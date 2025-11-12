През деня и задните светлини на автомобилите стават задължителни

Европейският съюз отново поставя безопасността на пътя на първо място, обявявайки фундаментална промяна в регламента за осветлението на автомобилите. След години на опасни недоразумения, свързани с дневните светлини, Брюксел взе решение, което ще премахне една от най-тревожните грешки в модерния автомобилен дизайн: движението без включени задни светлини през тъмните часове на деня.
Проблемът, роден от дизайна и икономиите
Преди години, с навлизането на задължителните дневни светлини (DRL), възникна един непредвиден недостатък. Тъй като светлината се превърна в дизайнерски акцент, мнозина производители направиха изключение, позволявайки на автомобилите да се движат само с включени предни DRL, докато задните светлини оставаха загасени. Първоначалната идея беше благородна – пестене на енергия и гориво, особено след масовата миграция към енергоспестяващи LED диоди.
Уви, тази "мярка за пестене" се оказа сериозна законодателна грешка. Водачите, виждайки предницата си ярко осветена, погрешно вярваха, че и задните им светлини са активни. Резултатът беше хиляди автомобили, които се движеха в здрач, привечер и дори в пълна тъмнина с напълно изключена задна сигнализация, превръщайки се в почти невидими силуети и създавайки критични проблеми с видимостта за останалите шофьори.
Проучванията извадиха наяве шокиращи данни. В Швеция, например, бе установено, че 82% от автомобилите се движат с изключени задни светлини, като 76% от водачите са убедени, че те са включени, без да е така. Установено бе също, че разстоянието между превозните средства намалява с 9 сантиметра при изключени задни светлини – индикатор за намалено време за реакция при екстремна ситуация.
Европа най-сетне реагира, променяйки регламента поетапно:
От 22 септември 2024 година всички нови модели, получили одобрение за продажба в ЕС, задължително трябва да имат едновременно включени дневни и задни светлини. Макар законът да дава техническо изключение при дневна светлина над 7000 лукса, повечето производители избират задните светлини да работят постоянно като мярка за сигурност.
Задължителни задни светлини от 2027 година: В ход е подготовката на нова промяна, която ще наложи де факто задължително денонощно включване на задните светлини за всички автомобили. Този закон ще влезе в сила за всички нови автомобили, продадени от 2027 година, но е предвидено да важи и за по-стари превозни средства, хомологирани преди септември 2024 година.
Целта е ясна и не подлежи на тълкуване: да се предотвратят инцидентите в условия на намалена видимост и да се гарантира, че никой автомобил няма да бъде невидим за останалите участници в движението. Друг е въпросът обаче дали това действие няма да намали ефектът от стоп светлините...
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А кога и
Коментиран от #6
11:46 12.11.2025
3 корсула
Коментиран от #27
11:47 12.11.2025
4 име
Коментиран от #28
11:48 12.11.2025
5 Зевс
11:49 12.11.2025
6 име
До коментар #1 от "А кога и":Именно, само щото някои шофьори са закърнели и не мислят, разчитат на автоматични светлини и чистачки, дай ся всички да дветим мигаме и бипкаме нон-стоп.
11:49 12.11.2025
7 Директора👨✈️
Тук коментиращите обаче, пишат за всякакви други глупости, но не и за това, което пише в статията, която 100% не са дори прочели. Вижда се заглавието и... айдееееее, давай да сме първи в коментарите.
Коментиран от #13, #16, #23
11:50 12.11.2025
9 Хасковски каунь
11:55 12.11.2025
10 Абсурдистан
Коментиран от #30
11:57 12.11.2025
11 Винченцо Андолини
Лукови глави.
Коментиран от #32
11:57 12.11.2025
12 Да,да
11:58 12.11.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #7 от "Директора👨✈️":Едно време ни учеха как сами да сменяме маслото и филтрите, как да регулирме клапаните, а днес ги учат ..... ЧЕ АНТИФРИЗЪТ НЕ СТАВА ЗА ПИЕНЕ❗
11:59 12.11.2025
14 Опорка
12:01 12.11.2025
15 Механик
А уж икономии, уж въглероден отпечатък... Глу-пос-ти.
12:02 12.11.2025
16 И какво точно
До коментар #7 от "Директора👨✈️":Не сме прочели и разбрали, бе, колега? Май ти нещо не си разбрал!
12:03 12.11.2025
17 ООрана държава
12:11 12.11.2025
18 Да попитам само,
Коментиран от #21
12:12 12.11.2025
19 ои8уйхътгрф
Жокер- на по-старите ми коли имах самозатъмняващо се огледало с копче on/off, в по-новите модели това копче изчезна и огледалото винаги работи... Направено е щото функцията е полезна и никой не я изключва... Същото е и с "авто" фаровете- откакто ги имам ВИНАГИ ми стои на "авто"...
За онзи с мъглата през деня- в комп-а е заложено при някакво гранично ниво на осветеност когато още не е за фарове да можеш да си пуснеш лампите за мъгла отпред и отзад... И съм го правил поне 100 пъти през годините- колата е на "дневни" + фарове за мъгла......
12:24 12.11.2025
20 Евровизия
12:25 12.11.2025
21 ои8уйхътгрф
До коментар #18 от "Да попитам само,":В града- колкото щеш хора с по-стари и/или по-простички коли които нямат сензор за светлина... Градските улици са прилично осветени и много хора не забелязват, че фаровете им не са включени...
12:33 12.11.2025
22 Малко умните
12:34 12.11.2025
23 Сензори за мъгла и за тъпня
До коментар #7 от "Директора👨✈️":И много неграмотни директори има очевидно.
12:42 12.11.2025
24 гост
Коментиран от #26
12:49 12.11.2025
25 Георги
12:52 12.11.2025
26 Георги
До коментар #24 от "гост":разрешено е да си сложиш, но трябва да минеш технотест, а те вече са го направили.
12:53 12.11.2025
27 Таксиджия
До коментар #3 от "корсула":С тези безумни наредби само вдигат разхода. Все едно хората са слепи и не могат да видят кола през деня та трябва нещо все да им свети. пфууу
12:54 12.11.2025
28 Селянина с колелото
До коментар #4 от "име":Стига бе, аз сега веднъж на седмица като бибитна на някой 100% заблуден и ще ме прибият, ако бибиткаме постоянно ще ни изтрепят на улицата :-D
12:55 12.11.2025
29 Левски
13:00 12.11.2025
30 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "Абсурдистан":Ако при "намалена видимост" ПРЕЗ ДЕНЯ (когато сензора за светлина НЕ Е задействал късите + габаритите отзад) ти НЕ УСПЯВАШ ДА ВИДИШ автомобила ПРЕД теб проблемът е само и единствено в теб и следва да отидеш на очен лекар...
И го казвам сериозно- аз преди години установих, че някои коли в далечината не ги виждам добре- отидох на лекар, установихме колко точно съм кьорав и се сдобих със съответните очила... Няма нищо срамно да си признаеш "Зрението ми не е като преди 30 години и нещо недовиждам вече"
13:09 12.11.2025
31 Ежко
13:13 12.11.2025
32 Шофьор на снегорин
До коментар #11 от "Винченцо Андолини":Страничните светлини са задължителни за съчленени състави и товарни автомобили с ремаркета.
13:22 12.11.2025