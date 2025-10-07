Как да активирате AI функцията в Waze

След продължителен период на тестове и експерименти, дългоочакваната функция „Разговорно докладване“ (Conversational Reporting) най-накрая започва да достига до широката потребителска база на навигационното приложение Waze. Актуализацията вече се разпространява към крайните устройства в различни региони по света.

Тази нова възможност беше анонсирана преди около година като един от ключовите опити на компанията да интегрира изкуствен интелект (AI) в ежедневието на шофьорите. Основната ѝ цел е да позволи на потребителите да докладват опасности по пътищата чрез естествена гласова интеракция.

Системата е проектирана да работи изключително интуитивно: „Да речем, че карате и забелязвате внезапно забавяне на трафика. Всичко, което трябва да направите, е да натиснете бутона за докладване и да говорите естествено, сякаш разговаряте с приятел: „Изглежда, че има задръстване по-напред!“ С помощта на възможностите на Gemini, Waze ще разбере какво казвате и бързо ще добави доклад в реално време към картата – без да е необходимо да използвате специфична гласова команда или да натискате допълнителни бутони.“

Въпреки че гласовото докладване на опасности в Waze не е изцяло нова концепция, функцията „Разговорно докладване“ преминава на следващото ниво. Досегашната система често изискваше използването на Google Асистент и конкретни фрази, докато новата се основава на по-удобен подход с естествени разговори.

Изкуственият интелект е в състояние да анализира гласовия доклад на потребителя и автоматично да избере правилния вариант за докладване на инцидента, без да е необходимо допълнително ръчно потвърждение. Това означава, че дори да не използвате точна фраза, Waze ще разбере намерението ви. В случаите, когато AI не успее да определи точния проблем, системата ще поиска повече информация, за да прецизира доклада.

Как да активирате функцията

Първите потребители ще видят известие при стартиране на Waze, когато опцията е достъпна за тяхното устройство. След това функцията може да бъде активирана ръчно през менюто: Настройки (→) Глас и звук (→) Говори, за да докладваш (Settings > Voice and Sound > Talk to report). Когато всичко е готово за употреба, в бутона за докладване ще се появи специална анимация, която индикира, че вече можете да изпращате доклади за трафика изцяло с гласа си.