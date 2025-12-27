Новини
Дрон уби край Запорожие Денис Капустин - лидер на руснаците, воюващи на страната на Украйна
  Тема: Украйна

Дрон уби край Запорожие Денис Капустин - лидер на руснаците, воюващи на страната на Украйна

27 Декември, 2025 09:06, обновена 27 Декември, 2025 09:18 2 359 66

  • денис капустин-
  • руски доброволчески корпус-
  • украйна-
  • загинал

Той бе един от водачите на Руския доброволчески корпус

Дрон уби край Запорожие Денис Капустин - лидер на руснаците, воюващи на страната на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Убит е лидерът на Руският доброволчески корпус, Денис Капустин. Той е загинал в контролираната от украинските въоръжени сили част от Запорожка област, предаде Strana.ua.

Съобщава се, че инцидентът е станал в събота вечер по време на атака с дрон FPV.

Капустин е един от лидерите на РДК. Според ФСБ, като руски гражданин, той участва в бойни операции на страната на украинските сили. През лятото на 2022 г. той организира опит за взривяване на горивно-енергиен обект във Волгоградска област, а през 2023 г. - нападение в Брянска област и осуетен опит за покушение срещу Константин Малофеев, основател на телевизионния канал „Царград“. В Русия той е осъден задочно на доживотен затвор.

Руският доброволчески корпус е националистическа паравоенна формация от руски граждани, базирана в Украйна. Създадена е през август 2022 г., по време на руската инвазия в Украйна, за да се бори срещу управлението на Владимир Путин.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рамбо Силек

    102 12 Отговор
    Така свършват предателите

    Коментиран от #12

    09:20 27.12.2025

  • 2 Ъххх

    59 9 Отговор
    Още може.

    09:21 27.12.2025

  • 3 Умрял с думи на устата

    80 10 Отговор
    Не воювай с рускими!

    09:22 27.12.2025

  • 4 ПО ТОЧНО

    67 10 Отговор
    АКО БЕШЕ ОТ ВЕРНАТА СТРАНА, НЕМАШЕ ДА Е ТАКА

    Коментиран от #17

    09:22 27.12.2025

  • 5 Възмездие

    61 9 Отговор
    Добре се е получило, браво.

    09:23 27.12.2025

  • 6 Браво

    70 8 Отговор
    Кармата застига предателите. Факт.

    09:24 27.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хи хи хи

    54 9 Отговор
    Къде са троловете да го оплачат?

    09:24 27.12.2025

  • 9 Каквото търсил,

    52 8 Отговор
    намерил.

    09:26 27.12.2025

  • 10 стоян георгиев

    47 8 Отговор
    Една хлебарка по малко ...хахах .

    09:28 27.12.2025

  • 11 Подлъгал се е заради парите

    53 9 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Толкова му е акъла - докато той е воювал, киевската хунта изнесоха милиарди в западни банки и накупиха имоти в цял свят.

    Коментиран от #14

    09:28 27.12.2025

  • 12 Питам за една жена

    8 21 Отговор

    До коментар #1 от "Рамбо Силек":

    Ленин бил ли е предател?

    09:28 27.12.2025

  • 13 СтаМат МаГа

    36 9 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #20

    09:29 27.12.2025

  • 14 Ха ха

    15 13 Отговор

    До коментар #11 от "Подлъгал се е заради парите":

    Знаелпли колко плащат? 400 долара. Кой ще излъжеш за такива пари? В Русия плашат по 2000 долара. Плюс 50000 при подписване на договор.

    Много слаба опорка.

    09:31 27.12.2025

  • 15 ами

    24 4 Отговор
    руснаци воюват на страната на украина, украинци на страната на русия мазило как се разпознават, а европа като приеме украина как ще ги различава

    09:31 27.12.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    32 7 Отговор
    Браво, трябва всички предатели да отидат при Капустин да празнуват Нова година...

    09:31 27.12.2025

  • 17 Хи хи

    7 13 Отговор

    До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":

    Пригожин беше на правилната страна.

    Коментиран от #60

    09:32 27.12.2025

  • 18 Статистика

    27 6 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Според изчисления на, над 200 000 военнослужещи са дезертирали или са се оттеглили от украинските въоръжени сили през 2025 г.

    От януари до октомври украинските правоохранителни органи са регистрирали над 176 000 такива случая, след което са спрели да публикуват статистика. През октомври цифрата достигна рекордните 19 600, в сравнение със средно 17 000-18 000 месечно в началото на годината. Предвид тенденцията на нарастване, общият брой на дезертьорите за годината се оценява на най-малко 214 000.

    09:32 27.12.2025

  • 19 Някой

    29 6 Отговор
    Намерил е това, което заслужава. Предателите никой не ги обича. И никой не ги жали.

    09:33 27.12.2025

  • 20 Вече вовата

    4 25 Отговор

    До коментар #13 от "СтаМат МаГа":

    4 години все удри и все завзема , но май само гробищата в Московия са тесни
    Защо ли ?????

    Коментиран от #38, #55

    09:34 27.12.2025

  • 21 Това е Руски патриот

    5 30 Отговор
    Истински патриот. А децата на Медведев, Песков Шойгу са в Дубай.

    09:34 27.12.2025

  • 22 Летописец

    26 4 Отговор
    Възмездието винаги идва ! Украинската хунта сигурно е щастлива , че няма да му изплаща парите които е натрупал през терористичната си дейност .

    09:34 27.12.2025

  • 23 За трети път

    28 5 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Ами това си е гражданска война между рускоезичните , а бандеровците паразитират , че било борба за Украйна. Точно затова не работа на ЕС и НАТО да се месят във вътрешни работи. В Русия Първата световна бойна прерастна в Гражданска. Във Втората световна също имаше елементи на гражданска война. Сега Западът за трети път се пробва да ръчка и пак ще се опари.

    Коментиран от #30, #39

    09:36 27.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 вапца офф

    5 19 Отговор
    един ще падне
    друг ще го смени

    Коментиран от #32, #33

    09:36 27.12.2025

  • 26 Браво на руснаците

    29 5 Отговор
    Един предател по- малко

    Коментиран от #31

    09:36 27.12.2025

  • 27 Малее

    4 17 Отговор
    Колко много патриоти за русофилията имало.

    Коментиран от #42

    09:37 27.12.2025

  • 28 20-ти

    20 4 Отговор
    В гробището край Киев вече има вътрешен транспорт. Вече е в първата петица по големина...

    09:37 27.12.2025

  • 29 Последния софиянец

    22 5 Отговор
    Вчера следобед около 3ч край Гуляйполе ФАБ 5000 посети таен украински подземен команден пункт намиращ се на 25м дълбочина и го телепортира заедно с намиращите се вътре украински ,полски и британски офицери.Телепорта продължава ,а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не могаа сее запраа , от вчера падам, ставам, но не се предавам .Наздраве🍷 по случай благата вест ,тазгодишното мерло собствена продукция също е на ниво и си пасва прекрасно с мезетата и студеното време !

    Коментиран от #34, #35

    09:38 27.12.2025

  • 30 Българин

    8 18 Отговор

    До коментар #23 от "За трети път":

    Аз подкрепям руснаците, които воюват за свобода срещу еврейската клика на фашистчето-милиционер Путин.

    09:38 27.12.2025

  • 31 Браво

    5 15 Отговор

    До коментар #26 от "Браво на руснаците":

    Големите русофили.
    Кога ще отидат да видят новия ред в освободения Лисабон!

    09:39 27.12.2025

  • 32 Всъщност

    19 2 Отговор

    До коментар #25 от "вапца офф":

    Да , ама няма нови желаещи да бъдат мобилизирани от киевската хунта !

    Коментиран от #52

    09:40 27.12.2025

  • 33 Б.Джонсън

    16 1 Отговор

    До коментар #25 от "вапца офф":

    викаш до последната бандера

    09:40 27.12.2025

  • 34 Ха хи

    4 11 Отговор

    До коментар #29 от "Последния софиянец":

    Няма 10 часа и вече пиеш?? Верно си пропаднал алкаш. Затова харесваш руснаците - същите алкаши.

    Коментиран от #41

    09:41 27.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 az СВО Победа 80

    11 4 Отговор
    Вече гори в Ада!
    🤣

    09:41 27.12.2025

  • 37 Софиянец

    14 3 Отговор
    Идеалка! Един полезен дбил, продукт на бандеровската пропаганда, по-малко!
    Все хубави новини по празниците!

    09:42 27.12.2025

  • 38 Бизнес инсайдър

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Вече вовата":

    Във края на септември Зелен със Ски откри край Киев най големият структурен проект за годината ,военно гробище с капацитет от 150000 до 250000,да си го ползват с кеф по предназначение !

    Коментиран от #43

    09:42 27.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Последния софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ха хи":

    Който танцува ,пее и пие ,зло не мисли 🤣!

    09:44 27.12.2025

  • 42 Разбира се

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Малее":

    и все повече ще стават! Такава е тенденцията занапред. Това е резултат от смесването на розовата психология с кафавата същност на либералите, от което краен продукт е "правилната" лилава идеология!

    Коментиран от #46

    09:44 27.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 И в Русия ли са родени тия, че

    13 1 Отговор
    се борят срещу управлението на Путин? Или са фейк "руски корпус" за медийна употреба, по идея на британските служби и техни агенти?

    Коментиран от #51

    09:45 27.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Поета

    1 7 Отговор

    До коментар #40 от "Вечна слава на героя!":

    Вярно е ,както се казва в стихотворението ,един боккк луккк падна ,друг такъв ще го смени ....

    09:47 27.12.2025

  • 49 Там съмКретен,а

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Димитър Георгиев":

    ти къде си?

    09:48 27.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 То не всеки роден в Русия е изрод!

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "И в Русия ли са родени тия, че":

    И в Русия ли са родени тия, че
    40ОТГОВОР
    се борят срещу управлението на Путин? Или са фейк "руски корпус" за медийна употреба, по идея на британските служби и техни агенти?
    -;-
    Не всеки роден в СССР-то си си надява на Победата на Комунизъма!
    А сега ще видим и путлеризъма!

    09:51 27.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Това са истински достойните и смели русмаци.умират за родината си бореики се с нейния узурпатор.бг предателя няма как да го разбере.

    10:03 27.12.2025

  • 55 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вече вовата":

    1000:26.

    10:06 27.12.2025

  • 56 Механик

    1 0 Отговор
    Ами, да му е честито на Денис. Да е живи и здрав и "дано се оправи, човекът!"
    Все пак мъртъв предател е по-добре от жив предател с доживотна присъда в Колима. (искам да кажа, че за предателят е по-добре)

    10:15 27.12.2025

  • 57 дядо поп

    2 0 Отговор
    Капустин станал кисело зеле.

    10:21 27.12.2025

  • 58 Гориил

    4 0 Отговор
    Официално в украинските въоръжени сили не съществува руски корпус. Сформиран е отряд от рускоезични украинци от Харков и Донбас. Тези мъже наистина не говорят украински и техните възгледи са подобни на тези, които нацистите в цяла Европа са имали към Хитлер през 30-те години на миналия век.

    Коментиран от #62

    10:22 27.12.2025

  • 59 Капустин

    0 0 Отговор
    и командвания от него Доброволчески корпус,са изпотрепали повече руснаци,отколкото всичките украински корпуси взети заедно.

    10:28 27.12.2025

  • 60 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    Пригожин изби хиляди укри, благодарение на него сега има геноцид над Украйна

    10:30 27.12.2025

  • 61 Плитък гроб

    0 0 Отговор
    Каквото търсил, намерил!

    10:30 27.12.2025

  • 62 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Гориил":

    Това дето си писал отново не е верно.руския доброволчески корпус е отделно подразделение от граждани на русия.имат свое знаме и са напълно обособени като бойна единица.рускоезичните в украинската армия са съвсем друга бира.

    10:30 27.12.2025

  • 63 Хем били руски националисти,

    0 0 Отговор
    хем се бият на страната на Украйна… Това се класифицира като колаборационизъм, не като национализъм.

    10:36 27.12.2025

  • 64 колос

    0 0 Отговор
    Така се спира жизнения цикъл на всички "еничари".Връщат ги на парчета ури..нирано върху тях.

    10:38 27.12.2025

  • 65 Дано

    0 0 Отговор
    Дано има повече такива добри новини!!! Този е получил точно това,което лично си е изпросил и заслужил!!! Да се готвят и другите му другарчета от предателската бандитска група!!!

    10:42 27.12.2025

  • 66 Анонимен

    0 0 Отговор
    Получил си го е предателя. Руски националист се бори срещу Русия и избива руснаци. Абсурдите на гражданската война.

    10:42 27.12.2025

