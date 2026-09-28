Колко електроенергия струва AI революцията? ВИДЕО

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Изкуственият интелект променя икономиката с огромна скорост.

Но зад всеки AI модел, всяка облачна услуга и всяка цифрова платформа стои инфраструктура, която рядко виждаме:

центрове за данни, сървъри, мрежово оборудване, системи за съхранение и охлаждане.

И всичко това се нуждае от електроенергия.

През 2025 година глобалното потребление на електроенергия от центровете за данни е нараснало с около 17%.

При центровете, фокусирани върху приложения на изкуствения интелект, увеличението е било още по-силно – около 50% само за една година.

AI обаче е само част от по-голям процес.

Електрификацията на транспорта, промишлеността, отоплението и цифровата икономика увеличава търсенето на електроенергия в много сектори.

През 2025 г. например глобалното търсене на електроенергия от електрически автомобили е нараснало с около 38%, а центровете за данни са сред другите бързо растящи потребители.

Какво представлява един дейта център?

Дейта центърът е специализирано съоръжение, в което се намират голям брой компютърни системи.

Те включват:

сървъри,

системи за съхранение на информация,

мрежово оборудване,

системи за непрекъсваемо захранване,

резервни генератори

и охлаждаща инфраструктура.

Тези центрове стоят зад голяма част от ежедневния цифров свят.

Те обработват данните за облачни услуги, банкови системи, телекомуникации, електронна търговия, научни изчисления и все повече – приложения на изкуствения интелект.

При AI нуждата от изчислителна мощност може да бъде особено голяма.

Развитието на високопроизводителни сървъри и специализирани AI процесори увеличава плътността на електрическата мощност в съвременните центрове за данни.

Колко електроенергия използват центровете за данни?

Според Международната агенция по енергетика през 2024 г. центровете за данни са консумирали приблизително 415 TWh електроенергия, или около 1,5% от световното потребление на електричество.

През 2025 г. потреблението вече е достигнало приблизително 485 TWh.

До 2030 година базовият сценарий на IEA предвижда около 950 TWh.

Това е приблизително удвояване само за пет години.

Особено бързо нараства потреблението на центровете, специализирани в AI.

IEA очаква именно те да бъдат един от най-важните двигатели на този растеж през настоящото десетилетие.

Защо електроенергията е толкова важна?

При един център за данни не е достатъчно просто да има електричество.

То трябва да бъде надеждно и непрекъсваемо.

Сървърните системи работят 24 часа в денонощието.

Дори кратко прекъсване може да доведе до прекъсване на услуги, загуба на изчислителен капацитет или технически проблеми.

Затова центровете за данни използват:

батерии, системи за непрекъсваемо захранване, резервни генератори и многократно резервирани електрически системи.

Това превръща наличието на достатъчен мрежов капацитет в един от ключовите фактори при избора на място за нови центрове за данни.

Не само количество, а и инфраструктура

Големият въпрос не е само:

Има ли достатъчно произведена електроенергия?

Може ли тя действително да бъде доставена до мястото, където е необходима?

IEA предупреждава, че развитието на центровете за данни все по-често се сблъсква с ограничения при електропреносната инфраструктура, трансформаторите, мрежовите присъединявания и разрешителните процедури.

Това означава, че регион с голямо производство на електричество не е автоматично подходящ за технологична инвестиция.

Необходими са и силна мрежа, подстанции, комуникационна инфраструктура и възможност за бъдещо разширяване.

Българският пример: суперкомпютърът Discoverer

България вече разполага с пример за високопроизводителна изчислителна инфраструктура.

Суперкомпютърът DISCOVERER, разположен в София Тех Парк, е част от европейската EuroHPC инфраструктура и има пикова производителност от около 5,94 petaflops.

Главен оперативен директор на DISCOVERER е Кирил Кирилов.

В интервю за документалния проект той подчертава значението на стабилното електрозахранване за подобен тип високопроизводителна инфраструктура.

При такива системи надеждността на електроенергията е критичен фактор.

Развитието на батерийните технологии и по-ниските им цени постепенно създават и нови възможности за комбиниране на различни енергийни източници със системи за съхранение.

Каква е ролята на възобновяемите източници?

Възобновяемата енергия ще играе все по-голяма роля в захранването на цифровата икономика.

Според IEA близо половината от допълнителното глобално потребление на електроенергия от центровете за данни до 2030 г. се очаква да бъде покрито от възобновяеми източници.

Сред тях основна роля имат вятърната, слънчевата и водната енергия.

Но тук има важна разлика.

Вятърната и слънчевата енергия са променливи източници.

Затова за критична инфраструктура като центровете за данните трябва да бъдат част от по-широка система:

електропреносна мрежа,

различни производствени източници,

батерии и други форми на съхранение,

балансиране

и резервни мощности.

Целта не е един източник сам да захранва един център за данни.

Целта е цялата система да може да осигурява достатъчно и надеждно електричество.

Новото предизвикателство пред регионите

Това постепенно променя и въпроса къде ще бъдат изграждани индустриите и технологиите на бъдещето.

Регионите, които могат да предоставят:

стабилна електроенергия,

свободен мрежов капацитет,

модерна комуникационна инфраструктура,

квалифицирани специалисти

и добра инвестиционна среда,

могат да станат по-привлекателни за нови технологични инвестиции.

Енергията вече не е само ресурс за традиционното производство.

Тя постепенно се превръща в част от инфраструктурата на цифровата икономика.

Какво означава това за България?

Този въпрос е важен и за България.

Страната има IT сектор, технически специалисти и вече участва в европейската суперкомпютърна инфраструктура.

Но ако AI революцията продължи със сегашните темпове, достъпът до надеждна електроенергия и мрежов капацитет ще става все по-важен фактор за бъдещите инвестиции.

Това може да даде ново значение и на региони, които досега не са разглеждани като технологични центрове.

Особено ако развитието на нови производствени мощности бъде съчетано с:

модерна електропреносна инфраструктура, цифрова свързаност и дългосрочна регионална стратегия.

Колко струва AI революцията?

AI революцията има цена.

Тя се измерва не само в милиарди инвестиции в чипове, софтуер и центрове за данни.

Тя се измерва и в електроенергия.

Колкото повече цифровият свят расте, толкова повече физическа инфраструктура е необходима, за да го поддържа.

Затова един от големите въпроси на следващото десетилетие няма да бъде само:

Колко бързо ще се развива изкуственият интелект?

А и:

Откъде ще дойде електроенергията, от която той се нуждае?

Тази статия е част от поредицата към предстоящия документален филм

„ВЯТЪР – ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“

Режисьор: Неди Джон Крос