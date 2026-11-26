Apple подготвя ново преработване на системата за известия в iOS 28, твърди Джо Росиньол от MacRumors. Според информацията, получена от няколко източника, значителни промени се планират за Notification Center – центъра, в който потребителите преглеждат натрупаните известия на своя iPhone.

„Чухме от няколко източника, че Apple планира да преработи системата за известия на iPhone с iOS 28 през следващата година“, пише Росиньол. Той уточнява, че източниците не са предоставили конкретни данни за новия интерфейс или за функциите, които ще бъдат добавени.

Затова информацията засега остава на ниво слух. Apple не е потвърдила официално плановете си, а не е ясно дали промените ще засегнат само начина на подреждане на известията, или ще включват и нови възможности за филтриране, синхронизиране и управление.

Компанията преработи системата съществено с iOS 18.1, когато въведе обобщения на известията чрез Apple Intelligence. Функцията съкращава дълги или групирани съобщения, така че потребителят да види основната информация директно от заключения екран. Apple добави и приоритетни известия, които поставят предполагаемо най-важните сигнали в горната част на списъка.

Промените обаче не останаха без корекции. В iOS 18.3 Apple временно спря обобщенията за приложения от категориите „Новини“ и „Развлечения“, след като функцията беше свързана с неточни автоматично генерирани резюмета. По-късно компанията запази възможността за управление на обобщенията от настройките на известията.

В момента Apple тества iOS 27.3. Втората бета версия беше публикувана на 16 ноември, а тестовият цикъл показва, че компанията все още работи по текущото поколение на операционната система.

Очаква се iOS 28 да бъде представена на следващото издание на Worldwide Developers Conference. На WWDC26 през юни Apple показа iOS 27, която по-късно беше пусната за потребителите през есента.