Новини
Свят »
Русия »
Украински дрон подпали петролна рафинерия в руския град Кириши
  Тема: Украйна

Украински дрон подпали петролна рафинерия в руския град Кириши

14 Септември, 2025 08:02, обновена 14 Септември, 2025 07:18 1 296 45

  • дрон-
  • рафинерия-
  • украйна-
  • русия

Пожарът е потушен

Украински дрон подпали петролна рафинерия в руския град Кириши - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Пожарът в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия, избухнал в резултат на паднали отломки от свален дрон, е потушен, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.

Дрозденко каза, че няма пострадали.

Още новини от Украйна

Рафинерия "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз" е една от двете най-големи рафинерии в Русия. Тя преработва около 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно (355 000 барела дневно) или 6,4% от общото количество в страната.

Средствата за противовъздушна отбрана (ПВО) унищожиха три украински дрона в района на град Кириши, заяви Дрозденко, цитиран от ТАСС..

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 80 украински дрона над руски региони и Азовско море през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.

30 от тях са свалени над територията на Брянска област, 15 над територията на Република Крим, 12 над територията на Смоленска област, 10 над територията на Калужска област, 5 над територията на Новгородска област, 3 над водите на Азовско море, 2 над територията на Ленинградска област, 1 над територията на Орловска област, 1 над територията на Рязанска област и 1 над територията на Ростовска област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валката

    13 18 Отговор
    Паднали отломки ли?! Хахахахахахахахахахахах

    07:06 14.09.2025

  • 2 ToВаня

    13 26 Отговор
    Скоро бензина в Русия ще гони 2000 рупли литърчето :) това свое си изпълни целта - крах и упадък

    Коментиран от #5, #32

    07:06 14.09.2025

  • 3 БТА Още новини от Украйна

    23 13 Отговор
    Фейкове и маниполации!

    07:10 14.09.2025

  • 4 Пуслер

    11 18 Отговор
    Най -пео0 стият мъж на света

    07:10 14.09.2025

  • 5 Кая Калас

    25 9 Отговор

    До коментар #2 от "ToВаня":

    Важното е че, на Зеления пор спешно му трябват 160 МИЛИАРДА пари от европейските данъкоплатци за да продължи да унищожа украинския народ!

    Коментиран от #15

    07:10 14.09.2025

  • 6 Путин

    6 12 Отговор
    Бакшиш съм веее

    07:11 14.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    12 25 Отговор
    Руснаците умират... Рафинериите горят... Газпром е на загуба... И всичко това за кефа на Китай. Браво, Путине!

    Коментиран от #11

    07:13 14.09.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    10 22 Отговор
    Неделя, тиха ранна утрин, децата се събуждат.....
    Дронове, вой на сирени, обезумели руснаци тичат по порутените неосветени стълбища към мазетата, жени крещят. Пълна идилия, рай, Pyccкий Мир ....😄👍

    07:13 14.09.2025

  • 10 Путин бакшиша

    6 13 Отговор
    Много съм многоходов

    07:13 14.09.2025

  • 11 Путин

    12 20 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Голяма работа. Важното е Кабаева да е добре в Швейцария. Ватите и без това са невменяеми като бг копейките

    07:15 14.09.2025

  • 12 Факти

    18 6 Отговор
    Ванга е казала: Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.”

    Коментиран от #13, #27, #40

    07:22 14.09.2025

  • 13 Стига бе

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    То и за СССР така се говореше

    07:26 14.09.2025

  • 14 Путинистче идиотче

    4 15 Отговор
    Другият път малко по на северозапад и....Питер в пламъци.

    07:28 14.09.2025

  • 15 Да продължа...

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Кая Калас":

    ...да унищожа украинския народ и ...
    ...да унищожа Европейския народ!

    Коментиран от #20

    07:29 14.09.2025

  • 16 Е, тя нали Русия се

    15 3 Отговор
    разпадна, някъде оше когато долара стана 200 рубли и Путин умрятри и свършиха ракетите, забравихте ли?!

    Коментиран от #30

    07:31 14.09.2025

  • 17 Хайде всички Сороси в хор... :

    11 1 Отговор
    ...,,Пак някой е пушил..."...!

    07:32 14.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ЯЗЪК!

    10 2 Отговор
    ,,Пожарът е потушен"...!
    И на какво да се радвам,като няма щети...?!?!

    07:34 14.09.2025

  • 20 2000 рупли

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да продължа...":

    На колко рупии се равняват?

    Коментиран от #22, #25

    07:34 14.09.2025

  • 21 Не знам за укрите в Курска област,

    17 3 Отговор

    До коментар #18 от "Контранаступа докъде стигна,":

    ама руснаците вече превземат градове в Днепропетровска област.

    07:35 14.09.2025

  • 22 Аз само в

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "2000 рупли":

    гривни смятам.

    07:36 14.09.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор
    А КРАЙ КИЕВ
    ГРЪМНАХА РАФИНЕРИЯ И ВЛАК С КЛИМАТИЦИ
    .....
    2 ЧАСА ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ

    07:38 14.09.2025

  • 24 Мишел

    10 2 Отговор
    Илюстриращата снимка е публикувана в ютуб на 25.01.2024г.
    Явно няма по-пресни, независимо от обявените множество удари върху руски НПЗ.

    07:41 14.09.2025

  • 25 Те ,,руплите"- ясни...

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "2000 рупли":

    Но лошото е,че от постоянното и безконтролно наливане на милиарди евра,в Бездънната каца-,,Украйна" и нашите евраци,ще заприличат на...,,руплите"...!

    Коментиран от #37

    07:46 14.09.2025

  • 26 Две рафинерии в Украйна

    7 2 Отговор
    В Киевска област и Иваново Франковск са ударени не от дронове а от ракети и са 100% изгорени

    07:46 14.09.2025

  • 27 Митко Зъркела

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Ванга е казала Владимир но не е казала Тупин. А Рус е Киев, не е московията.

    07:46 14.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 дони

    2 2 Отговор
    Когато направи грешка,силният играч си признава грешката връща се назад и продължава напред.Слабия играч умира защитавайки до сетния си час -грешката!

    07:49 14.09.2025

  • 30 Хм...

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Е, тя нали Русия се":

    Атакуват ви вътре в страната ви. А май забравяш за говоренето за 3-дневна сво, за червени линии....

    07:50 14.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мишел

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "ToВаня":

    Фантазираш.
    Цената на бензина в Русия е 64 рубли, или 0,7 долара. От началото на годината се е повишила с 3,4 %

    07:52 14.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 пешо

    4 5 Отговор
    русия много рафинерии имала урките ката ден палят по две

    07:55 14.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дроновете в Ленинградска област

    4 5 Отговор
    очевидно са пуснати от Естония, Латвия или Финландия, а не от ууукрайна - който квото търси, ще си го намери и който си играе с огъня, ще се опари…

    08:01 14.09.2025

  • 37 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Те ,,руплите"- ясни...":

    Милиардите отиват в Украйна....за избиването на руските захватчици....

    08:01 14.09.2025

  • 38 Ба мама му

    4 1 Отговор
    Тия дронове бая са прелетели....ПВОто на Путин безсилно да ги спре.

    08:03 14.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Преподобна Стойна е казала в началото на 30-те, че Русия ще бъде бита и ще се свие в коритото си и няма да минат и 100 години докато това се случи. Самата Ванга казва, че Стойна е светица и е десет пъти по-голяма от нея.

    08:04 14.09.2025

  • 41 Путинистче идиотче

    1 1 Отговор
    Цената на бензина в Русия е около 0,77 долара за литър....при МРЗ 220 долара.....си е яка скъпотия за мужика руски.

    Коментиран от #42

    08:06 14.09.2025

  • 42 ....да продължа

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Путинистче идиотче":

    В 20 области бензина само с купони.

    08:08 14.09.2025

  • 43 Укра на 4 крака

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Мацква...,само да не изтрезнея до тогава...!

    08:09 14.09.2025

  • 44 Джони

    0 0 Отговор
    И това е по плана.

    08:10 14.09.2025

  • 45 А где

    0 0 Отговор
    МОЧАТА?

    08:11 14.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания