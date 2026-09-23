Motorola иска да открадне от клиентите на iPhone с новия си флагман

По време на специалната презентация на Qualcomm Snapdragon Summit, Motorola официално загатна за най-новия си и мощен флагман – Motorola Signature 27. Устройството поставя началото на нова номенклатура на бранда, базирана на последните две цифри от предстоящата година на пазарен дебют, и въвежда редица иновации в мобилната фотография и звука.

Смартфонът е сред първите в света, оборудвани с най-новия водещ чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, охлаждан от усъвършенстваната система ArcticMesh с 40% по-голяма изпарителна камера спрямо предходното поколение. Фотографският сектор залага на 50MP основен сензор Sony LYT 910 с 3,5-градусова оптична стабилизация (OIS) и впечатляваща 200MP перископна телефото камера за максимално детайлен оптичен зум. Signature 27 е и първият продукт, роден от новото глобално партньорство с датската премиум марка Bang & Olufsen, осигуряващо фино настройка "Audio by B&O".

Корпусът на смартфона ще се предлага в текстурираните цветови нюанси Pantone Coal Smoke и Pantone Capulet Olive, като компанията официално поема ангажимент за 7 години пълна поддръжка на операционната система. Очаква се Motorola Signature 27 да бъде пуснат на световния пазар по-късно тази година, а пълните спецификации и цените за Европа предстои да бъдат разкрити съвсем скоро.