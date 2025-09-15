Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Войските ни отбелязват напредък в пограничните райони на Сумска област
  Тема: Украйна

Зеленски: Войските ни отбелязват напредък в пограничните райони на Сумска област

15 Септември, 2025 06:06, обновена 15 Септември, 2025 05:38 1 420 54

  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • дронове

Украинският президент предложи помощ на НАТО срещу руските дронове

Зеленски: Войските ни отбелязват напредък в пограничните райони на Сумска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че украинските сили са напреднали в пограничните райони на северната част на Сумска област, където руските войски от месеци се опитват да установят позиции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В своето вечерно видеообръщение Зеленски също така цитира думите на главнокомандващия силите на Украйна, според когото руските сили са понесли значителни загуби в Донецка и Харковска област.

Украинският президент каза това на фона на продължаващите вече седмица руски изявления, в които Москва подчертава постигнатите според нея успехи в Днепропетровска област, посочва Ройтерс. Руските войски бавно напредват в Източна Украйна, като почти ежедневно съобщават за превзети села.

„Има добри резултати в пограничните райони на Сумска област“, заяви Зеленски, цитирайки върховния командир Олександър Сирски. „Нашите подразделения продължават да напредват в посока към държавната граница на Украйна“, добави той.

След като изтласкаха украинските сили от руската Курска област по-рано тази година, руските войски се опитаха да създадат по думите на Кремъл буферна зона в Сумска област. Русия редовно обстрелва по-големите градове в областта, включително град Суми.

Зеленски заяви, че руските сили са понесли значителни загуби близо до Купянск, район в североизточната част на Харковска област, който от месеци е под постоянен руски натиск.

„Продължаваме да действаме в посока Добропиля“, каза още той, визирайки град близо до Покровск, който е една от основните точки, около която е съсредоточена продължаващата руска офанзива в Донецка област. „Важно е, че руските атаки се отблъскват от нашите момчета“, добави Зеленски

Назначеният от Русия ръководител на контролираните от Москва части от Донецка област, Денис Пушилин, заяви в публикувано в интернет видео, че руските сили продължават да напредват с обкръжаваща маневра близо до селата около Покровск.

Междувременно управителят на Херсонска област, Александър Прокудин, заяви в публикация в „Телеграм“, че двама души са били убити при обстрел и атаки с дронове в различни части на областта.

Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействиeто на руските безпилотни летателни апарати, предаде ДПА, цитирана от dariknews.bg.

"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", каза държавният глава на Украйна днес в традиционното си видеообръщение към нацията.

Той отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. Въпросните атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности", обърна внимание Зеленски.

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Време е

    22 16 Отговор
    е вече Зеления клоун да оправи работата, този смешен "помощник" !

    05:21 15.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    25 5 Отговор
    Ако меркелицата, оланд и островните пирати не бяха тупали топката за да печелят време за хунтата, да ги въоръжават и обучават, нещата щяха да са приключили още през 2014г и никой нямаше да помни новите наследници на степан бандрера.

    Коментиран от #13

    05:37 15.09.2025

  • 12 Ком

    26 5 Отговор
    Това украински сайт ли е ? Половината от материалите са чисто военни . Всеки ден факти.бг започва и завършва деня с Украйна .Стават прекалено съмнителни. Да погледнат поне и другите сайтове , за да видят те колко по- умерени са по отношение на войната.

    Коментиран от #26, #41

    05:38 15.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ФАКТИ

    6 17 Отговор
    Той путя обаче от де да знае, че земята на територийте които иска да завладее всъщност е изкупена и е собственост на корпорацията БлекРок

    Коментиран от #30

    05:42 15.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Евроатлантик

    25 8 Отговор
    На мен ми продъниха ушите че НАТО било сила и щяло да подкрепя Украйна колкото трябва и докато трябва, път то даже едни бавни дронове не може да прихване.

    05:45 15.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Диагноза

    10 28 Отговор
    Путлер и шайката му бандити в Кремъл най-много се притесняват от факта, че Украйна с всеки изминал ден доказва на света, че Русия не е военна, супер сила.
    3 години и половина мъки в Донбас и 1 милион убити и осакатени рашисти за парче изпепелена земя. Всеки ден по близо 1 милиард долара потрошени за войната. Опашки по бензиностанции и купони за гориво.
    Така става с президент който е бил посредствен агент на КГБ.

    05:49 15.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха-ха-ха

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТИ":

    Много добре знае и затова се чуди всъщност защо загиват украинците. За да пазят земята на Блекрок май. И какво реват украинците че руснаците ги нападнали "пълномащабно и непредизвикано" като това не е тяхна зема. По-големи будали от украинците няма.

    Коментиран от #31

    06:09 15.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 az СВО Победа80

    15 1 Отговор
    Пак ли "побеждавали" тия? 🤣🤣🤣

    "Напобеждаваха се" в Курска област, че сега "побеждават" в Сумска.... 🤣🤣🤣

    06:22 15.09.2025

  • 34 Обичам победни статии за Зеленски

    10 3 Отговор
    това намалява болката ни от това, че фронта се движи ежедневно към Полша и че парите които обраха от отидоха напразно.

    06:25 15.09.2025

  • 35 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    0 9 Отговор
    При Суми.....при Покровск и Купянск също.

    06:33 15.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Суми

    1 3 Отговор
    Новата масова гробница на путинистите.

    06:40 15.09.2025

  • 40 Стига трили

    1 0 Отговор
    Другари

    06:41 15.09.2025

  • 41 руски

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ком":

    Парите идват от руския

    06:43 15.09.2025

  • 42 Коалиция на лаещите

    1 0 Отговор
    Войната в Югославия продължи повече от осем години, всички знаят как ще завърши тази война, но не и колко ще продължи.

    06:45 15.09.2025

  • 43 И при Курск

    0 3 Отговор
    Путин гризва дръвцето

    Коментиран от #52

    06:50 15.09.2025

  • 44 Точно така Зеленски,

    3 0 Отговор
    кръгом, но пак напред, това е и победата ви!? Все напредват, а все плачат,защо ли?

    Коментиран от #47

    06:51 15.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И при Курск

    0 2 Отговор
    Опраскаха Путин отново......след Покровск и Купянск...

    06:56 15.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ГолЕм смЕх!

    1 1 Отговор
    ,,...като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия ..."
    Толкова много дронове,за нищожен резултат...?!?!

    07:01 15.09.2025

  • 52 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "И при Курск":

    И Чей Курск...?!?!

    Коментиран от #53

    07:03 15.09.2025

  • 53 Не е важно

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Чей Курск.....и на руска земя ВСУ трепе путинистите, особенно при Курск.

    07:07 15.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания