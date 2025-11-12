През деня и задните светлини на автомобилите стават задължителни

Европейският съюз отново поставя безопасността на пътя на първо място, обявявайки фундаментална промяна в регламента за осветлението на автомобилите. След години на опасни недоразумения, свързани с дневните светлини, Брюксел взе решение, което ще премахне една от най-тревожните грешки в модерния автомобилен дизайн: движението без включени задни светлини през тъмните часове на деня.

Проблемът, роден от дизайна и икономиите

Преди години, с навлизането на задължителните дневни светлини (DRL), възникна един непредвиден недостатък. Тъй като светлината се превърна в дизайнерски акцент, мнозина производители направиха изключение, позволявайки на автомобилите да се движат само с включени предни DRL, докато задните светлини оставаха загасени. Първоначалната идея беше благородна – пестене на енергия и гориво, особено след масовата миграция към енергоспестяващи LED диоди.

Уви, тази "мярка за пестене" се оказа сериозна законодателна грешка. Водачите, виждайки предницата си ярко осветена, погрешно вярваха, че и задните им светлини са активни. Резултатът беше хиляди автомобили, които се движеха в здрач, привечер и дори в пълна тъмнина с напълно изключена задна сигнализация, превръщайки се в почти невидими силуети и създавайки критични проблеми с видимостта за останалите шофьори.

Проучванията извадиха наяве шокиращи данни. В Швеция, например, бе установено, че 82% от автомобилите се движат с изключени задни светлини, като 76% от водачите са убедени, че те са включени, без да е така. Установено бе също, че разстоянието между превозните средства намалява с 9 сантиметра при изключени задни светлини – индикатор за намалено време за реакция при екстремна ситуация.

Европа най-сетне реагира, променяйки регламента поетапно:

От 22 септември 2024 година всички нови модели, получили одобрение за продажба в ЕС, задължително трябва да имат едновременно включени дневни и задни светлини. Макар законът да дава техническо изключение при дневна светлина над 7000 лукса, повечето производители избират задните светлини да работят постоянно като мярка за сигурност.

Задължителни задни светлини от 2027 година: В ход е подготовката на нова промяна, която ще наложи де факто задължително денонощно включване на задните светлини за всички автомобили. Този закон ще влезе в сила за всички нови автомобили, продадени от 2027 година, но е предвидено да важи и за по-стари превозни средства, хомологирани преди септември 2024 година.

Целта е ясна и не подлежи на тълкуване: да се предотвратят инцидентите в условия на намалена видимост и да се гарантира, че никой автомобил няма да бъде невидим за останалите участници в движението. Друг е въпросът обаче дали това действие няма да намали ефектът от стоп светлините...