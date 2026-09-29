ПП: Дипломатическите усилия на кабинета „Петков“ дават резултат

Очаква се Гърция да предаде на България останките на цар Самуил в рамките на седмицата, съобщиха от „Продължаваме Промяната“ във "Фейсбук", позовавайки се на публикация на гръцкото издание „Нафтемборики“. От партията определят очакваното предаване като признание за дипломатическите усилия на кабинета „Петков“.

В споделения от ПП превод на статията се посочва, че инициативата е започнала през 2022 г., когато тогавашният премиер Кирил Петков и вицепремиерът Асен Василев са работили за по-тясно сътрудничество с Атина в енергетиката, електроенергийните междусистемни връзки, логистиката, пристанищата и инфраструктурата.

На фона на енергийната криза двамата са повдигнали отново и въпроса за връщането на останките на цар Самуил в България, се казва в цитирания материал.

Според публикацията темата е била поставена на най-високо политическо равнище. За осъществяването на предаването гръцката страна е трябвало да получи, наред с другото, и съгласието на Гръцката православна църква.

В споделения текст очакваното предаване е представено като жест със силна историческа и символна стойност за отношенията между двете държави. Изданието свързва развитието с инициативата на Петков и подчертава значението на въпроса за българското общество.

„Признание за дипломатическите усилия на кабинета „Петков““, написаха от „Продължаваме Промяната“ към публикацията.