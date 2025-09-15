Полша разреши на войските на НАТО да останат в страната

Президентът на Полша Карол Навроцки подписа решение, което позволява на чуждестранните военни сили да останат на територията на страната. Това съобщава Националното бюро за сигурност в социалната мрежа Х.



"Президентът на Република Полша Карол Навроцки подписа резолюция, която позволява на чуждестранни военни сили от страните-членки на Организацията на Северноатлантическия договор да останат на територията на Полша“, се казва в публикацията.



Припомняме, че НАТО стартира операция "Източен страж“, за да укрепи позициите си по източния фланг на Алианса. Това е отговор на навлизането на руски дронове в Полша и евентуална превантивна мярка срещу нови заплахи от Русия, обяви по-рано полският премиер Доналд Туск.



Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че в новата отбранителна структура, ще бъдат използвани силите на съюзниците, включително Дания, Франция, Обединеното кралство, Германия и други.

Министърът на външните работи на страната Радослав Сикорски заяви, че нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица е опит на Кремъл да провери каква ще бъде реакцията на НАТО на ескалацията на напрежението, без да предизвика тотална война със Запада.

Полският министър обяви това в интервю за британския вестник The Guardian.



Сикорски потвърди, че дроновете, използвани за атаката, са пригодени да носят експлозиви. Въпреки това в апаратите, достигнали Полша, не са намерени такива.



''Интересно е, че всички те са били неизправни, което, според мен, показва, че Русия се е опитала да ни провери, без да започва война'', заяви министърът на външните работи пред пред Guardian.



Той отхвърли предложенията, че полската противовъздушна отбрана не е била подготвена за атаката, поради факта, че някои безпилотни летателни апарати са прелетели стотици километри навътре в територията на страната, а са били свалени само 3 или 4 от 19.



"Дроновете не са постигнали целите си, имуществото е претърпяло незначителни щети, никой не е пострадал. Ако това се беше случило в Украйна, според украинските определения, това би се считало за 100% успех“, смята Сикорски.