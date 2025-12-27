Убит е лидерът на Руският доброволчески корпус, Денис Капустин. Той е загинал в контролираната от украинските въоръжени сили част от Запорожка област, предаде Strana.ua.

Съобщава се, че инцидентът е станал в събота вечер по време на атака с дрон FPV.

Капустин е един от лидерите на РДК. Според ФСБ, като руски гражданин, той участва в бойни операции на страната на украинските сили. През лятото на 2022 г. той организира опит за взривяване на горивно-енергиен обект във Волгоградска област, а през 2023 г. - нападение в Брянска област и осуетен опит за покушение срещу Константин Малофеев, основател на телевизионния канал „Царград“. В Русия той е осъден задочно на доживотен затвор.

Руският доброволчески корпус е националистическа паравоенна формация от руски граждани, базирана в Украйна. Създадена е през август 2022 г., по време на руската инвазия в Украйна, за да се бори срещу управлението на Владимир Путин.