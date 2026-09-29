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Франция с историческа прецизност над Белгия

Франция с историческа прецизност над Белгия

29 Септември, 2026 10:21 446 0

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92,8% точни пасове в половината на съперника

Франция с историческа прецизност над Белгия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Франция показа впечатляващ контрол и изключителна точност при победата с 1:0 над Белгия във втория кръг на Лигата на нациите. В двубоя "петлите" са регистрирали забележителните 92,8% успеваемост на подаванията в половината на противника.

По данни на статистическата агенция "Опта", това е най-високият процент на точност в противниковото поле за френския тим в рамките на един мач за последните 20 години.

Французите са осъществили общо 362 успешни паса в зоната на Белгия – показател, който дори надхвърля броя на подаванията им в собствената им половина (267).

Цялостната статистика от срещата също подчертава доминацията на Франция по отношение на прецизността – 92% точност, или 629 успешни от общо 681 опитани подавания.


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