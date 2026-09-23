Новини
Технологии »
Има ли подходящи условия за производство на вятърна енергия в България? ВИДЕО

Има ли подходящи условия за производство на вятърна енергия в България? ВИДЕО

23 Септември, 2026 16:15, обновена 23 Септември, 2026 16:20 725 17

  • енергия-
  • вятър-
  • технологии

Добруджа – регион с висок вятърен потенциал

Има ли подходящи условия за производство на вятърна енергия в България? ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато се говори за бъдещето на вятърната енергия в България, един регион неизбежно излиза на преден план: Добруджа.

Североизточна България разполага с благоприятни природни предпоставки за използване на вятърния ресурс. Районът около Добрич и Генерал Тошево от години е сред зоните, към които има сериозен интерес за развитие на вятърна енергетика.

Но наличието на вятър само по себе си не е достатъчно.

За да бъде един район подходящ за съвременен вятърен парк, трябва да се оценят редица фактори: скоростта и устойчивостта на вятъра на височината на ротора, релефът, природните особености, миграционните маршрути на птиците, разстоянията до населени места и възможностите за присъединяване към електропреносната мрежа.

Именно затова реалните ветроенергийни проекти се предшестват от продължителни измервания, технически анализи и екологични оценки.

По-малко, но по-мощни турбини

Съвременната вятърна енергетика се развива в ясна посока: по-малък брой, но значително по-мощни турбини.

Това е особено важно за земеделски райони като Добруджа.

Колкото по-голяма е мощността на отделната турбина, толкова по-малък брой съоръжения са необходими за постигането на определена инсталирана мощност.

Това означава по-малко фундаменти, по-малко обслужваща инфраструктура и по-малка директно заета площ.

Целта трябва да бъде ясна:

максимално производство на електроенергия при минимално трайно заемане на земеделска земя.

Колко земя действително заема един вятърен парк?

Тук е важно да се прави разлика между общата площ на вятърния парк и директно заетата площ.

Турбините трябва да бъдат разположени на голямо разстояние една от друга, за да не си пречат аеродинамично. Това означава, че един вятърен парк може да обхваща голяма проектна територия.

Но тази територия не е изцяло извадена от земеделско използване.

Научни анализи на европейското земеползване показват, че директният физически отпечатък на вятърните паркове обикновено е около 2 до 4 процента от общата проектна площ. В него се включват основно фундаментите на турбините, достъпните пътища и техническата инфраструктура.

В други проучвания стойностите варират според терена, проекта и начина на изчисление, което показва защо не е коректно една единствена стойност да се прилага към всеки вятърен парк.

Но основният принцип остава:

голямата част от пространството между турбините може да остане достъпна за други дейности.

Земеделието може да продължи

Това е особено важно за Добруджа, която е сред най-значимите земеделски региони на България.

Между турбините могат да останат големи обработваеми площи.

Трактори, комбайни и друга земеделска техника могат да продължат да използват полетата около съоръженията, докато само ограничени участъци са трайно заети от енергийната инфраструктура.

Европейски анализ определя земеделските площи като сравнително подходящи за съвместно използване с вятърна енергия именно защото директният отпечатък на турбините е малък спрямо цялата проектна зона.

Друг научен анализ на реално изградени вятърни обекти в Дания и Австрия установява, че средно 86 процента от земята в районите с вятърни турбини е земеделска. Това е силно доказателство, че земеделие и вятърна енергия могат да съществуват на една и съща територия.

При правилно планиране една и съща земя може едновременно да:

произвежда храни и произвежда електроенергия.

Допълнителен доход за земеделските стопани

Има и икономически аспект.

Собствениците на земя могат да получават допълнителни приходи за ограничените площи, върху които се разполагат турбини, пътища или друга необходима инфраструктура.

Това не замества земеделието.

То може да създаде втори източник на доход, докато основната земеделска дейност продължава върху по-голямата част от територията.

За регион като Добруджа, където земеделието е силно зависимо от климатичните условия, диверсифицирането на приходите може да има допълнителна икономическа стойност.

Но добрият вятър не е достатъчен

Дори район с отличен вятърен ресурс не може да развие големи нови мощности, ако електропреносната мрежа не може да приеме произведената електроенергия.

Произведеният ток трябва да бъде пренесен надеждно до потребителите.

Това означава необходимост от:

подстанции,

трансформатори,

електропроводи,

системи за управление,

балансиране

и достатъчен мрежов капацитет.

Точно този въпрос вече е част от конкретното стратегическо планиране на българския Електроенергиен системен оператор – ЕСО.

Мрежата и вятърът трябва да се развиват заедно

Развитието на вятърната енергия не трябва да се разглежда само като изграждане на турбини.

Един модерен вятърен парк е част от много по-голяма система.

Ако производствените мощности растат, без паралелно да се увеличава капацитетът на мрежата, може да възникнат ограничения при присъединяването и преноса на електроенергия.

Затова разширяването на електропреносната мрежа е една от основните предпоставки потенциалът на Добруджа да бъде използван ефективно.

Защо мощните турбини са особено важни за Добруджа?

При земеделски район логиката е проста.

Не е необходимо да има възможно най-много турбини.

По-разумната цел е:

по-малък брой високоефективни съоръжения, които произвеждат голямо количество електроенергия при минимално директно заемане на земя.

Това може да означава:

по-малко фундаменти,

по-малко вътрешни пътища,

по-малко техническа инфраструктура

и повече обработваема площ между съоръженията.

Разбира се, по-големите турбини също трябва да бъдат внимателно оценени по отношение на шума, ландшафта, биоразнообразието, птиците и разстоянията до населените места.

Следователно размерът сам по себе си не прави един проект добър.

Решаващи остават правилното местоположение, научната оценка и доброто пространствено планиране.

Балансът остава ключов

Нито един вятърен проект не трябва автоматично да бъде определян като подходящ само защото районът има силен вятър.

Трябва да бъдат защитени:

плодородната земя,

биоразнообразието,

защитените територии,

местните общности

и устойчивостта на електроенергийната система.

Но същевременно наличието на земеделска земя не означава автоматично, че върху нея не може да съществува вятърна енергетика.

Научният опит показва, че при внимателно планиране двете дейности могат да бъдат съвместими.

Потенциалът е налице

Добруджа съчетава няколко важни фактора:

подходящ вятърен ресурс,

големи земеделски територии,

възможност за съвместно използване на земята,

интерес към нови енергийни мощности

и

планирано сериозно разширяване на електропреносната инфраструктура.

Това не означава, че всеки проект трябва да бъде реализиран.

Означава, че съществува реален потенциал, който може да бъде използван при правилни условия.

Готова ли е България да използва този ресурс разумно?

Това е същинският въпрос.

С по-малко, но по-мощни турбини.

С минимално директно заемане на земеделска земя.

С възможност земеделието да продължи между съоръженията.

С модерна електропреносна инфраструктура.

С научен контрол върху въздействието върху природата.

И с баланс между интересите на енергетиката, земеделието и местните хора.

Защото бъдещето на Добруджа не трябва да бъде избор между земеделие или енергия.

При разумно планиране регионът може да има и двете.

Статията е част от поредицата към предстоящия документален филм:

„ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“

Режисьор: Неди Джон Крос

Очаквайте скоро „ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    7 0 Отговор
    Прокопиевия ветърен ток е ветър работа

    16:26 23.09.2026

  • 2 Ветровеее

    6 0 Отговор
    Сливен и по билото на Стара планина,ква Добруджа бе.

    16:28 23.09.2026

  • 3 Пълно е въздухари

    5 0 Отговор
    Да духат ввятърните турбини!

    16:28 23.09.2026

  • 4 14/88

    3 0 Отговор
    не еважно има ли, а кой плаща
    в случая който духа

    16:34 23.09.2026

  • 5 Вятър

    5 0 Отговор
    в главите, алчност в душите, копнежи и сърбежи по снагите. Колко много неизползваема енергия.

    16:39 23.09.2026

  • 6 Ема мафия и пране на пари

    4 0 Отговор
    Егати медйите

    16:49 23.09.2026

  • 7 От чужбина

    5 0 Отговор
    Не съм им фен на вятърните мелници, но вятъра си е енергиен потенциал, който можем да ползваме и никой НЕ може да ни го забрани. Върху въглищата ни сложиха забрана чрез плащането на въглеродни квоти. Атомната енергия е много добра и сигурна, но построяването струва скъпо, а и ни вкарва в голяма политическа зависимост. Вижте Козлодуй. Централата е много добра, даже отлична, но ни притискат по чисто политически причини. Газовите централи също са добри, но газа трябва да го внасяме от някъде и пак сме зависими от някъде. В случая с АЕЦ или газ все е някаква зависимост, без значение от изток или от запад. На България от наличните природни енергиини източници ни остава вятъра и слънцето. Специално при слънчевата енергия, фотоволтаиците, би трябвало да се монтират основно по покривите на сградите. Така произведеното електричество ще се консумира локално, няма нужда от големи преноси на енергия, т.е спестяваме си част от загубите.

    16:53 23.09.2026

  • 8 народа

    4 1 Отговор
    А така ! Време беше да съсипете житницата , само тя остана ! Някой направили си труда да види около перката дали има някаква растителност изобщо , а да не говорим за пшеница .Зад тази публиакция има лобистки интереси за прокарване на проекти .Всичко е измама !

    Коментиран от #11

    16:55 23.09.2026

  • 9 дезинфектант

    3 0 Отговор
    Тутманици , на Мусала знаеш ли какъв вятър има , защо не накичите планините с тези красоти , а в Добруджа ? А нискочистотния шум , който разказва играта на организма ? Долу ръцете от Добруджа !

    16:57 23.09.2026

  • 10 Тъкмо се чудех

    2 0 Отговор
    Къде е ежедневната статия за вятъра? Щеше да е странно днес да няма!

    16:58 23.09.2026

  • 11 Не разбрах

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "народа":

    Защо според тебе около вятърният генератор няма растителност?

    Перката се върти прекалено ниско и удря житните класове?

    Коментиран от #13

    17:00 23.09.2026

  • 12 Капейчо

    1 0 Отговор
    Перките са вредни за птиците. Слънчевите панели са вредни за земеделието. Въглищата са вредни за екологията. Шистовият газ, с който сме пълни, е вреден за руското влияние.

    17:03 23.09.2026

  • 13 народа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не разбрах":

    Защото има ветрова ерозия .

    17:09 23.09.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Една единица енергия произведена от вЕтер изсиква 10 до 15 пъти повече единици ресурси за изграждане на мощността при 3 до 5 пъти по къс живот спрямо изграждане на традиционна мощност.

    А преди не много време точно факти бяха публикували един материал на Боян Рашев, как германския ветер е в почивка и се чудят от къде да внасят и на какви цени!

    17:19 23.09.2026

  • 15 батвесо

    0 0 Отговор
    В нормалните държави перките ги бучат в морето, за да не си хабят земята. И тук имаше такава идея, но хотелиерите изреваха, че перките щели да развалят гледката на туристите. В Добруджа искаха да вадят и шистов газ, вместо да разработим находищата в морето. В същото време румънците отдавна вадят газ от същото това находище, дето е близо и до нашия бряг, пък ние спим. Долу ръцете от Добруджа!

    18:13 23.09.2026

  • 16 Горяха отново блансиращите технологии

    0 0 Отговор
    „Пожарът в станцията за акумулатори в Мос-Лендинг се разгаря с нова сила, предизвиквайки нови опасения за безопасността в целия щат“ - балансиращата станция на акумулаторни батерии в Мос-Ландинг, Калифорния, отново предизвика тревога относно въздействието на големите акумулаторни съоръжения върху здравето и нарастващата зависимост на щата от тях, съобщава вестник „The Hemet and San Jacinto Chronicle“. 20.09.26

    18:25 23.09.2026

  • 17 Фактически оскъпяване на сметките

    0 0 Отговор
    „Излишъкът от енергия на вятърните електроцентрали увеличава сметките за електроенергия на домакинствата с почти 1 милиард британски лири“ – Нови данни показват, че излишъкът от енергия от вятърните електроцентрали е довел до изплащане на компенсации в размер на 900 милиона британски лири, което е добавило почти 1 милиард британски лири към сметките за електроенергия на домакинствата, съобщава Telegraph 2026/07/26/

    18:27 23.09.2026