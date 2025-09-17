Как да печатаме документи за по-малко от 4 стотинки на страница

Всички познаваме качеството на лазерния печат и го предпочитаме за прегледни документи или когато се нуждаем от по-висока скорост и по-голям обем отпечатани страници. Често сме изкушени от промоции за нови устройства, чиято цена звучи почти невероятно за качествата, които предлагат. В такъв момент е много важно да не забравяме, че монетата има две страни и когато ще ползваме активно печатащото устройство, е важно да включим и цената на консумативите в общите разходи поне за година напред.

За да реши тази дилема и да осигури трайно ниска цена на себестойност, японската компания Brother разработи специална серия от устройства с много ниска цена на оригиналния консуматив – само 49 лв. с ДДС за 2000 стандартни страници. Тя се нарича Tonerbenefit, а бързата калкулация показва, че така една страница с текст ще ви струва под две стотинки и половина без да броим хартията. С толкова евтин консуматив вече не е нужно да премисляте печата на всяка страница, което дава една приятна свобода.

По-запознатите с лазерните печатащи устройства ще се сетят, че в тях има още един консуматив – фоточувствителния барабан. При някои модели той може да бъде много скъп компонент, който се сменя на всеки 12-15 000 страници. При устройствата от гамата Tonerbenefit на Brother барабанният модул струва съвсем приемливите 100 лв. с ДДС, което добавя още по-малко от стотинка към себестойността на копието.

По-евтино ли е всъщност най-евтиното?

За да бъдем съвсем точни в препоръките и изчисленията, можем да съпоставим два различни модела – едно обикновено лазерно устройство (Brother MFC-L2802DN) и такова от серията Brother Tonerbenefit – например топмодела MFC-B7800DN. Той може да печата със скорост от 34 страници в минута, да сканира, копира и дори да получава и изпраща факс. Освен това разполага с листоподаващо устройство за 50 страници за улеснено сканиране на обемни документи.

Първоначалната препоръчителна покупна цена на двете аналогични устройства е 137 лева по-ниска при обикновения модел (449 срещу 586 лв.). Сметката обаче става съвсем различна, когато в нея бъдат включени консумативите. Още при изваждането от кашона с Tonerbenefit модела получавате стартов тонер за 1300 страници повече (700 срещу 2000 страници). При първото зареждане ще ви се наложи да купите тонер касета за 189.90 лв. за модела MFC-L2802DN, която предлага до 3000 копия, което е почти четири пъти повече от 49 лв., които трябва да платите, за да замените тонера на MFC-B7800DN. Барабанният модул също е почти два пъти по-скъп. Така всяка страница ще ви струва три пъти повече. Естествено, колкото повече печатате, толкова по-голяма ще става тази разлика във времето. С всеки 10 000 страници ще пестите 388 лв. с Tonerbenefit.

И ако вече се замисляте за неоригинални консумативи, това по-скоро не е добра идея, защото те автоматично анулират гаранцията на устройството и често водят до сериозни повреди или най-малкото до печат с видимо влошено качество, каквото със сигурност не искате партньорите и клиентите ви да виждат.

Всички модели от гамата Brother Tonerbenefit се предлагат с 3-годишна гаранция след онлайн регистрация и могат да бъдат разгледани тук: https://www.brother.bg/tonerbenefit.