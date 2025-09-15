Новини
Свят »
Полша »
Полша разреши на войските на НАТО да останат в страната

Полша разреши на войските на НАТО да останат в страната

15 Септември, 2025 05:30, обновена 15 Септември, 2025 05:34 655 8

  • полша-
  • нато-
  • дронове-
  • русия

Кремъл тества НАТО с нахлуването на руски дронове, заяви външният министър Сикорски

Полша разреши на войските на НАТО да останат в страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Президентът на Полша Карол Навроцки подписа решение, което позволява на чуждестранните военни сили да останат на територията на страната. Това съобщава Националното бюро за сигурност в социалната мрежа Х.

"Президентът на Република Полша Карол Навроцки подписа резолюция, която позволява на чуждестранни военни сили от страните-членки на Организацията на Северноатлантическия договор да останат на територията на Полша“, се казва в публикацията.

Припомняме, че НАТО стартира операция "Източен страж“, за да укрепи позициите си по източния фланг на Алианса. Това е отговор на навлизането на руски дронове в Полша и евентуална превантивна мярка срещу нови заплахи от Русия, обяви по-рано полският премиер Доналд Туск.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че в новата отбранителна структура, ще бъдат използвани силите на съюзниците, включително Дания, Франция, Обединеното кралство, Германия и други.

Министърът на външните работи на страната Радослав Сикорски заяви, че нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство миналата седмица е опит на Кремъл да провери каква ще бъде реакцията на НАТО на ескалацията на напрежението, без да предизвика тотална война със Запада.

Полският министър обяви това в интервю за британския вестник The Guardian.

Сикорски потвърди, че дроновете, използвани за атаката, са пригодени да носят експлозиви. Въпреки това в апаратите, достигнали Полша, не са намерени такива.

''Интересно е, че всички те са били неизправни, което, според мен, показва, че Русия се е опитала да ни провери, без да започва война'', заяви министърът на външните работи пред пред Guardian.

Той отхвърли предложенията, че полската противовъздушна отбрана не е била подготвена за атаката, поради факта, че някои безпилотни летателни апарати са прелетели стотици километри навътре в територията на страната, а са били свалени само 3 или 4 от 19.

"Дроновете не са постигнали целите си, имуществото е претърпяло незначителни щети, никой не е пострадал. Ако това се беше случило в Украйна, според украинските определения, това би се считало за 100% успех“, смята Сикорски.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТИ

    2 13 Отговор
    Той путя с всяко си действие приближава НАТО все по близо до русия и човека си иска трета световна и това е

    Коментиран от #8

    05:37 15.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    3 12 Отговор
    Полша да отправи Иск към Русия за Репарации.
    1947г СССР настоя Полша да се откаже от 1.5 трилиона долара Репарации от Германия, време е Русия да ги плати 👍

    Коментиран от #6

    05:39 15.09.2025

  • 3 Истина

    11 0 Отговор
    Дроновете са на укрите.

    05:39 15.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Червената шапчица

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Спри да пушиш трева

    06:26 15.09.2025

  • 7 Уса

    2 0 Отговор
    Всички го преместиха в другия крачол.Това е проблем само на полските пропадляци

    06:44 15.09.2025

  • 8 Кооо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТИ":

    Запада няма войници и ресурси за трета световна.Повечето им ракети няма да излетят а останалите ще се въртят в космоса и бог знае,къде ще падат.Такава е реалноста,защото 50 години запада само харчеше пари за иха уха кючеци и гюбеци

    06:47 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания