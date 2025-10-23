За новите правила при шофьорските книжки

Европейският парламент предприе решителна стъпка към подобряване на безопасността по пътищата, одобрявайки ревизирани правила за шофьорските книжки в целия Европейски съюз. Тези промени са насочени към намаляване на тревожния брой от близо 20 000 жертви на пътя годишно и въвеждат съществени иновации – от дигитализация до по-стриктен режим за младите шофьори.

Ключови промени и срокове за въвеждане

Новите разпоредби, които предстои да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, ще влязат в сила на 20-ия ден след публикацията. Държавите членки разполагат с три години, за да ги транспонират в националното си законодателство, и още една година за пълното им прилагане.

Сред най-важните нововъведения са:

Валидност на книжките: Личните шофьорски книжки за автомобили и мотоциклети ще са валидни 15 години, докато тези за камиони и автобуси – пет години. Държавите членки имат право да намалят срока на 10 години, ако книжката служи и за лична карта.

Млади шофьори и придружител: Вече ще е възможно 17-годишни младежи да получават шофьорска книжка (клас B), като им се разрешава да управляват само под надзора на опитен водач до навършване на 18 години.

Изпитателен срок: Въвежда се задължителен изпитателен срок от минимум две години за начинаещите шофьори, които ще подлежат на по-строги правила и наказания за нарушения като шофиране в нетрезво състояние.

Цифрова революция: Дигиталната шофьорска книжка, достъпна през мобилен телефон, постепенно ще се превърне в стандартен формат, макар че все още ще може да се кандидатства за физическа пластмасова карта.

Акцент върху обучението и медицинските прегледи

Бъдещите шофьори ще трябва да докажат по-задълбочени познания и умения. В изпита се включва демонстриране на информираност относно опасностите от мъртвите зони, функционалността на системите за подпомагане на водача, както и рисковете от разсейване, свързано с употребата на мобилни устройства. Специален акцент се поставя и върху защитата на уязвимите участници в движението – пешеходци, велосипедисти и деца.

Занапред, преди първоначално издаване или при подновяване на книжката, се налага медицински преглед, включващ тест за зрение и оценка на сърдечно-съдовата система. За водачите на камиони и автобуси, особено тези над 65 години, може да се приложи и по-кратък срок на валидност на книжката с цел насърчаване на по-чести медицински прегледи или опреснителни курсове.

Трансгранично отнемане на правоспособност

Един от най-сериозните механизми, които въвежда Европейският парламент, е алгоритъм за лишаване на шофьорите от правото им да управляват превозно средство, който ще гарантира, че наказанията за тежки нарушения се прилагат през граница. Ако шофьорска книжка бъде отнета, временно спряна или ограничена в друга държава членка, издаващата страна трябва да бъде незабавно уведомена.

Това включва нарушения като: шофиране под въздействието на алкохол или наркотици; участие в пътнотранспортно произшествие с фатален край; значително превишаване на ограничението на скоростта (например с 50 км/ч).

Целта е ясна: въведените ограничения за шофиране занапред ще важат във всички страни от ЕС, което значително ще ограничи безразсъдното шофиране в чужбина.

Решение за недостига на професионални водачи

В отговор на недостига на професионални шофьори, новите правила облекчават възрастовите изисквания за получаване на книжка за тежкотоварни превозни средства. Вече 18-годишни могат да получат книжка за камион (клас C), а 21-годишни – за автобус (клас D), при условие че притежават съответния сертификат за професионална компетентност.

Тези всеобхватни промени в европейското законодателство не само отразяват напредъка на технологиите, но и подчертават ангажимента на ЕС към по-безопасни и по-информирани шофьори по пътищата на континента.