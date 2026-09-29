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ПП: Дипломатическите усилия на кабинета „Петков“ дават резултат

ПП: Дипломатическите усилия на кабинета „Петков“ дават резултат

29 Септември, 2026 10:24 424 17

  • кирил петков-
  • мощи-
  • цар самуил-
  • гърция

За осъществяването на предаването гръцката страна е трябвало да получи, наред с другото, и съгласието на Гръцката православна църква

ПП: Дипломатическите усилия на кабинета „Петков“ дават резултат - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Очаква се Гърция да предаде на България останките на цар Самуил в рамките на седмицата, съобщиха от „Продължаваме Промяната“ във "Фейсбук", позовавайки се на публикация на гръцкото издание „Нафтемборики“. От партията определят очакваното предаване като признание за дипломатическите усилия на кабинета „Петков“.

В споделения от ПП превод на статията се посочва, че инициативата е започнала през 2022 г., когато тогавашният премиер Кирил Петков и вицепремиерът Асен Василев са работили за по-тясно сътрудничество с Атина в енергетиката, електроенергийните междусистемни връзки, логистиката, пристанищата и инфраструктурата.

На фона на енергийната криза двамата са повдигнали отново и въпроса за връщането на останките на цар Самуил в България, се казва в цитирания материал.

Според публикацията темата е била поставена на най-високо политическо равнище. За осъществяването на предаването гръцката страна е трябвало да получи, наред с другото, и съгласието на Гръцката православна църква.

В споделения текст очакваното предаване е представено като жест със силна историческа и символна стойност за отношенията между двете държави. Изданието свързва развитието с инициативата на Петков и подчертава значението на въпроса за българското общество.

„Признание за дипломатическите усилия на кабинета „Петков““, написаха от „Продължаваме Промяната“ към публикацията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европейца

    9 5 Отговор
    Ми да, нали се разходи Кирето до Гърция за вечеря с държавния самолет. Как Лена е подпряла на Мицотакис парапета и ето ти успешна дипломация

    10:29 29.09.2026

  • 2 Погребален агент

    1 2 Отговор
    Къде ще заровим останките на Цар Тиква?

    Коментиран от #4

    10:29 29.09.2026

  • 3 Абе

    6 5 Отговор
    Значи за туй ходихти с лена да съ бети в Солун на държавни разноски.

    10:29 29.09.2026

  • 4 Отец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Погребален агент":

    В задния ти двор

    10:29 29.09.2026

  • 5 честен ционист

    2 3 Отговор
    Това с тези останки е много субективно. Все едно Ганчо знае като си кремира някой роднина, коя прах накрая получава? Обикновено е от общата.

    10:29 29.09.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    3 3 Отговор
    Ще, ще. То и няколко моста над Дунав щеше да има, ама...

    10:32 29.09.2026

  • 7 циркаджии

    5 4 Отговор
    ДИПЛОМАТИЧСКИТЕ УСИЛИЯ НА КАБИНЕТА ПЕТКОВ ???!!! Това ... някакъв майтап ли е ?! Нещо ,като шесте тунела под връх Шипка и петте нови моста над река Дунав ?! Като корабите с втечнен газ от САЩ ?! Като заводите за електромобили и самолетната линия до Скопие ?! Циркаджии /бездарни плюс това/ !!!

    Коментиран от #12

    10:33 29.09.2026

  • 8 Абе да бе

    3 4 Отговор
    Киро Канадския лъжец.

    10:33 29.09.2026

  • 9 Шоп

    3 2 Отговор
    Що за шизофрения е да си самоизлимислят някакви заслуги жълто-лилавите паветници... за олигофренията да се тиражират подобни "новини" е излишно да се пише

    10:35 29.09.2026

  • 10 Ах Ох

    2 1 Отговор
    Гюро и Кандимен ли ще ги посрещнат, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:36 29.09.2026

  • 11 Българин

    0 0 Отговор
    Ако имахме държава, просто щяхме да отидем да си ги откраднем! Такава ние традицията!

    10:36 29.09.2026

  • 12 ЗА КОРАБИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "циркаджии":

    ОТГОВАРЯ КРАВАРСКИЯТ ПОСЛАНИК В ЕЛАДА ---ЦАР ЛЕОНИД В ГРОБА СЕ ОБРЪЩА

    10:38 29.09.2026

  • 13 Гърция

    1 1 Отговор
    Да ни връща Кавала и дори в солунския вилает населението е било българско. Част от хората са бежанци друга част погърчени това е ужасно. ...

    10:38 29.09.2026

  • 14 Трол

    1 0 Отговор
    Г-н Кирил Петков беше за много кратко министър-председател, но ще влезе в учебниците по история.

    Коментиран от #17

    10:38 29.09.2026

  • 15 Абе да бе

    0 1 Отговор
    Ма защо само срамежливо ми слагате минуси, Сфирчев не е ли спуснал вече ведомостите за тая тема?

    10:39 29.09.2026

  • 16 "Лондонското" четвероевангелие

    2 0 Отговор
    Никой не поставя въпроса Лондон да ни го върне. То е заграбено при случайно обстоятелства но е Българско !!!

    10:43 29.09.2026

  • 17 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    Рече ИМ ГО ----ЦАР ПАРАПЕТ ---- ДЪ ГРИЙТ

    10:43 29.09.2026

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