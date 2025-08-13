Новини
Една скрита тайна на Mercedes W124 или защо тази кола ръждясва по-малко от другите

13 Август, 2025

Функция е много повече от само дизайн

Една скрита тайна на Mercedes W124 или защо тази кола ръждясва по-малко от другите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz W124, произвеждан от 1984 до 1997 година, е легендарен автомобил, известен със своето ненадминато качество, здравина и дълготрайност. Той често е наричан "последният истински Mercedes", а инженерите на компанията са вложили в него редица необичайни решения, които го правят толкова специален. Една от най-интересните и малко известни функции е свързана с неговия дизайн и безопасност.

На пръв поглед, W124 впечатлява с класическите си, солидни линии. Но в основата на този дизайн стои гениална идея. Вратата на автомобила, когато е затворена, е проектирана да се "захапва" от уплътненията на каросерията, като по този начин създава практически непропускливо уплътнение. Тази система не само предпазва купето от влага, прах и шум, но и допринася за изключителната здравина на конструкцията. При удар, вместо вратата да се огъне навътре, тя се "заключва" още по-плътно за корпуса, превръщайки се в част от здравата рамка на автомобила.

Това инженерно решение не само подобрява пасивната безопасност, но има и друго, по-малко очевидно предимство. То осигурява почти абсолютна защита от корозия в областта на праговете. За разлика от повечето автомобили, където праговете са податливи на ръжда, тъй като събират влага и мръсотия, при W124 вратата ги покрива изцяло, когато е затворена. Това ги предпазва от външни влияния и удължава живота на автомобила.

Друга интересна особеност, която малцина забелязват, е "чистачката с една перка". Тази чистачка е проектирана по такъв начин, че се движи не само наляво и надясно, но и се разгъва встрани в крайното си положение, за да покрие по-голяма площ от стъклото. Това е елегантно и ефективно решение, което гарантира отлична видимост, особено в лошо време.

Тези примери показват, че Mercedes-Benz W124 не е просто красив автомобил, а произведение на инженерното изкуство, в което всеки детайл е обмислен с цел да осигури максимална сигурност, издръжливост и комфорт. Неслучайно моделът и до днес е символ на качество и надеждност.

Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опел

    2 1 Отговор
    Щото е по-бърз от ръждата 😃

    11:50 13.08.2025

  • 3 бибитков

    0 0 Отговор
    Заглавието за тази статия ли е?

    12:05 13.08.2025

  • 4 легенда от 80 години

    3 0 Отговор
    ще се сетите вие кои са истинските коли

    тия от 80 години !

    ама не отговаряли на еко нормите защото са правени от инженери а не от икономисти

    затова са повече коли от сегашните пласмасови кочини със еко 7+

    тия коли от 70 и 80 години са инженерно творение а не икономическа подигравка със хората

    някога инженерите правиха невероятни коли сега икономисите могат само да зяпат и да цъкат със взик

    12:07 13.08.2025