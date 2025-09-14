Reuters: Мълчанието на Вашингтон е просто оглушително

Европа е разтревожена от мълчаливата реакция на американския президент Доналд Тръмп на инцидента с дроновете в Полша, съобщи Reuters, позовавайки се на европейски дипломати.
Според няколко дипломатически източника, пожелали анонимност, реакцията в Европа на действията на Тръмп във връзка с този инцидент варира от недоумение до объркване и загриженост.
Един от събеседниците на агенцията заяви още, че в момента никой в НАТО не се чувства уверен в САЩ.
Мълчанието на Вашингтон е просто оглушително, коментира агенцията.
Отбелязва се, че в Европа мълчаливата реакция на Тръмп на инцидента е била интерпретирана като поредна проява на политиката му „Америка на първо място“, насочена към това да накара европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и да увеличат собствените си разходи за помощ за Украйна.
В нощта на 10 септември дронове преминаха границата на Полша. Според премиера на страната Доналд Туск са засечени общо 19 дрона, значителна част от които са долетели от Беларус.
Руското министерство на отбраната заяви, че унищожаването на обекти на полска територия от руските военни сили не е било планирано, целите са били обекти в Западна Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
07:28 14.09.2025
2 Факти
Коментиран от #27
07:28 14.09.2025
3 Естествено
07:30 14.09.2025
4 Коко
07:32 14.09.2025
5 китайски балон
07:32 14.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Йончо
07:37 14.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 С МУЯУЦИ КОЙ СЕ ЗАНИМАВА!
07:37 14.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тръмп мълчи,защото!
Това е Украинска Провокация!
Но все пак коментира-
,,Това с дроновете,може и да е грешка...?!"...
07:39 14.09.2025
14 Тома
07:41 14.09.2025
15 Перо
07:41 14.09.2025
16 Цървул
07:42 14.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 мьрсуль
бени добър 🇮🇱
ала бала портокала 🍊
07:45 14.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 фАНТОМасс
07:47 14.09.2025
21 Има много
До коментар #9 от "Злобното Джуджи":Да почакаш, с такава мощна поддръжка от страна на Китай и Индия това е невъзможно.
07:48 14.09.2025
22 Уса
07:50 14.09.2025
23 ЦРУ
Нямат бойни заряди.
Какво да каже след тази информация Тръмп?
Че Европа иска участие на Щатите защото нито пари имот, нито ресурс
07:50 14.09.2025
24 кумчо ВЪЛЧО
Цял свят / при това УЖ демократичен / го видя и си мълчеше. Че даже и доволно потриваше ръце.
И видяхте това МЪЛЧАЛИВО съгласие и одобрение , до какво доведе !
Ха честито !
07:52 14.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хер ФЛИК
07:54 14.09.2025
27 Хм...
До коментар #2 от "Факти":Освен да стане роб на Китай, друга перспектива не виждам за тях. А агент Краснов мълчи, неудобно е някак да действа. Ще каже само, че изнендан, не харесва, лош Владимир... и ще се снижи.
07:56 14.09.2025
28 МГАНЧЕВ
А, и Джудже- смени ...
Ти си знаеш
07:58 14.09.2025
29 пешо
08:01 14.09.2025
30 Някой
Съседните държави да дават коридор от 3-5км по границите с Украйна. Както тук даваха при войната в Югославия и дори коридор до Турция. В България са паднали поне 3 ракети, едната отнесла покрив на къща в покрайнините на София.
Това е война. И Зеленски, бандеровците и запада жертват Украйна и народа там.
08:02 14.09.2025
31 Доктор Зорге
08:02 14.09.2025
32 Гръч
08:07 14.09.2025
33 Мишел
08:13 14.09.2025