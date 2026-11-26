Apple вътрешно използва някои модели iPad с macOS, но това не означава, че компанията подготвя публично пускане на операционната система за своите таблети. Според информацията, изпитанията са „само за вътрешно тестване“, а macOS няма да бъде пренесена върху iPad в близко бъдеще.

Причината за експеримента е свързана с развитието на iPadOS. Apple използва хардуерната мощ на таблетите, оборудвани с нейни чипове от серията M, за да проверява как отделни възможности и интерфейсни решения от macOS могат да бъдат адаптирани за iPad. Целта не е смяна на операционната система, а създаване на по-гъвкаво и функционално изживяване в рамките на iPadOS. Новината потвърждава разликата между възможностите на хардуера и софтуера в някои модели iPad. Таблетите с Apple M могат да изпълняват тежки задачи, но iPadOS продължава да има ограничения, които потребителите свързват с управлението на прозорци, многозадачността и работата с професионални приложения.

Въпреки това вътрешните тестове не са знак за предстоящо сливане на iPadOS и macOS. Apple засега следва поетапен подход, при който пренася отделни функции и приложения към таблета, вместо да предлага пълната настолна операционна система. Така iPadOS може да стане по-близка до macOS като възможности, без двете платформи да се превръщат в една.

Паралелно с тестовете на macOS Apple продължава да разработва голям сгъваем iPad. Устройството е свързано с вътрешното име Project J312 и се очаква да има сгъваем екран с диагонал между 19 и 20 инча. За разлика от сгъваемия iPhone Duo, описаният модел няма да разполага с външен дисплей. Това означава, че екранът ще бъде основната повърхност за работа както в разгънато, така и в сгънато състояние. Проектът обаче не е гарантиран за пазара. Разработката е била забавена, а увеличаващите се разходи за хардуер и проблемите с производствения добив могат да доведат до прекратяването му. Засега няма посочен срок за представяне на устройството, нито потвърждение, че то ще достигне до потребителите.