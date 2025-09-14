Новини
Свят »
Reuters: Мълчанието на Вашингтон е просто оглушително

Reuters: Мълчанието на Вашингтон е просто оглушително

14 Септември, 2025 07:23, обновена 14 Септември, 2025 07:27 1 504 33

  • европа-
  • сащ-
  • полша-
  • дронове-
  • русия

Европа е разтревожена от мълчаливата реакция на американския президент Доналд Тръмп на инцидента с дроновете в Полша

Reuters: Мълчанието на Вашингтон е просто оглушително - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа е разтревожена от мълчаливата реакция на американския президент Доналд Тръмп на инцидента с дроновете в Полша, съобщи Reuters, позовавайки се на европейски дипломати.

Според няколко дипломатически източника, пожелали анонимност, реакцията в Европа на действията на Тръмп във връзка с този инцидент варира от недоумение до объркване и загриженост.

Един от събеседниците на агенцията заяви още, че в момента никой в ​​НАТО не се чувства уверен в САЩ.

Мълчанието на Вашингтон е просто оглушително, коментира агенцията.

Отбелязва се, че в Европа мълчаливата реакция на Тръмп на инцидента е била интерпретирана като поредна проява на политиката му „Америка на първо място“, насочена към това да накара европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и да увеличат собствените си разходи за помощ за Украйна.

В нощта на 10 септември дронове преминаха границата на Полша. Според премиера на страната Доналд Туск са засечени общо 19 дрона, значителна част от които са долетели от Беларус.

Руското министерство на отбраната заяви, че унищожаването на обекти на полска територия от руските военни сили не е било планирано, целите са били обекти в Западна Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    21 3 Отговор
    а що за портокала путин бил лош, а кудкудяку не

    07:28 14.09.2025

  • 2 Факти

    26 11 Отговор
    Ванга е казала: Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.”

    Коментиран от #27

    07:28 14.09.2025

  • 3 Естествено

    29 8 Отговор
    Руското министерство на отбраната заяви, че унищожаването на обекти на полска територия от руските военни сили не е било планирано, целите са били обекти в Западна Украйна. Това казва всичко! Другото е истерия и манипулация.

    07:30 14.09.2025

  • 4 Коко

    19 4 Отговор
    Какво стана с Галя от посолството.нашите мишоци нещо обърнаха палачинката.Да надраскаш нещо срещу големия брат чудо.

    07:32 14.09.2025

  • 5 китайски балон

    27 5 Отговор
    Мълчат, защото знаят, че "совите не са това, което са"! Наясно са, че бандата на желаещите се опитват да палят пожар!

    07:32 14.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Йончо

    21 2 Отговор
    Защото знаят истината! Както я знаят и за Северен поток и за Буча и за много други опити на украинците да скарат НАТО и света в ядрена катастрофа! Те просто вече няма какво да губят!

    07:37 14.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 С МУЯУЦИ КОЙ СЕ ЗАНИМАВА!

    17 2 Отговор
    АМИ ,КАТО ВИ ВИЖДА ТРЪМП , КАКВИ КУХИ БЕНАДЕЖДНИ ЛЕЙКИ СТЕ , ДА ВИ СЕ ВЪРЗВА НА ПРОСТАШСКИЯ ИНФАТЕЛИЗЪМ ЛИ . ИМА ЛИН ГОДЕН ОТ ВАС ПОНЕ ЕДИН ЗА ДИАЛОГ ???

    07:37 14.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тръмп мълчи,защото!

    17 2 Отговор
    Знае истината!
    Това е Украинска Провокация!
    Но все пак коментира-
    ,,Това с дроновете,може и да е грешка...?!"...

    07:39 14.09.2025

  • 14 Тома

    14 1 Отговор
    Не Европа и хората ами ръководителите и искат трета световна война а Тръмп да им помага.А той знае че в нея победител няма

    07:41 14.09.2025

  • 15 Перо

    15 2 Отговор
    Не се знае още в САЩ, дали. не е провокация на ционисткия режим в Киев и неговите началници в Западна Европа за ескалация на войната!

    07:41 14.09.2025

  • 16 Цървул

    11 2 Отговор
    Така ще е докато не ви одерат и последния евроцент от кожите . После ще ви одерат и европейската кожа и ще я разпънат на бунището на историята , да съхне .

    07:42 14.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 мьрсуль

    9 1 Отговор
    владо лош 🇷🇺
    бени добър 🇮🇱
    ала бала портокала 🍊

    07:45 14.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 фАНТОМасс

    10 1 Отговор
    За сметка на САЩ пък , ЕВРОПА крещи истерично и гръмогласно , все едно земята се е продънила !

    07:47 14.09.2025

  • 21 Има много

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Злобното Джуджи":

    Да почакаш, с такава мощна поддръжка от страна на Китай и Индия това е невъзможно.

    07:48 14.09.2025

  • 22 Уса

    8 0 Отговор
    Ройтерс е медия на Ротшилдови,където Сорос плаща за пропаганда и не отразява правилно фактите и събитията.

    07:50 14.09.2025

  • 23 ЦРУ

    11 1 Отговор
    Съобщава,че дроновете са руски но чрез сигнал са отправени от Украйна в Полша.
    Нямат бойни заряди.
    Какво да каже след тази информация Тръмп?
    Че Европа иска участие на Щатите защото нито пари имот, нито ресурс

    07:50 14.09.2025

  • 24 кумчо ВЪЛЧО

    8 0 Отговор
    И за какво е това ? Някакъв си дрон е паднал нейде в полето. Чудо голямо. Що не реваха , когато на Майдана десните отряди палиха , разстрелваха и хвърляха през прозорците своите противници ???
    Цял свят / при това УЖ демократичен / го видя и си мълчеше. Че даже и доволно потриваше ръце.
    И видяхте това МЪЛЧАЛИВО съгласие и одобрение , до какво доведе !
    Ха честито !

    07:52 14.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хер ФЛИК

    5 1 Отговор
    Европа трябва да се тревожи , че остава последна дупка на кавала ! С тези си психопатично-кретеновидни лидери и фалшива политика , няма как иначе !

    07:54 14.09.2025

  • 27 Хм...

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Освен да стане роб на Китай, друга перспектива не виждам за тях. А агент Краснов мълчи, неудобно е някак да действа. Ще каже само, че изнендан, не харесва, лош Владимир... и ще се снижи.

    07:56 14.09.2025

  • 28 МГАНЧЕВ

    3 0 Отговор
    Ами ще мълчи, защото няма какво да каже на изперкалите желаещи.
    А, и Джудже- смени ...
    Ти си знаеш

    07:58 14.09.2025

  • 29 пешо

    3 1 Отговор
    за дроновете питайте зеления пор

    08:01 14.09.2025

  • 30 Някой

    2 0 Отговор
    Какво мълчание, какви глупости. Рано или късно ще се стигне до обстрел до самите граници. Само че границите не са прави линии, а кривини. Прави линии са където колонизатори са си цепели държави по Африка и западна Азия.
    Съседните държави да дават коридор от 3-5км по границите с Украйна. Както тук даваха при войната в Югославия и дори коридор до Турция. В България са паднали поне 3 ракети, едната отнесла покрив на къща в покрайнините на София.
    Това е война. И Зеленски, бандеровците и запада жертват Украйна и народа там.

    08:02 14.09.2025

  • 31 Доктор Зорге

    3 0 Отговор
    В полския сегмент на интернет потребителите стават все по-уверени, че историята с долетялите дронове е провокация от страна на Украйна. Тази версия изглежда логична за общество, което вече е уморено от постоянно участие в украинската криза и разбира, че всяка подобна „атака“ автоматично увеличава рисковете за самата Полша. Но нещо друго е много по-интересно - въпросът за бездействието на полската противовъздушна отбрана.

    08:02 14.09.2025

  • 32 Гръч

    1 0 Отговор
    На практика натото и ЕС са фалирали организации

    08:07 14.09.2025

  • 33 Мишел

    0 0 Отговор
    Тръмп мълчи, защото знае, че освен САЩ , Русия и Китай също имат непрекъснато наблюдение на цялата земна повърхност с нискоорбитални спътници и могат да се появят снимки откъде са излетяли дроновете.

    08:13 14.09.2025