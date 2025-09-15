Зеленски: Войските ни отбелязват напредък в пограничните райони на Сумска област

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че украинските сили са напреднали в пограничните райони на северната част на Сумска област, където руските войски от месеци се опитват да установят позиции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В своето вечерно видеообръщение Зеленски също така цитира думите на главнокомандващия силите на Украйна, според когото руските сили са понесли значителни загуби в Донецка и Харковска област.
Украинският президент каза това на фона на продължаващите вече седмица руски изявления, в които Москва подчертава постигнатите според нея успехи в Днепропетровска област, посочва Ройтерс. Руските войски бавно напредват в Източна Украйна, като почти ежедневно съобщават за превзети села.
„Има добри резултати в пограничните райони на Сумска област“, заяви Зеленски, цитирайки върховния командир Олександър Сирски. „Нашите подразделения продължават да напредват в посока към държавната граница на Украйна“, добави той.
След като изтласкаха украинските сили от руската Курска област по-рано тази година, руските войски се опитаха да създадат по думите на Кремъл буферна зона в Сумска област. Русия редовно обстрелва по-големите градове в областта, включително град Суми.
Зеленски заяви, че руските сили са понесли значителни загуби близо до Купянск, район в североизточната част на Харковска област, който от месеци е под постоянен руски натиск.
„Продължаваме да действаме в посока Добропиля“, каза още той, визирайки град близо до Покровск, който е една от основните точки, около която е съсредоточена продължаващата руска офанзива в Донецка област. „Важно е, че руските атаки се отблъскват от нашите момчета“, добави Зеленски
Назначеният от Русия ръководител на контролираните от Москва части от Донецка област, Денис Пушилин, заяви в публикувано в интернет видео, че руските сили продължават да напредват с обкръжаваща маневра близо до селата около Покровск.
Междувременно управителят на Херсонска област, Александър Прокудин, заяви в публикация в „Телеграм“, че двама души са били убити при обстрел и атаки с дронове в различни части на областта.
Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействиeто на руските безпилотни летателни апарати, предаде ДПА, цитирана от dariknews.bg.
"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", каза държавният глава на Украйна днес в традиционното си видеообръщение към нацията.
Той отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. Въпросните атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности", обърна внимание Зеленски.
Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Време е
05:21 15.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 име
Коментиран от #13
05:37 15.09.2025
12 Ком
Коментиран от #26, #41
05:38 15.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ФАКТИ
Коментиран от #30
05:42 15.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Евроатлантик
05:45 15.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Диагноза
3 години и половина мъки в Донбас и 1 милион убити и осакатени рашисти за парче изпепелена земя. Всеки ден по близо 1 милиард долара потрошени за войната. Опашки по бензиностанции и купони за гориво.
Така става с президент който е бил посредствен агент на КГБ.
05:49 15.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха-ха-ха
До коментар #16 от "ФАКТИ":Много добре знае и затова се чуди всъщност защо загиват украинците. За да пазят земята на Блекрок май. И какво реват украинците че руснаците ги нападнали "пълномащабно и непредизвикано" като това не е тяхна зема. По-големи будали от украинците няма.
Коментиран от #31
06:09 15.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 az СВО Победа80
"Напобеждаваха се" в Курска област, че сега "побеждават" в Сумска.... 🤣🤣🤣
06:22 15.09.2025
34 Обичам победни статии за Зеленски
06:25 15.09.2025
35 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
06:33 15.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Суми
06:40 15.09.2025
40 Стига трили
06:41 15.09.2025
41 руски
До коментар #12 от "Ком":Парите идват от руския
06:43 15.09.2025
42 Коалиция на лаещите
06:45 15.09.2025
43 И при Курск
Коментиран от #52
06:50 15.09.2025
44 Точно така Зеленски,
Коментиран от #47
06:51 15.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И при Курск
06:56 15.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ГолЕм смЕх!
Толкова много дронове,за нищожен резултат...?!?!
07:01 15.09.2025
52 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #43 от "И при Курск":И Чей Курск...?!?!
Коментиран от #53
07:03 15.09.2025
53 Не е важно
До коментар #52 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Чей Курск.....и на руска земя ВСУ трепе путинистите, особенно при Курск.
07:07 15.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.