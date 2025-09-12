ЕС налага нови правила за проектирането, производството и изхвърлянето на автомобили за скрап

Европейският съюз предприема нова, решителна стъпка към кръгова икономика, като въвежда радикални промени в целия жизнен цикъл на превозните средства. Новите правила, одобрени от Европейския парламент, ще променят начина, по който автомобилите се проектират, произвеждат и в крайна сметка изхвърлят. Тази инициатива има двойна цел: да намали отрицателното въздействие върху околната среда и да стимулира европейската индустрия за рециклиране.

Дизайн за рециклиране

Една от основните промени е изискването към производителите да проектират автомобилите си с мисъл за бъдещето им разглобяване. Целта е частите и материалите да могат лесно да се извличат след края на живота на превозното средство, което ще гарантира, че те са подходящи за повторна употреба или рециклиране. Тази мярка е пряко насочена към намаляване на отпадъците и увеличаване на дела на рециклираните материали.

Повече рециклирана пластмаса

Специфични цели са поставени и за използването на рециклирани пластмаси в новите автомобили. В рамките на шест години, 20% от пластмасата, използвана в производството, ще трябва да идва от рециклирани суровини. Тази цел се повишава до 25% след 10 години, стига пазарът да осигури необходимите количества на разумни цени. Това изискване ще създаде нов стимул за развитието на пазара на рециклирани материали.

Отговорност на производителя

Новите правила въвеждат и т.нар. разширена отговорност на производителя. Това означава, че три години след влизането в сила на регламента, производителите ще бъдат задължени да поемат разходите за събирането и обработката на автомобили, които са достигнали края на полезния си живот. За да се гарантира, че само годните за употреба автомобили ще се изнасят, депутатите настояват за по-ясно разграничаване между употребяваните и излезли от употреба превозни средства, като последните ще бъдат забранени за износ.

Кой е извън обхвата?

Важно е да се отбележи, че не всички превозни средства попадат под удара на новите правила. Военни, спасителни и пожарни автомобили, както и исторически превозни средства с изключителна културна стойност, остават извън обхвата на новите регулации. Това изключение цели да предпази специфични сектори и културно наследство, като същевременно налага строги изисквания на масовото автомобилостроене.

Контекст и значение

Предложението за този регламент е внесено още през 2023 година от Европейската комисия. С около 285,6 милиона автомобила по пътищата на ЕС и приблизително 6,5 милиона превозни средства, достигащи края на полезния си живот всяка година, необходимостта от по-ефективно управление на отпадъците е очевидна. С въвеждането на тези правила, ЕС показва, че е готов да наложи трайни промени, които да гарантират, че автомобилната индустрия ще стане по-устойчива и по-малко вредна за околната среда.