Google пуска приложение с AI за евтини полети

15 Август, 2025 15:39 555 0

Flight Deals е достъпно само за САЩ, Канада и Индия за момента

Google пуска на пазара иновативно ново приложение за пътуващи, наречено Flight Deals. Тази функция, базирана на изкуствен интелект, достъпна чрез собствената си уеб страница или менюто на Google Flights, е създадена, за да опрости търсенето на достъпни самолетни билети. В момента тя е в бета фаза и се пуска в САЩ, Канада и Индия, за да се събере обратна връзка и да се усъвършенства потребителското преживяване.

За разлика от традиционните търсачки за полети, които изискват ръчно въвеждане на конкретни дати и дестинации, Flight Deals използва интерфейс, подобен на чатбот. Потребителите могат просто да опишат своите предпочитания за пътуване на естествен език, сякаш разговарят с приятел. Например, можете да въведете заявка като „седмично пътуване тази зима до град с добра храна, само директни полети“, и изкуственият интелект ще се заеме с комплексния процес на търсене и филтриране, за да ви представи най-добрите оферти.

Този нов инструмент променя правилата на играта за гъвкавите пътешественици, чийто основен приоритет е да спестят пари. Като оставят изкуственият интелект да извърши цялата работа на заден план, потребителите могат да открият оферти за дестинации, които може би не са имали предвид. Целта на Google е да направи планирането на пътувания по-интуитивно и ефективно, а тази нова функция е най-новата стъпка в тази посока.


