Новини
Авто »
През деня и задните светлини на автомобилите стават задължителни

През деня и задните светлини на автомобилите стават задължителни

12 Ноември, 2025 11:39 4 829 32

  • дневни светлини-
  • задължителни светлини-
  • фарове-
  • стопове-
  • ес

ЕС иска задължителни задни светлини от 2027 година

През деня и задните светлини на автомобилите стават задължителни - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз отново поставя безопасността на пътя на първо място, обявявайки фундаментална промяна в регламента за осветлението на автомобилите. След години на опасни недоразумения, свързани с дневните светлини, Брюксел взе решение, което ще премахне една от най-тревожните грешки в модерния автомобилен дизайн: движението без включени задни светлини през тъмните часове на деня.

Проблемът, роден от дизайна и икономиите

Преди години, с навлизането на задължителните дневни светлини (DRL), възникна един непредвиден недостатък. Тъй като светлината се превърна в дизайнерски акцент, мнозина производители направиха изключение, позволявайки на автомобилите да се движат само с включени предни DRL, докато задните светлини оставаха загасени. Първоначалната идея беше благородна – пестене на енергия и гориво, особено след масовата миграция към енергоспестяващи LED диоди.

Уви, тази "мярка за пестене" се оказа сериозна законодателна грешка. Водачите, виждайки предницата си ярко осветена, погрешно вярваха, че и задните им светлини са активни. Резултатът беше хиляди автомобили, които се движеха в здрач, привечер и дори в пълна тъмнина с напълно изключена задна сигнализация, превръщайки се в почти невидими силуети и създавайки критични проблеми с видимостта за останалите шофьори.

Проучванията извадиха наяве шокиращи данни. В Швеция, например, бе установено, че 82% от автомобилите се движат с изключени задни светлини, като 76% от водачите са убедени, че те са включени, без да е така. Установено бе също, че разстоянието между превозните средства намалява с 9 сантиметра при изключени задни светлини – индикатор за намалено време за реакция при екстремна ситуация.

Европа най-сетне реагира, променяйки регламента поетапно:

От 22 септември 2024 година всички нови модели, получили одобрение за продажба в ЕС, задължително трябва да имат едновременно включени дневни и задни светлини. Макар законът да дава техническо изключение при дневна светлина над 7000 лукса, повечето производители избират задните светлини да работят постоянно като мярка за сигурност.

Задължителни задни светлини от 2027 година: В ход е подготовката на нова промяна, която ще наложи де факто задължително денонощно включване на задните светлини за всички автомобили. Този закон ще влезе в сила за всички нови автомобили, продадени от 2027 година, но е предвидено да важи и за по-стари превозни средства, хомологирани преди септември 2024 година.

Целта е ясна и не подлежи на тълкуване: да се предотвратят инцидентите в условия на намалена видимост и да се гарантира, че никой автомобил няма да бъде невидим за останалите участници в движението. Друг е въпросът обаче дали това действие няма да намали ефектът от стоп светлините...


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кога и

    64 5 Отговор
    Парното през лятото ще стане задължително? И чистачките да работят без прекъсване, дори като не вали - ей така, за всеки случай и за кефа на малоумните брюкселски чиновници!

    Коментиран от #6

    11:46 12.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 корсула

    48 2 Отговор
    Стария континент умирга, индустрията е в кофата, енергия няма, мигрантите превземат държавите, тестостерон липсва НО империята отвръща на удара с нова епохална регулация! Край на пътните произшествия! Може да нямата пари на да се усмихнете вече в клуба на богатите, но новата ви кола ще трябва да свети и отзад! Ще си я карате светеща докато пиете от бутилката вода с капачка завряна в носа ви и ще ликувате.

    Коментиран от #27

    11:47 12.11.2025

  • 4 име

    49 0 Отговор
    Ама, вкарайге и една наредба докато се движим да бибипкаме, ей така, профилактично, щот някои шофьори си гледат телефона и със или без задни светлини няма значенае за тях!

    Коментиран от #28

    11:48 12.11.2025

  • 5 Зевс

    43 1 Отговор
    А едно време нямаше дневни светлини, но за сметка на това шофьорите знаеха кога да си пуснат фаровете при необходимост. Колкото повече автоматични системи има в колата, толкова по-малко мисъл има между ушите на водачите.

    11:49 12.11.2025

  • 6 име

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "А кога и":

    Именно, само щото някои шофьори са закърнели и не мислят, разчитат на автоматични светлини и чистачки, дай ся всички да дветим мигаме и бипкаме нон-стоп.

    11:49 12.11.2025

  • 7 Директора👨‍✈️

    16 16 Отговор
    Не е лошо като предложение. Има много неграмотни шофьори, които дори в мъгла не пускат никакви светлини, защото са им на AUTO, а то е светно, но мъгливо. Респективно нищо не се вижда. Мярката е добра!
    Тук коментиращите обаче, пишат за всякакви други глупости, но не и за това, което пише в статията, която 100% не са дори прочели. Вижда се заглавието и... айдееееее, давай да сме първи в коментарите.

    Коментиран от #13, #16, #23

    11:50 12.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хасковски каунь

    7 2 Отговор
    Колата - като джамия

    11:55 12.11.2025

  • 10 Абсурдистан

    12 7 Отговор
    Това ще задължи приматите да са с включени светлини и при намалена видимост, като сумрак, лека мъгла и силен дъжд. Сега не ги включват.

    Коментиран от #30

    11:57 12.11.2025

  • 11 Винченцо Андолини

    13 2 Отговор
    А странични светлини кога?
    Лукови глави.

    Коментиран от #32

    11:57 12.11.2025

  • 12 Да,да

    10 0 Отговор
    В ускорителя на елементарни частици в Люлин това е ежедневие. Гоним Европа по плиткоумие.

    11:58 12.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 2 Отговор

    До коментар #7 от "Директора👨‍✈️":

    Едно време ни учеха как сами да сменяме маслото и филтрите, как да регулирме клапаните, а днес ги учат ..... ЧЕ АНТИФРИЗЪТ НЕ СТАВА ЗА ПИЕНЕ❗

    11:59 12.11.2025

  • 14 Опорка

    21 1 Отговор
    И милионите хора, които са си купили коли с DRL да си пускат късите? :) Управляват ви абсолютни олиго%рени.

    12:01 12.11.2025

  • 15 Механик

    19 2 Отговор
    Глупост, след глупост, след глупост...
    А уж икономии, уж въглероден отпечатък... Глу-пос-ти.

    12:02 12.11.2025

  • 16 И какво точно

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Директора👨‍✈️":

    Не сме прочели и разбрали, бе, колега? Май ти нещо не си разбрал!

    12:03 12.11.2025

  • 17 ООрана държава

    13 2 Отговор
    Да турим и по един буркан на тавана зарад урсулата

    12:11 12.11.2025

  • 18 Да попитам само,

    15 2 Отговор
    кой управлява автомобил на дневни светлини в тъмната част на денонощието???? Тези брюкселски зелки ни вземат за идиоти.

    Коментиран от #21

    12:12 12.11.2025

  • 19 ои8уйхътгрф

    7 1 Отговор
    Да бяха въвели в пъти по-умното решение- всички коли да бъдат със сензор за светлина и той да бъде калибриран еднакво при всички марки, примерно при 2000лукса да пуска фаровете което съответно ще задейства и габаритите отзад...

    Жокер- на по-старите ми коли имах самозатъмняващо се огледало с копче on/off, в по-новите модели това копче изчезна и огледалото винаги работи... Направено е щото функцията е полезна и никой не я изключва... Същото е и с "авто" фаровете- откакто ги имам ВИНАГИ ми стои на "авто"...
    За онзи с мъглата през деня- в комп-а е заложено при някакво гранично ниво на осветеност когато още не е за фарове да можеш да си пуснеш лампите за мъгла отпред и отзад... И съм го правил поне 100 пъти през годините- колата е на "дневни" + фарове за мъгла......

    12:24 12.11.2025

  • 20 Евровизия

    9 4 Отговор
    А задължителни ламби във всички цветове на дъгата, няма ли да въведат най-после? Освен дневни светлини, предни и задни, странични и подсветка под колата, на номерата, левите мигачи, коледни лампички и жълти и сини буркани отгоре. Като спрат тока в някоя ромска махала, хората на свинското дъпъсъ да си помислят, че минава НЛО, а не автомобил.

    12:25 12.11.2025

  • 21 ои8уйхътгрф

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да попитам само,":

    В града- колкото щеш хора с по-стари и/или по-простички коли които нямат сензор за светлина... Градските улици са прилично осветени и много хора не забелязват, че фаровете им не са включени...

    12:33 12.11.2025

  • 22 Малко умните

    7 1 Отговор
    от ЕС се скъсаха да ни сюрпризират постоянно с налудничави идеи,коя от коя по тапи!Вън от този про клет сатанински съюз!!!

    12:34 12.11.2025

  • 23 Сензори за мъгла и за тъпня

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Директора👨‍✈️":

    И много неграмотни директори има очевидно.

    12:42 12.11.2025

  • 24 гост

    4 1 Отговор
    На повечето нови коли, задните гирлянди са по-ярки от стоп светлините и ако няма трета стоп светлина, трудно може да познаеш дали е задействана спирачката. Това е безумие и светлинно замърсяване и никой не го регулира. Ако аз реша да си сложа ЛЕД крушка, не било разрешено, но всички нови коли имат отвратително ярки габарити и мижави стоп светлини, но това е ОК. Ако ще го приемат трябва да приемат норма габаритите да си регулират яркоста - през деня да са по-силни, през ноща по-слаби

    Коментиран от #26

    12:49 12.11.2025

  • 25 Георги

    4 1 Отговор
    След "вързаната" за шишето капачка това е абсолютно логична следваща стъпка. Значи сега освен дневни светлини отпред, ще има и такива отзад. Не можеше ли просто да си стиснем ръцете на "къси" светлилни ?

    12:52 12.11.2025

  • 26 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    разрешено е да си сложиш, но трябва да минеш технотест, а те вече са го направили.

    12:53 12.11.2025

  • 27 Таксиджия

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "корсула":

    С тези безумни наредби само вдигат разхода. Все едно хората са слепи и не могат да видят кола през деня та трябва нещо все да им свети. пфууу

    12:54 12.11.2025

  • 28 Селянина с колелото

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Стига бе, аз сега веднъж на седмица като бибитна на някой 100% заблуден и ще ме прибият, ако бибиткаме постоянно ще ни изтрепят на улицата :-D

    12:55 12.11.2025

  • 29 Левски

    2 1 Отговор
    "Умници", Ами те се включват автоматично с фаровете.

    13:00 12.11.2025

  • 30 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абсурдистан":

    Ако при "намалена видимост" ПРЕЗ ДЕНЯ (когато сензора за светлина НЕ Е задействал късите + габаритите отзад) ти НЕ УСПЯВАШ ДА ВИДИШ автомобила ПРЕД теб проблемът е само и единствено в теб и следва да отидеш на очен лекар...

    И го казвам сериозно- аз преди години установих, че някои коли в далечината не ги виждам добре- отидох на лекар, установихме колко точно съм кьорав и се сдобих със съответните очила... Няма нищо срамно да си признаеш "Зрението ми не е като преди 30 години и нещо недовиждам вече"

    13:09 12.11.2025

  • 31 Ежко

    3 1 Отговор
    Това са тъпотии!В момента ако някой забрави да си включи предните светлини,веднага става рисков!Навика подтиква хората да го мислят за спрял!А преди не беше така.

    13:13 12.11.2025

  • 32 Шофьор на снегорин

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Винченцо Андолини":

    Страничните светлини са задължителни за съчленени състави и товарни автомобили с ремаркета.

    13:22 12.11.2025