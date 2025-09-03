Хакери удариха Jaguar Land Rover и предизвикаха хаос

Jaguar Land Rover (JLR) беше засегната от мащабна кибератака, която „сериозно наруши“ глобалните ѝ търговски и производствени операции. Компанията потвърди инцидента в доклад до индийската фондова борса, като заяви, че е предприела превантивни мерки за спиране на системите си, за да смекчи последиците.

Атаката е причинила значителни проблеми, включително спиране на производството в заводите в Халвуд и Солихъл във Великобритания. Компанията е дала указания на служителите в заводите да останат у дома, докато работи „с бързи темпове“ за възстановяване на ИТ системите си по контролиран начин. Майката компания на JLR, Tata Motors, също потвърди, че инцидентът е имал глобално въздействие, засягайки не само производството, но и способността на дилърите да регистрират и доставят нови автомобили, което е особено проблематично по време на пускането на новите регистрационни номера „75“ във Великобритания.

Въпреки че JLR заяви, че няма доказателства за кражба на данни на клиенти, прекъсването подчертава уязвимостта на високо интегрираното съвременно автомобилно производство. Атаката идва в труден момент за марката, която наскоро беше критикувана за нова рекламна кампания, спиране на износа за САЩ поради мита и доброволна програма за съкращения на мениджърски позиции. Бързината, с която JLR изключи системите си, беше похвалена от експерти по киберсигурност като отговор по учебник за предотвратяване на по-нататъшни щети, но компанията не разкри кой е отговорен за атаката.