проведе в хотел „Черно море“ във Варна, с два паралелни програмни потока, технологични демонстрации, B2B срещи и нетуъркинг формати. В рамките на форума ще функционира и експо зона с 35 технологични компании, които ще представят иновативни продукти и ще правят демонстрации на живо.

Списъкът с лектори и участници продължава да се допълва.

Организатор

Форумът се организира от ИКТ Клъстер - Варна в партньорство с Община Варна, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ARC Fund).

ИКТ Клъстер - Варна обединява организации и експерти, работещи за развитието на Варна като естествен технологичен хъб на Черноморския регион.

Материалът се разпространява с медийната подкрепа на PrMarket.bg.

Как да се включите

Детайли за регистрация и възможности за участие в експо зоната са публикувани на официалния сайт на CONNEXUS „Черноморски технологичен форум“: blackseatech.org.