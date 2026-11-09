iPhone 18 и 18e може да споделят еднакви батерии

iPhone 18 и по-достъпният iPhone 18e може да получат батерии с еднакъв капацитет от 4430 mAh. Това би било увеличение с около 20% спрямо батерията на iPhone 17, която е с капацитет 3692 mAh.

Данните са посочени в публикация на Fixed Focus Digital в Weibo, а според информацията стандартният iPhone 18, чието вътрешно кодово име е Taycan, се очаква да влезе във фаза на производство по-късно през ноември. По-голямата батерия обаче може да бъде свързана с промяна в конструкцията. Твърди се, че Apple ще премахне физическия слот за SIM карта от iPhone 18. Освен това компанията вероятно ще използва преработен Taptic Engine – модула, който създава тактилната обратна връзка при работа с телефона. Посочва се и високоговорител, насочен към долната част на корпуса.

Новият доклад отхвърля по-ранните предположения, че iPhone 18e ще има 6,12-инчов дисплей. Според последната информация и двата модела ще бъдат оборудвани с 6,3-инчови OLED панели.

Разликата между екраните ще бъде в технологията и честотата на опресняване. iPhone 18 се очаква да използва LTPO OLED дисплей с честота до 120 Hz. Това позволява по-плавно превъртане и адаптиране на честотата според съдържанието. iPhone 18e вероятно ще остане с панел, ограничен до 60 Hz.

И двата телефона се очаква да работят с версии на Apple A20, произведени по 2-нанометров процес на TSMC. Според информацията чиповете ще бъдат различно конфигурирани, но ще принадлежат към едно и също поколение.

При камерите iPhone 18 вероятно ще запази комбинацията от широкоъгълен и свръхширокоъгълен обектив. Основният сензор може да бъде физически по-малък, но ще запази резолюцията от 48 мегапиксела. iPhone 18e се очаква да разполага само с една задна камера, също с 48-мегапикселова резолюция. Очаква се пролетта на 2027 година да е вероятен период за представянето на iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2.