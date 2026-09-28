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Припомняме какъв е критичният праг за смяна на летните гуми със зимни

Припомняме какъв е критичният праг за смяна на летните гуми със зимни

28 Септември, 2026 09:44 626 4

  • зимни гуми-
  • смяна на гуми-
  • гуми-
  • съвети

Психологията на шофьора често го кара да отлага посещението в сервиза до падането на първия сняг, но химичните свойства на каучука следват собствени физични закони

Припомняме какъв е критичният праг за смяна на летните гуми със зимни - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Всяка година по това време, когато есенният хлад започне осезаемо да се усеща и живакът в термометрите тръгне надолу, си припомняме един от най-важните ритуали за пътна безопасност. Сезонната смяна на гумите не е нито административно задължение, нито въпрос на лична преценка, а строго научно обоснована необходимост. С настъпването на първите студени дни много водачи подценяват плавния преход на температурите, разчитайки на сухия асфалт, без да отчитат промените в сцеплението и поведението на автомобила.

Ключовият фактор, който определя кога трябва да посетим гумаджийницата, не са падащите листа или датата в календара, а устойчивата средноденонощна температура. Експертите споделят, че границата от +7°C е критичният момент, в който летният каучук започва да губи основните си свойства. Под тази стойност сместа се втвърдява, превръща се в твърд пластмасов елемент и драстично намалява контакта си с пътната настилка.

Физиката зад това явление се крие в химическия състав на каучуковите съединения, използвани при производството на различните типове гуми. Летните модели са проектирани с твърди полимери, за да издържат на високи горещини и да осигуряват стабилност при висока скорост, но при ниски температури те губят своята еластичност. Зимните гуми, напротив, съдържат високо съдържание на силициев диоксид (силика) и естествен каучук, което им позволява да запазят мекотата си и да осигурят нужното триене дори при сериозни отрицателни температури.

Невидимата опасност на ранните утрини често се подценява от водачите, които се подвеждат по сравнително топлите следобедни часове. Дори ако през деня термометрите отчитат около +10°C, в ранните сутрешни часове повърхността на мостове, виадукти, надлези и засенчени от сгради или дървета пътни участъци лесно се изстудява до критични нива. Там се образува коварен тънък слой микролед, известен като „черен лед“, който превръща спирането с летни гуми в неконтролируемо пързаляне и увеличава спирачния път неколкократно.

Ето защо съветите към шофьорите са да следят внимателно метеорологичните прогнози поне за седмица напред и да планират смяната, преди настилките да станат студени за постоянно. В крайна сметка навременната реакция спестява не само нерви и часове чакане по опашки пред сервизите след първия снеговалеж, но и предотвратява тежки инциденти на пътя.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мисирко бъди рахат

    3 2 Отговор
    споко бе радо, народа кара ALL sezon ГУМИ

    кой нормален ще сменя лятни-зимни

    09:49 28.09.2026

  • 2 Цесекар

    3 1 Отговор
    Няма лед при 5 или 6 градуса. Така се чака до края на октомври, защото на 15-16 градуса през деня не е добре ако сте със зимна гума, както е сега в момента и както са прогнозите за следващите в седмици.

    09:50 28.09.2026

  • 3 Дмрексултрагрип

    1 1 Отговор
    Първо есенни гуми, а зимни - после.

    09:50 28.09.2026

  • 4 Троян

    0 0 Отговор
    Аз ви припомням да си сменяте четири летни и четири зимни гуми на джанти във мазето. Смяната става за половин час. :) за предпочитане Мишелин със добър грайфер.

    10:03 28.09.2026