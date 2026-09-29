Харалан Александров за окултното общество край Калофер: Привлекателна идеология да избягаш от проваленото общество

„Природата на България е прекрасна, много девствена. Тя просто поканва да си направиш село, където и да се заселиш - някъде, далеч от порочния свят. Това е един от мотивите - да избягаш от проваленото общество и да се отдадеш на различни вълнуващи практики, които варират от самопознание, себеизучаване, себеразвитие до тежка интоксикация с различни форми на психотропни вещества“. Това коментира в „Тази сутрин“ социалният антрополог Харалан Александров, след като беше установено общество край Калофер, извършващо окултни и магически практики и ритуали. Предполага се, че членовете му са изпадали в халюциногенни психотични състояния на съзнанието.

„Това изобщо не е български феномен, между другото. Това е просто българската версия, която наблюдаваме с моите колеги на „Ню Ейдж“ вълната от миналия век в Западния свят - най-вече в Калифорния, където става почти мейнстрийм“, посочи Александров.

„Там да се занимаваш с духовни практики и да ползваш психотропни вещества, е нещо като нормализирана практика и е част от този копнеж да се отиде отвъд границите на познатото. Тази идеология е много привлекателна за хора, които са доста развити, които просто не са щастливи в този безутешен материален свят“, обясни той.

„Започва с усещане обикновено за това, че светът е някак си дефектен, че има нещо несъвършено в него, че е увреден. Това са много стари гностически идеи, много древни - и търсене на истинския път“, допълни антропологът.

„ В българската култура има традиционни методи за интоксикация. Ние си държим на ракията и в този смисъл е непобедима тази култура. Това е маргинално, това е някъде в периферията. Сърцето на калоферската и до голяма степен на българската традиционна култура е структурирано около употребата на ракия. И с леденото хоро. Ние си имаме нашите езотерични практики, които обаче, тъй като са приети и традиционни, се радват на огромно одобрение“, коментира Харалан Александров.

Докато по думите му тези странни неща, „които хората правят, странната символика, цялата тази затвореност и езотеричност, цялата тази мистика“, сякаш остават далечни и неразбрани у нас.

„Има много рискове за хора, които са уязвими, които са зависими или които търсят зависимост, имат необходимост да се поставят в зависимост от авторитет и по някаква причина не се чувстват добре реализирани или добре приети в тяхното социално обкръжение. Това е нещо като убежище“, посочи специалистът.

По думите му част от проблема е намирането на смисъл – когато напуснеш режима на оцеляване и спреш да се бориш ден за ден.

„Когато нямаме обща картина за света, нямаме голям разказ, нямаме и - това е много важно, традиционна, устойчива и широко приета, така да се каже, институционализирана духовност, каквато е религията. Българската православна църква се опитва да се върне в това поле през идеята за образование, която виждате, че далеч не е приета еднозначно и тепърва се развива“, коментира Харалан Александров.

Той уточни, че в модерния свят тази функция я изпълнява психотерапията.

„В България има вече доста добра психотерапия. Има много голям ръст на търсенето на такива услуги сред високата средна класа в градовете. Главно по силата на високите нива на тревога, които хората преживяват по икономически, социални, все повече и политически причини, да не кажа геополитически. Просто светът е много несигурен“, посочи социалният антрополог.

„И тези общности, тези общества дават един привидно лесен, много примамлив отговор и обещания -„Елате при нас, всичко ще бъде чудесно. Ние знаем пътя, ние ще ви подкрепим.“ Много от хората, които аз съм наблюдавал, всъщност получават такава подкрепа. Този конкретен случай не съм го изучавал. Интересна е фигурата на шамана, който е чужденец – магьосник“, коментира още той.

„Обикновено има елемент на изолация, тъй като част от обещанието е „присъедини се към нас, трябва да прекъснеш връзките с порочния и пропаднал свят“. Но много е важно да се каже, че тази селекция не е възможна, ако няма автоселекция. На някакво ниво хората, които избират този тип живот - да напуснат обществото и да се присъединят към група, която може да се превърне в секта — нали, малко е плаваща границата, може да е просто общност и те да се връщат и да функционират успешно“, отбеляза Харалан Александров.

„Границата е злоупотребата и контролът. Сектата е тоталитарна организация. Тук обещанието е, че ще ти реши всички проблеми. В този смисъл е тоталитарна организация — че ще ти реши психологическите, социалните, емоционалните. Винаги съществува идеята, че отиваме отвъд материалното, отиваме отвъд парите“, посочи той.

„Със сигурност тези хора не са малоумни. Те са наясно в някаква голяма степен и затова трябва да приемем, че това е избор, който е направен в голяма степен доброволно, но това не означава, че е информирано. Това, което може да се направи, винаги е отговорът един и същ — образование“, отбеляза социалният антрополог.

„Едно от всички изследвания върху хора в дълбока депресия, които се чувстват предадени, провалени, които са зависими, например от хазарта — това е другият бич, който в момента е на повърхността на общественото внимание — и които понякога завършват със самоубийства… Основната характеристика е, че някой около тях, някой от близките, е пропуснал да го забележи навреме. Това е грижа за общността. Ние не можем да спасим индивидите поотделно“, отбеляза Харалан Александров.

„И тъй като институциите са много слаби, както виждаме с много ниско доверие, да възлагаме свръхочаквания на училището, на църквата, на полицията, която в случая се активизира и разпознава това като наркомания, като злоупотреба с психотропни вещества — това няма да реши проблема. Ние трябва да започнем да се грижим за хората около нас и да активизираме тези естествени социални мрежи. Не в смисъл в интернет, а в реалността, където живеем с други хора. И да реагираме, когато хората дават сигнали, че са в беда, че са объркани, че са тревожни, че са загубили пътя и посоката. Това е, което трябва да се случи“, посочи още специалистът.

„Със сигурност, когато искат пари, когато искат да вземат контрола върху теб и да те откажат от нормалните социални връзки и отношения, това е много ярка червена лампа, че нещо не е наред“, заяви той.