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Motorola иска да открадне от клиентите на iPhone с новия си флагман

Motorola иска да открадне от клиентите на iPhone с новия си флагман

23 Септември, 2026 16:02 891 4

  • motorola-
  • смартфон-
  • дебют

Устройството ще дебютира съвсем скоро

Motorola иска да открадне от клиентите на iPhone с новия си флагман - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По време на специалната презентация на Qualcomm Snapdragon Summit, Motorola официално загатна за най-новия си и мощен флагман – Motorola Signature 27. Устройството поставя началото на нова номенклатура на бранда, базирана на последните две цифри от предстоящата година на пазарен дебют, и въвежда редица иновации в мобилната фотография и звука.

Motorola иска да открадне от клиентите на iPhone с новия си флагман

Смартфонът е сред първите в света, оборудвани с най-новия водещ чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, охлаждан от усъвършенстваната система ArcticMesh с 40% по-голяма изпарителна камера спрямо предходното поколение. Фотографският сектор залага на 50MP основен сензор Sony LYT 910 с 3,5-градусова оптична стабилизация (OIS) и впечатляваща 200MP перископна телефото камера за максимално детайлен оптичен зум. Signature 27 е и първият продукт, роден от новото глобално партньорство с датската премиум марка Bang & Olufsen, осигуряващо фино настройка "Audio by B&O".

Корпусът на смартфона ще се предлага в текстурираните цветови нюанси Pantone Coal Smoke и Pantone Capulet Olive, като компанията официално поема ангажимент за 7 години пълна поддръжка на операционната система. Очаква се Motorola Signature 27 да бъде пуснат на световния пазар по-късно тази година, а пълните спецификации и цените за Европа предстои да бъдат разкрити съвсем скоро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма как да стане

    2 3 Отговор
    всеки който свикне с айфона не се заглежда по други марки … е верно не е за трудномислещите хора но за това има и по-прости марки

    16:20 23.09.2026

  • 2 Кънчо

    4 6 Отговор
    Има само една истинска марка.Ябълка.

    Коментиран от #4

    16:27 23.09.2026

  • 3 Очаквайте скоро

    1 0 Отговор
    Половината гръб на телефоните в камери :)))

    17:14 23.09.2026

  • 4 водещ офицер

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кънчо":

    Евала, Кънчо!

    17:46 23.09.2026