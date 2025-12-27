Дрон уби край Запорожие Денис Капустин - лидер на руснаците, воюващи на страната на Украйна

Убит е лидерът на Руският доброволчески корпус, Денис Капустин. Той е загинал в контролираната от украинските въоръжени сили част от Запорожка област, предаде Strana.ua.
Съобщава се, че инцидентът е станал в събота вечер по време на атака с дрон FPV.
Капустин е един от лидерите на РДК. Според ФСБ, като руски гражданин, той участва в бойни операции на страната на украинските сили. През лятото на 2022 г. той организира опит за взривяване на горивно-енергиен обект във Волгоградска област, а през 2023 г. - нападение в Брянска област и осуетен опит за покушение срещу Константин Малофеев, основател на телевизионния канал „Царград“. В Русия той е осъден задочно на доживотен затвор.
Руският доброволчески корпус е националистическа паравоенна формация от руски граждани, базирана в Украйна. Създадена е през август 2022 г., по време на руската инвазия в Украйна, за да се бори срещу управлението на Владимир Путин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рамбо Силек
Коментиран от #12
09:20 27.12.2025
2 Ъххх
09:21 27.12.2025
3 Умрял с думи на устата
09:22 27.12.2025
4 ПО ТОЧНО
Коментиран от #17
09:22 27.12.2025
5 Възмездие
09:23 27.12.2025
6 Браво
09:24 27.12.2025
8 Хи хи хи
09:24 27.12.2025
9 Каквото търсил,
09:26 27.12.2025
10 стоян георгиев
09:28 27.12.2025
11 Подлъгал се е заради парите
До коментар #7 от "Е да де":Толкова му е акъла - докато той е воювал, киевската хунта изнесоха милиарди в западни банки и накупиха имоти в цял свят.
Коментиран от #14
09:28 27.12.2025
12 Питам за една жена
До коментар #1 от "Рамбо Силек":Ленин бил ли е предател?
09:28 27.12.2025
13 СтаМат МаГа
Коментиран от #20
09:29 27.12.2025
14 Ха ха
До коментар #11 от "Подлъгал се е заради парите":Знаелпли колко плащат? 400 долара. Кой ще излъжеш за такива пари? В Русия плашат по 2000 долара. Плюс 50000 при подписване на договор.
Много слаба опорка.
09:31 27.12.2025
15 ами
09:31 27.12.2025
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:31 27.12.2025
17 Хи хи
До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":Пригожин беше на правилната страна.
Коментиран от #60
09:32 27.12.2025
18 Статистика
До коментар #7 от "Е да де":Според изчисления на, над 200 000 военнослужещи са дезертирали или са се оттеглили от украинските въоръжени сили през 2025 г.
От януари до октомври украинските правоохранителни органи са регистрирали над 176 000 такива случая, след което са спрели да публикуват статистика. През октомври цифрата достигна рекордните 19 600, в сравнение със средно 17 000-18 000 месечно в началото на годината. Предвид тенденцията на нарастване, общият брой на дезертьорите за годината се оценява на най-малко 214 000.
09:32 27.12.2025
19 Някой
09:33 27.12.2025
20 Вече вовата
До коментар #13 от "СтаМат МаГа":4 години все удри и все завзема , но май само гробищата в Московия са тесни
Защо ли ?????
Коментиран от #38, #55
09:34 27.12.2025
21 Това е Руски патриот
09:34 27.12.2025
22 Летописец
09:34 27.12.2025
23 За трети път
До коментар #7 от "Е да де":Ами това си е гражданска война между рускоезичните , а бандеровците паразитират , че било борба за Украйна. Точно затова не работа на ЕС и НАТО да се месят във вътрешни работи. В Русия Първата световна бойна прерастна в Гражданска. Във Втората световна също имаше елементи на гражданска война. Сега Западът за трети път се пробва да ръчка и пак ще се опари.
Коментиран от #30, #39
09:36 27.12.2025
25 вапца офф
друг ще го смени
Коментиран от #32, #33
09:36 27.12.2025
26 Браво на руснаците
Коментиран от #31
09:36 27.12.2025
27 Малее
Коментиран от #42
09:37 27.12.2025
28 20-ти
09:37 27.12.2025
29 Последния софиянец
Коментиран от #34, #35
09:38 27.12.2025
30 Българин
До коментар #23 от "За трети път":Аз подкрепям руснаците, които воюват за свобода срещу еврейската клика на фашистчето-милиционер Путин.
09:38 27.12.2025
31 Браво
До коментар #26 от "Браво на руснаците":Големите русофили.
Кога ще отидат да видят новия ред в освободения Лисабон!
09:39 27.12.2025
32 Всъщност
До коментар #25 от "вапца офф":Да , ама няма нови желаещи да бъдат мобилизирани от киевската хунта !
Коментиран от #52
09:40 27.12.2025
33 Б.Джонсън
До коментар #25 от "вапца офф":викаш до последната бандера
09:40 27.12.2025
34 Ха хи
До коментар #29 от "Последния софиянец":Няма 10 часа и вече пиеш?? Верно си пропаднал алкаш. Затова харесваш руснаците - същите алкаши.
Коментиран от #41
09:41 27.12.2025
36 az СВО Победа 80
🤣
09:41 27.12.2025
37 Софиянец
Все хубави новини по празниците!
09:42 27.12.2025
38 Бизнес инсайдър
До коментар #20 от "Вече вовата":Във края на септември Зелен със Ски откри край Киев най големият структурен проект за годината ,военно гробище с капацитет от 150000 до 250000,да си го ползват с кеф по предназначение !
Коментиран от #43
09:42 27.12.2025
41 Последния софиянец
До коментар #34 от "Ха хи":Който танцува ,пее и пие ,зло не мисли 🤣!
09:44 27.12.2025
42 Разбира се
До коментар #27 от "Малее":и все повече ще стават! Такава е тенденцията занапред. Това е резултат от смесването на розовата психология с кафавата същност на либералите, от което краен продукт е "правилната" лилава идеология!
Коментиран от #46
09:44 27.12.2025
44 И в Русия ли са родени тия, че
Коментиран от #51
09:45 27.12.2025
48 Поета
До коментар #40 от "Вечна слава на героя!":Вярно е ,както се казва в стихотворението ,един боккк луккк падна ,друг такъв ще го смени ....
09:47 27.12.2025
49 Там съмКретен,а
До коментар #45 от "Димитър Георгиев":ти къде си?
09:48 27.12.2025
51 То не всеки роден в Русия е изрод!
До коментар #44 от "И в Русия ли са родени тия, че":И в Русия ли са родени тия, че
40ОТГОВОР
се борят срещу управлението на Путин? Или са фейк "руски корпус" за медийна употреба, по идея на британските служби и техни агенти?
-;-
Не всеки роден в СССР-то си си надява на Победата на Комунизъма!
А сега ще видим и путлеризъма!
09:51 27.12.2025
54 стоян георгиев
10:03 27.12.2025
55 Тома
До коментар #20 от "Вече вовата":1000:26.
10:06 27.12.2025
56 Механик
Все пак мъртъв предател е по-добре от жив предател с доживотна присъда в Колима. (искам да кажа, че за предателят е по-добре)
10:15 27.12.2025
57 дядо поп
10:21 27.12.2025
58 Гориил
Коментиран от #62
10:22 27.12.2025
59 Капустин
10:28 27.12.2025
60 Хахахахаха
До коментар #17 от "Хи хи":Пригожин изби хиляди укри, благодарение на него сега има геноцид над Украйна
10:30 27.12.2025
61 Плитък гроб
10:30 27.12.2025
62 стоян георгиев
До коментар #58 от "Гориил":Това дето си писал отново не е верно.руския доброволчески корпус е отделно подразделение от граждани на русия.имат свое знаме и са напълно обособени като бойна единица.рускоезичните в украинската армия са съвсем друга бира.
10:30 27.12.2025
63 Хем били руски националисти,
10:36 27.12.2025
64 колос
10:38 27.12.2025
65 Дано
10:42 27.12.2025
66 Анонимен
10:42 27.12.2025