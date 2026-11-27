Google започна поетапното разпространение на Android Auto 18.2.664604-release, което променя начина, по който системата изглежда на широки хоризонтални автомобилни екрани. Вместо досегашната навигационна лента в горната част основните функции вече са подредени във вертикално меню отстрани на дисплея.

Промяната е най-видима при приложенията за музика. В Spotify например бутоните за „Библиотека“ и „Преглед“ са преместени в странична колона, а между обложката на албума и ръба на екрана остават по-малко неизползвани пространства. Добавена е и по-голяма лента за текущото възпроизвеждане с видима обложка и по-достъпни бутони за пауза, смяна на песен и управление на съдържанието.

Новият дизайн се появява последователно в Spotify, YouTube Music, Amazon Music и в приложението за набиране на номера. Идеята е командите да бъдат по-близо до естествената линия на погледа на водача, вместо да изискват протягане към далечен ъгъл на големия централен екран. Това е особено важно при автомобили с дисплеи, които заемат значителна част от арматурното табло.

Обновлението е част от по-широкия преход на Android Auto към езика на дизайна Material 3. Google обяви през май, че новото изживяване ще бъде пригодено за „ултраширок правоъгълник, кръг или уникална форма“ на автомобилния екран. Компанията посочи още, че Android Auto вече е съвместим с повече от 250 милиона автомобила, което прави адаптацията към различни конфигурации важна за голям брой шофьори.

Като примери за автомобили с необичайни дисплеи ArenaEV посочва Honda e Advance с панорамен екран, простиращ се по таблото, както и Mini Cooper с кръгъл централен дисплей. При подобни конфигурации старото меню в горната част често оставяше големи празни зони и изглеждаше като разтеглена версия на интерфейс за телефон. Вертикалната странична навигация позволява на основното съдържание да използва по-пълно наличната ширина.

Новата версия не достига едновременно до всички устройства. Потребителите могат да получат интерфейса при следващо свързване с автомобила, но при други актуализацията може да се появи по-късно, тъй като разпространението се извършва поетапно. Google поддържа и бета програма, чрез която част от потребителите получават нови функции преди масовото им пускане, но компанията предупреждава, че тестовите версии може да са по-нестабилни.

Остава въпросът как ще се държи менюто при автомобили с десен волан. Ако страничната колона бъде фиксирана отляво без възможност за промяна, водачите във Великобритания, Австралия и други държави с движение отляво ще трябва да достигат през по-голяма част от централния екран. В подадения материал няма потвърждение дали новата версия вече използва надеждно настройката за страната на движение.