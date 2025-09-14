Новини
Зеленски обвини Русия, че разширява войната. Украйна ще се нуждае от поне 120 млрд. долара за отбраната си през 2026 г.
  Тема: Украйна

Зеленски обвини Русия, че разширява войната. Украйна ще се нуждае от поне 120 млрд. долара за отбраната си през 2026 г.

14 Септември, 2025 05:14, обновена 14 Септември, 2025 05:22 991 22

Аналена Бербок заяви, че мироопазващите сили на ООН могат да играят роля за поддържането на мирно решение на войната в страната

Зеленски обвини Русия, че разширява войната. Украйна ще се нуждае от поне 120 млрд. долара за отбраната си през 2026 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украйна ще се нуждае от най-малко 120 милиарда долара за отбраната си през 2026 г., като войната върви към четвъртата си година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс и БТА.

Шмигал подчерта, че финансирането е ключово за поддържане на отбранителните линии, за производството на още дронове и друго оръжие, за противовъздушна отбрана и за възпиране на по-нататъшна руска агресия.

"Икономиката на войната показва, че ако харчим по-малко пари от Русия, то тогава започваме да плащаме със свои територии и, най-важното, с живота си", отбеляза министърът на годишна конференция вчера в Киев.

Разходите на Украйна за отбрана скочиха след нахлуването на Русия през февруари 2022 г. и сега тя харчи повече от 31% от своя брутен вътрешен продукт за армията си. Държавният бюджет за тази година предвижда разходи за отбрана от най-малко 63 млрд. долара плюс оръжията от западните съюзници на Киев.

Роксолана Пидласа, която оглавява парламентарната бюджетна комисия, заяви, че разходите за войната продължават да растат. Тя каза, че през 2025 г. един ден от войната струва 172 милиона долара в сравнение с около 140 милиона долара през 2024 г. Това включва заплатите на войниците, оръжията и обезщетенията на ранените или за убитите на бойното поле, каза тя и добави: "Така че трябва да наберем всички необходими източници, всички необходими пари".

При все че не се съобщават подробности за допълнителните източници на финансиране, украински правителствени служители призоваха съюзниците да намерят начини да използват руските замразени активи, за да подпомогнат финансите на Киев.

Войната с Русия се ожесточи през последните месеци, като тежки боеве се водят по протежение на над 1000 км от фронтовата линия, а руските войски засилват въздушните си атаки срещу украински градове и селища далеч отвъд нея. Дипломатическите усилия за прекратяване на войната до момента не са дали осезаеми резултати. Тази седмица напрежението се повиши още повече, след като изтребители на НАТО се опитаха да свалят множество руски дронове, нарушили полското въздушно пространство в сряда, отбелязва Ройтерс.

"Докато не се постигне някакво дипломатическо решение, ще трябва да продължим да се борим. А за да продължим да се борим, имаме нужда от пари. Отбраната има огромна финансова цена", каза Пидласа.

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок заяви, че мироопазващите сили на ООН могат да играят роля за поддържането на мирно решение на войната в Украйна, предаде ДПА.

"Ако бъде постигнато мирно споразумение, то трябва да бъде гарантирано по най-добрия възможен начин. И ако мнозинството от страните членки кажат, че за това са необходими и сините каски, тогава това ще е нещо, което - надяваме се - ще осигури траен мир", каза Бербок, бивш външен министър на Германия, за неделното издание на вестник "Билд".

Съюзниците на Украйна от месеци работят по планове за потенциална нова фаза във войната - от спиране на огъня до мирен договор. Подобни усилия обаче предполагат готовност от страна на Москва да участва в преговори.

Украйна изисква гаранции за сигурност в случай на прекъсване или прекратяване на военните действия. Според някои военни специалисти и анализатори може да са нужни шестцифрен брой войници, например от европейски съюзници. Друга възможност би могла да бъде мироопазваща мисия на ООН, при която сините каски да изпълняват ролята на наблюдатели.

Бербок встъпи официално в длъжност като председател на Общото събрание на ООН на 9 септември. Новата ѝ роля в Ню Йорк е до голяма степен церемониална и не бива да се бърка с тази на генералния секретар на ООН, отбелязва ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния, предаде ДПА.

Руските военни са знаели точно къде летят дроновете им и това не е било своеволно решение на някакви командири от по-ниско равнище, написа Зеленски в мрежата "Телеграм", допълвайки: "Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия".

Поради това са необходими превантивни действия от страна на Запада. Русия трябва да усети последствията, подчерта Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.
Той отново призова за санкции и мита срещу руската търговия, но каза, че е необходимо също да се създаде обща система за сигурност.

"Не чакайте десетки "Шахеди" и балистични ракети, за да вземете окончателно решение", призова Зеленски, обръщайки се към европейците.

Украинският президент вече засегна въпроса за санкциите във вечерното си видеообръщение. Той заяви, че е необходимо да се намали търговията с руски петрол, за да се сведе до минимум способността на Русия да води война.

В този контекст Зеленски приветства предложението на Тръмп за общи действия срещу Русия.

"Призовавам всички партньори да престанат да търсят извинения да не въвеждат тази или онази санкция, призовавам всички тях: Европа, САЩ, страните от Г-7 и Г-20", заяви той.

Двама души загинаха, а един е ранен в резултат на експлозия на взривно устройство при проверка на железопътни релси в руската западна Орловска област, съобщи в "Телеграм" губернаторът на областта Андрей Кличков.

"При проверка на железопътни релси на територията на Орловска област бяха открити взривни устройства. За съжаление при взривяването на едно от устройствата загинаха двама души, а един беше ранен", пише в изявлението на руския губернатор, цитирано от ТАСС.

"В момента ситуацията е под контрол, провеждат се необходимите оперативни мерки, включително издирване на лицата, замесени в извършването на престъплението", добавя Кличков.


Украйна
  • 1 Зеленски е прав

    3 32 Отговор
    раша се опитва да разшири войната като обстрелва с дронове Полша ,затова маЦква трябва да гори

    Коментиран от #3

    05:23 14.09.2025

  • 2 ТИЯ МИЛИАРДИ

    28 0 Отговор
    ЗА НИЩО ГИ НЕМА ТОЯ МОМЪК -----

    05:24 14.09.2025

  • 3 НА ВАС

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски е прав":

    ГОСПОДИНЕ ВИ Е ИЗГОРЯЛ БУШОНА

    05:25 14.09.2025

  • 4 Данъкоплатец

    25 1 Отговор
    Ама как толкова малко. Това трябва да са парите максимум за тримесечие.

    05:30 14.09.2025

  • 5 Коста

    20 1 Отговор
    Провокации на укрите. Пълните глупости на Зельонски да му дават още и още псри6

    05:31 14.09.2025

  • 6 Сандо

    27 59 Отговор
    Докога ще започвате деня ни с нахалните изявления на тоя прошляк,убиец на собствения си народ?Той ли трябва, според вас,да е пример за държавен ръководител?

    Коментиран от #8, #16, #18, #19

    05:43 14.09.2025

  • 7 Георги

    20 0 Отговор
    зелю пък какво преиграва, като единственият печеливш от въвличането на нато, изключвайки военните заводи, е точно той

    05:43 14.09.2025

  • 8 Георги

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Ами човекът нагледно показва, че нищо не е по-важно от западните интере ъ-ъ-ъ такова ценности

    05:47 14.09.2025

  • 9 Луд

    13 1 Отговор
    Наи големите,,БАНКЕРИ ПОЛУЧИХА ПАНИЧЕСКИ СТРАХ ОТ КОМИКА И СЕ ГУШАТ КАТО ТРАКТОРИСТ ВЪВ СТАРА ВАТЕНКА.

    05:49 14.09.2025

  • 10 хихи

    21 1 Отговор
    вчера искаше 60днес 120
    дайте му направо 240 все тая, войната загубена, парите ги няма

    Коментиран от #11

    05:49 14.09.2025

  • 11 Георги

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    а не вярно, че парите ги няма. Те са като енергията - не изчезват, само преминават от един джоб в друг.

    05:52 14.09.2025

  • 12 Факт

    15 1 Отговор
    Явно се съобразява с необявената нфлация!

    06:00 14.09.2025

  • 13 пешо

    19 2 Отговор
    тоя боклук е полудял

    06:01 14.09.2025

  • 14 Прави впечатление, че

    20 12 Отговор
    русофилите много се възпаляват 😂 когато става дума за Зеленски и милиардите долари за Украйна.
    Ако не беше Путлер, сега Зеленски нямаше изобщо да присъства в медийното пространство.

    06:02 14.09.2025

  • 15 име

    16 27 Отговор
    Алчна работа, киевската хунта преди 2 седмици поиска 60 милиарда, днес станаха 120, а cоpocнята ниго ходи да се бие за хунтата, нито работи, нито пари дава.

    Коментиран от #20

    06:05 14.09.2025

  • 16 Някой да те кара🤔 насила да

    12 7 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    четеш новината?

    06:05 14.09.2025

  • 17 Зеленски

    11 7 Отговор
    Хей Трумп, дай още $120 млрд да бомбардираме децата в Донецк.

    06:06 14.09.2025

  • 18 Путлер е главния виновник за

    14 11 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    смъртта на милиони руснаци и хиляди украинци.

    06:13 14.09.2025

  • 19 Обективен

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Зеленски изобщо нямаше да иска никакви пари за Украйна от ЕС , ако империята на злото Русия не беше нападнала вероломно държавата му.
    Това е истината.

    Коментиран от #22

    06:27 14.09.2025

  • 20 Завиждаш ли? 🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Голям глад ви гони русофили продажни.

    06:37 14.09.2025

  • 21 Вакуума

    0 1 Отговор
    И матриала поскъпна мааакма му. Дърпа ги по няколко наведнъж.

    06:37 14.09.2025

  • 22 чекисть..

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Обективен":

    Сега бг-тата,като извадят на светло-млрдите лв.из под дюшеците и ги обменят за изкуствената валута на една не съществуваща юръп държава..ще помогнат на урсулците,за да ги набутат вгушата на зеления мухал

    06:38 14.09.2025

