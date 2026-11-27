Хуманоидни роботи AEON вече се обучават в завода на Volvo Cars в Гент, Белгия. Засега машините изпълняват ограничена задача – поставят компоненти с висока точност в две монтажни приспособления. Гент е първият завод на автомобилния производител, в който се изпитва технологията.

Роботите са разработени от роботизираното подразделение на шведската технологична група Hexagon. Те се обучават едновременно със служителите и съществуващите автоматизирани системи в производствената линия. Прилаганият метод е т.нар. имитационно обучение – AEON наблюдава как човек изпълнява дадена операция и възпроизвежда действията му.

Volvo Cars планира постепенно усложняване на задачите. След поставянето на единични компоненти роботите трябва да се научат да работят с няколко детайла, да се придвижват из производствената зона и да взаимодействат с автоматизираните системи на завода.

„Хуманоидният дизайн на AEON означава, че роботът може да се впише в производството такова, каквото е днес, и да работи заедно с екипите ни и съществуващата автоматизация“, заявява Магнус Нилсон, главен директор „Производство“ на Volvo Cars. По думите му машините са предназначени да поемат част от най-физически натоварващите задачи и да направят работата по-ергономична за служителите.

AEON е висок 1,65 метра и тежи 60 килограма. Вместо с крака се движи на колела, развива скорост до 2,4 метра в секунда и може да пренася товар до 10 килограма. Камери и сензори му помагат да разпознава заобикалящата го среда и да манипулира детайли с необходимата точност.

По-широк пилотен проект с повече роботи AEON е планиран за първата половина на 2027 г. Целта на Volvo Cars е от средата на същата година машините да започнат да изпълняват конкретни задачи в реалното производство, а не само да бъдат обучавани и наблюдавани.

„Целта на хуманоидната роботика е да носи бизнес стойност на клиентите ни. Тясната работа с екипите на Volvo Cars ни позволява да гарантираме, че AEON изпълнява реални задачи, които подкрепят производствения процес“, казва Арно Робер, президент на Hexagon Robotics.

Преди да стигнат до този етап, роботите трябва да преминат през няколко по-сложни изпитания. Сред тях са едновременното обработване на повече детайли, безопасното придвижване в пространство, споделено с хора, и свързването с вече изградената автоматизация.

Заводът на Volvo Cars в Гент произвежда автомобили от 1965 г. През април 2025 г. там започна производството на електрическия модел EX30. Подготовката включваше инвестиция от около 200 милиона евро, почти 600 нови или обновени робота и разширяване на производството на батерии.

Добавянето на EX30 създаде около 350 работни места и увеличи броя на служителите в завода до приблизително 6600. На този фон AEON е замислен не като замяна на цялата съществуваща автоматизация, а като по-гъвкава машина за задачи, при които фиксираните роботизирани ръце не могат лесно да се адаптират.