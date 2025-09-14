Reuters: Мълчанието на Вашингтон е просто оглушително

Европа е разтревожена от мълчаливата реакция на американския президент Доналд Тръмп на инцидента с дроновете в Полша, съобщи Reuters, позовавайки се на европейски дипломати.

Според няколко дипломатически източника, пожелали анонимност, реакцията в Европа на действията на Тръмп във връзка с този инцидент варира от недоумение до объркване и загриженост.

Един от събеседниците на агенцията заяви още, че в момента никой в ​​НАТО не се чувства уверен в САЩ.

Мълчанието на Вашингтон е просто оглушително, коментира агенцията.

Отбелязва се, че в Европа мълчаливата реакция на Тръмп на инцидента е била интерпретирана като поредна проява на политиката му „Америка на първо място“, насочена към това да накара европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и да увеличат собствените си разходи за помощ за Украйна.

В нощта на 10 септември дронове преминаха границата на Полша. Според премиера на страната Доналд Туск са засечени общо 19 дрона, значителна част от които са долетели от Беларус.

Руското министерство на отбраната заяви, че унищожаването на обекти на полска територия от руските военни сили не е било планирано, целите са били обекти в Западна Украйна.