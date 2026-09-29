Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Deep Purple започва европейското си турне от София
  Тема: Известни личности

Deep Purple започва европейското си турне от София

29 Септември, 2026 10:28 412 6

  • deep purple-
  • концерт в софия-
  • splat-
  • саймън макбрайд

Концертът е тази вечер в зала „Арена 8888 София“. Публиката ще чуе класики на групата и песни от новия албум „SPLAT!“

Deep Purple започва европейското си турне от София - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Deep Purple започва европейското си турне с концерт в София тази вечер. Групата ще излезе на сцената в зала „Арена 8888 София“ в 20:00 часа днес, а музикантите пристигнаха в България в неделя.

Публиката ще чуе емблематични песни от дългогодишната кариера на британската рок група, както и композиции от 24-ия ѝ студиен албум „SPLAT!“. В представянето на новия запис той е описан като връщане към енергията и духа на класическия рок.

Саймън Макбрайд участва в новия албум

„SPLAT!“ е записан с участието на китариста Саймън Макбрайд, който е новият член на състава. Новите песни ще бъдат изпълнени заедно с класиките, превърнали Deep Purple в една от най-разпознаваемите групи в историята на рока.

Преди хедлайнерите на сцената ще излезе групата Jayler. Така концертът в София ще постави началото на европейската част от турнето, чиито следващи спирки са Клуж на 1 октомври и Будапеща на 2 октомври.

Събитието се провежда в „Арена 8888 София“.

Източници: БНР


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пърпъла

    2 2 Отговор
    Те хубаво го зашпочват ама не се знае дали ще го довършат... не разбирам ква е тая простотия някви холограми на по 70+ години да "концертират" а за балъците, които им се кефят няма нужда да се споменава даже

    Коментиран от #4

    10:33 29.09.2026

  • 2 Лоша работа

    1 1 Отговор
    щом и Те ОГЛАДНЯХА-------ВОДИ НИ УРСУЛ КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ

    10:33 29.09.2026

  • 3 Финансист

    0 0 Отговор
    Тук има едно момче в форума пише денонощно не е добре с центрофката не го взимайте на сериозно

    10:35 29.09.2026

  • 4 Яблоки на снегу

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пърпъла":

    Колко си жалък .. ЛЕГЕНДИ СА БЕ , ЛЕГЕНДИ ..

    Коментиран от #5

    10:39 29.09.2026

  • 5 Пърпъла

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Яблоки на снегу":

    Легенди на какво? част от един стил музика... и хубаво да са си легнди за шепа хора ма са холограми вече

    10:45 29.09.2026

  • 6 Ясен

    0 0 Отговор
    Правиха две "прощални" турнета, ходих и на двете. Това ще пропусна, догодина воже пак.

    10:51 29.09.2026