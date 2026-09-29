ПП: Дипломатическите усилия на кабинета „Петков“ дават резултат

Очаква се Гърция да предаде на България останките на цар Самуил в рамките на седмицата, съобщиха от „Продължаваме Промяната“ във "Фейсбук", позовавайки се на публикация на гръцкото издание „Нафтемборики“. От партията определят очакваното предаване като признание за дипломатическите усилия на кабинета „Петков“.
В споделения от ПП превод на статията се посочва, че инициативата е започнала през 2022 г., когато тогавашният премиер Кирил Петков и вицепремиерът Асен Василев са работили за по-тясно сътрудничество с Атина в енергетиката, електроенергийните междусистемни връзки, логистиката, пристанищата и инфраструктурата.
На фона на енергийната криза двамата са повдигнали отново и въпроса за връщането на останките на цар Самуил в България, се казва в цитирания материал.
Според публикацията темата е била поставена на най-високо политическо равнище. За осъществяването на предаването гръцката страна е трябвало да получи, наред с другото, и съгласието на Гръцката православна църква.
В споделения текст очакваното предаване е представено като жест със силна историческа и символна стойност за отношенията между двете държави. Изданието свързва развитието с инициативата на Петков и подчертава значението на въпроса за българското общество.
„Признание за дипломатическите усилия на кабинета „Петков““, написаха от „Продължаваме Промяната“ към публикацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 европейца
10:29 29.09.2026
2 Погребален агент
Коментиран от #4
10:29 29.09.2026
3 Абе
10:29 29.09.2026
4 Отец
До коментар #2 от "Погребален агент":В задния ти двор
10:29 29.09.2026
5 честен ционист
10:29 29.09.2026
6 007 лиценз ту кил
10:32 29.09.2026
7 циркаджии
Коментиран от #12
10:33 29.09.2026
8 Абе да бе
10:33 29.09.2026
9 Шоп
10:35 29.09.2026
10 Ах Ох
10:36 29.09.2026
11 Българин
10:36 29.09.2026
12 ЗА КОРАБИТЕ
До коментар #7 от "циркаджии":ОТГОВАРЯ КРАВАРСКИЯТ ПОСЛАНИК В ЕЛАДА ---ЦАР ЛЕОНИД В ГРОБА СЕ ОБРЪЩА
10:38 29.09.2026
13 Гърция
10:38 29.09.2026
14 Трол
Коментиран от #17
10:38 29.09.2026
15 Абе да бе
10:39 29.09.2026
16 "Лондонското" четвероевангелие
10:43 29.09.2026
17 Браво
До коментар #14 от "Трол":Рече ИМ ГО ----ЦАР ПАРАПЕТ ---- ДЪ ГРИЙТ
10:43 29.09.2026