Украински дрон подпали петролна рафинерия в руския град Кириши

Пожарът в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия, избухнал в резултат на паднали отломки от свален дрон, е потушен, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.

Дрозденко каза, че няма пострадали.

Рафинерия "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз" е една от двете най-големи рафинерии в Русия. Тя преработва около 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно (355 000 барела дневно) или 6,4% от общото количество в страната.

Средствата за противовъздушна отбрана (ПВО) унищожиха три украински дрона в района на град Кириши, заяви Дрозденко, цитиран от ТАСС..

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 80 украински дрона над руски региони и Азовско море през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.

30 от тях са свалени над територията на Брянска област, 15 над територията на Република Крим, 12 над територията на Смоленска област, 10 над територията на Калужска област, 5 над територията на Новгородска област, 3 над водите на Азовско море, 2 над територията на Ленинградска област, 1 над територията на Орловска област, 1 над територията на Рязанска област и 1 над територията на Ростовска област.