ВСУ удариха комуникационния възел на Черноморския флот на Русия в Крим

Военноморските сили на ВСУ нанесоха удар по комуникационния възел на Черноморския флот на Русия в рим. Това съобщиха от пресцентъра на ВМС на ВСУ.
През нощта на 11 септември Военноморските сили удариха комуникационния възел на Черноморския флот на територията на 184-та научноизследователска експериментална база Севастопол в Крим
Комуникационният възел е осигурявал управлението на подразделенията на Черноморския флот, посочиха от ВМС.
На 10 септември в акваторията на Черно море специалните части на Главната дирекция на Министерството на отбраната на Украйна са проследили и атакували военна цел на Русия – кораб от проекта за многофункционални кораби MPSV07 от състава на руския Черноморски флот.
Бойците на ГРУ са нанесли точен удар с украински безпилотен самолет в областта на командния мостик, където се намира оборудването за навигация и комуникация на кораба.
Според данни на Генералния щаб на ВСУ към 14 септември от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, Русия вече е загубила 28 катера и една подводница.
14 Септември, 2025 10:37 941 51
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сесесере
10:39 14.09.2025
2 си дзън
азбука и флагчета и фенери.
10:40 14.09.2025
4 минувач
10:41 14.09.2025
8 прошляк ,
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Дерзай , все още е безплатно !
10:43 14.09.2025
11 оли ,
До коментар #6 от "Путин":,,утанула,, ти е гънката ! Откъде се въдите такива умници по сайтовете да се чуди човек ...
10:45 14.09.2025
13 АБЕ А КРАЙЦЕРА МОСКВА
ША ИМА ШАМАРИ
10:47 14.09.2025
14 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Аз колко съм затъвал в твойто блато а ти натискаш ли натискаш!
Коментиран от #20, #22
10:47 14.09.2025
15 Дали са ударили
10:48 14.09.2025
17 удариха
10:49 14.09.2025
20 АМИ КАЗАХ ТИ
До коментар #14 от "Антимагнитен член със сачми и зъбчатки":САМО ОРА.....ЛНО
НЕ ЧЕ НЕ МИРИШЕ НО ПОНЕ НЕ ЦАПА
Коментиран от #30
10:51 14.09.2025
24 Браво на ВСУ !
10:53 14.09.2025
25 стоян георгиев
До коментар #12 от "Аха...":Ей го пак...само комплексарски изцепки...
10:53 14.09.2025
26 Злобното Джуджи
Загуби и флагманския крайцер Москва и всички БДК - 5бр большой десантный корабль. Ру3ката мъка е без аналог и без край 😁👍
10:54 14.09.2025
29 Механик
10:55 14.09.2025
40 Евроатлантик
11:02 14.09.2025
41 Дельо хайдутин
Коментиран от #50
11:02 14.09.2025
43 Не само това-
За да стигнат и " освободят " България ", мужики трябва да пътуват с влак през Украйна, Молдова и Румъния до Дунав мост 1.
Айде, вати, месете погачите и бегом към Русе да чакате!
11:03 14.09.2025
44 Розовите фенчета на ууукрите
До коментар #34 от "Подпуквай рашистите!":много подпуквате, а все подпукани ходите
Коментиран от #48
11:03 14.09.2025
45 А где
Коментиран от #51
11:03 14.09.2025
46 Урсулата съм
До коментар #34 от "Подпуквай рашистите!":В ЕССР няма такива лопати като руските.
11:04 14.09.2025
49 Само снощи:
На летище "Пулково" в Санкт Петербург тази сутрин бяха въведени временни ограничения за излитане и кацане на самолети, съобщи Росавиация.
Три празни товарни вагона междувременно са дерайлирали в Ленинградска област на участъка Строганово-Мшинская. Разследващите проверяват версията за саботаж, добави Дрозденко. В момента на мястото на инцидента работят сапьори, написа той около 5:30 ч. сутринта. "Електрическите влакове по участъка Сиверская-Луга са отменени. Възможни са закъснения в движението на товарни и пътнически влакове на дълги разстояния"
Заводът на АД „Метафракс Кемикълс“ в Пермския край е бил ударен от дрон. Предполага се, че е бил поразен новият цех за производство на карбамид, пуснат в експлоатация през 2023 г. Той е на около 1800 км от украинската граница.
Вчера украински дрон е ударил нефтопреработвателния завод "Ново-Уфимски" в Уфа. Заводът е специализиран в преработката на суров нефт и производството на различни нефтопродукти. Капацитетът му
11:13 14.09.2025
50 Когато спреш
До коментар #41 от "Дельо хайдутин":да си цел на пропагандата за глупаци на пропадналият запад.
11:13 14.09.2025
51 Мочата
До коментар #45 от "А где":при Мавзолея!
11:15 14.09.2025