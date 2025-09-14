Новини
ВСУ удариха комуникационния възел на Черноморския флот на Русия в Крим

ВСУ удариха комуникационния възел на Черноморския флот на Русия в Крим

14 Септември, 2025 10:37 941 51

Комуникационният възел е осигурявал управлението на подразделенията на Черноморския флот, посочиха от ВМС

ВСУ удариха комуникационния възел на Черноморския флот на Русия в Крим - 1
Снимка: ВСУ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военноморските сили на ВСУ нанесоха удар по комуникационния възел на Черноморския флот на Русия в рим. Това съобщиха от пресцентъра на ВМС на ВСУ.

През нощта на 11 септември Военноморските сили удариха комуникационния възел на Черноморския флот на територията на 184-та научноизследователска експериментална база Севастопол в Крим

Комуникационният възел е осигурявал управлението на подразделенията на Черноморския флот, посочиха от ВМС.

На 10 септември в акваторията на Черно море специалните части на Главната дирекция на Министерството на отбраната на Украйна са проследили и атакували военна цел на Русия – кораб от проекта за многофункционални кораби MPSV07 от състава на руския Черноморски флот.

Бойците на ГРУ са нанесли точен удар с украински безпилотен самолет в областта на командния мостик, където се намира оборудването за навигация и комуникация на кораба.

Според данни на Генералния щаб на ВСУ към 14 септември от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, Русия вече е загубила 28 катера и една подводница.


  • 1 Сесесере

    11 18 Отговор
    Сигурно са паднали отломки, кратера вече бил изгасен!

    10:39 14.09.2025

  • 2 си дзън

    13 22 Отговор
    Няма проблем за Черноморския флот на руснаците. Сега ще ползват морзовата
    азбука и флагчета и фенери.

    10:40 14.09.2025

  • 4 минувач

    29 3 Отговор
    А утре , от ранна утрин - пак рев и со...ли ....Като всеки ден ...

    10:41 14.09.2025

  • 8 прошляк ,

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Дерзай , все още е безплатно !

    10:43 14.09.2025

  • 11 оли ,

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    ,,утанула,, ти е гънката ! Откъде се въдите такива умници по сайтовете да се чуди човек ...

    10:45 14.09.2025

  • 13 АБЕ А КРАЙЦЕРА МОСКВА

    6 14 Отговор
    ЩО ГО ЗАБРАЙХТЕ БЕ
    ША ИМА ШАМАРИ

    10:47 14.09.2025

  • 14 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Аз колко съм затъвал в твойто блато а ти натискаш ли натискаш!

    Коментиран от #20, #22

    10:47 14.09.2025

  • 15 Дали са ударили

    20 6 Отговор
    какво са ударили, все тая. Украйна я унищожиха САЩ и Великобритания, за да унищожат Европа!

    10:48 14.09.2025

  • 17 удариха

    10 6 Отговор
    с розовите си бузки…

    10:49 14.09.2025

  • 20 АМИ КАЗАХ ТИ

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Антимагнитен член със сачми и зъбчатки":

    САМО ОРА.....ЛНО
    НЕ ЧЕ НЕ МИРИШЕ НО ПОНЕ НЕ ЦАПА

    Коментиран от #30

    10:51 14.09.2025

  • 24 Браво на ВСУ !

    16 12 Отговор
    Бой без милост за окупаторите !

    10:53 14.09.2025

  • 25 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Аха...":

    Ей го пак...само комплексарски изцепки...

    10:53 14.09.2025

  • 26 Злобното Джуджи

    9 10 Отговор
    "....Русия вече е загубила 28 катера и една подводница..."

    Загуби и флагманския крайцер Москва и всички БДК - 5бр большой десантный корабль. Ру3ката мъка е без аналог и без край 😁👍

    10:54 14.09.2025

  • 29 Механик

    5 7 Отговор
    Позитивни новини.

    10:55 14.09.2025

  • 40 Евроатлантик

    0 1 Отговор
    Моля ви мадам, много мъй е страх от тези бедни гладни пияни деморализирани рушляци, които още утре може да ни нападнат на магарета със лопати в ръцете! Сама храбрите украински войници могат да ни защитят от тях, ама ако преди нова сме окосили тревата!

    11:02 14.09.2025

  • 41 Дельо хайдутин

    3 4 Отговор
    Кога Русия ще върне откраднатите 30 т злато от българския златен резерв и кога ще възстанови откраднатия български архив?

    Коментиран от #50

    11:02 14.09.2025

  • 43 Не само това-

    4 3 Отговор
    ВСУ унищожиха и всички десантни кораби на Руския черноморски флот.

    За да стигнат и " освободят " България ", мужики трябва да пътуват с влак през Украйна, Молдова и Румъния до Дунав мост 1.

    Айде, вати, месете погачите и бегом към Русе да чакате!

    11:03 14.09.2025

  • 44 Розовите фенчета на ууукрите

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Подпуквай рашистите!":

    много подпуквате, а все подпукани ходите

    Коментиран от #48

    11:03 14.09.2025

  • 45 А где

    1 1 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #51

    11:03 14.09.2025

  • 46 Урсулата съм

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Подпуквай рашистите!":

    В ЕССР няма такива лопати като руските.

    11:04 14.09.2025

  • 49 Само снощи:

    1 0 Отговор
    Украински дронове атакуваха нефтопреработвателния завод в Кириши (КИНЕФ), югоизточно от Санкт Петербург (Ленинградска област) през нощта на 13 срещу 14 септември. Губернаторът Александър Дрозденко съобщи, че три безпилотни летателни апарата са били свалени в близост до града, но отломките им са предизвикали пожар на територията на предприятието. Нефтопреработвателният завод в Кириши се счита за един от най-големите в Русия - в топ 10 е, и има капацитет да преработва около 20 милиона тона нефт годишно.
    На летище "Пулково" в Санкт Петербург тази сутрин бяха въведени временни ограничения за излитане и кацане на самолети, съобщи Росавиация.
    Три празни товарни вагона междувременно са дерайлирали в Ленинградска област на участъка Строганово-Мшинская. Разследващите проверяват версията за саботаж, добави Дрозденко. В момента на мястото на инцидента работят сапьори, написа той около 5:30 ч. сутринта. "Електрическите влакове по участъка Сиверская-Луга са отменени. Възможни са закъснения в движението на товарни и пътнически влакове на дълги разстояния"
    Заводът на АД „Метафракс Кемикълс“ в Пермския край е бил ударен от дрон. Предполага се, че е бил поразен новият цех за производство на карбамид, пуснат в експлоатация през 2023 г. Той е на около 1800 км от украинската граница.
    Вчера украински дрон е ударил нефтопреработвателния завод "Ново-Уфимски" в Уфа. Заводът е специализиран в преработката на суров нефт и производството на различни нефтопродукти. Капацитетът му

    11:13 14.09.2025

  • 50 Когато спреш

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дельо хайдутин":

    да си цел на пропагандата за глупаци на пропадналият запад.

    11:13 14.09.2025

  • 51 Мочата

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "А где":

    при Мавзолея!

    11:15 14.09.2025