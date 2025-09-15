Берлин: Русия трябва да знае - ние ще реагираме!

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че Русия трябва да бъде подложена на по-голям натиск след последните нарушения на въздушното пространство на Полша и случаите в Румъния, и предупреди Москва, че НАТО ще реагира решително, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Русия трябва да знае - ние винаги ще реагираме. Няма да позволим да бъдем подложени на по-нататъшен военен натиск“, заяви Вадефул в интервю за обществената телевизия Цет Де Еф. „Ще разгърнем силите си, а икономическите и политическите сили на свободния свят са мощни“, добави той.
Вадефул каза още, че руският президент Владимир Путин „тества“ Запада и не проявява интерес към прекратяване на войната в Украйна.
„Той не приема никакви предложения за преговори. Ясно е, че засега не иска да сложи край на войната в Украйна. Той отива отвъд това и ние трябва да отговорим ясно и да останем единни“, заяви Вадефул.
Министърът подкрепи по-строги санкции срещу Русия, но подчерта, че отбраната на НАТО по източната граница на алианса трябва да бъде укрепена, особено системите за противовъздушна отбрана, способни да реагират по-бързо. Той посочи, че системите, които в момента са базирани в Гърция и Испания биха могли бъдат преместени по източния фланг на НАТО.
Дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша във вторник срещу сряда по време на атаки срещу съседна Украйна и предизвикаха реакция от страна на полските военновъздушни сили и силите на НАТО, които свалиха безпилотните самолети. Допълнителни случаи бяха отчетени в Полша и Румъния в събота.
1 име
05:55 15.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Западът се докара дотам,
05:58 15.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЩЕвестер
06:02 15.09.2025
6 Ресурсите на Русия
Всички искат безплатно, даже не евтино..
безплатно, безплатният кашкавал само в капана.
06:02 15.09.2025
7 Факти
06:02 15.09.2025
8 Да го дам на
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Оная,да си играе с него.
06:03 15.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 мьрсуль
06:15 15.09.2025
14 Мдаа
06:26 15.09.2025
15 Натовско оръжие громи Русия
06:31 15.09.2025
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:31 15.09.2025
17 Уса
06:40 15.09.2025
18 Гориил
06:41 15.09.2025
19 Ще реагират
06:50 15.09.2025
20 Кривоверен алкаш
Коментиран от #24
06:55 15.09.2025
21 Тоя Уондърфул да каже първо, ясно
Русия го е обяснила ясно нейното виждане и е готова до дни да се приключи!
Впрочем от Минските насам дава предложения за това. И кой все отказва???
06:59 15.09.2025
22 Полша
07:02 15.09.2025
23 Хаха
07:03 15.09.2025
24 Вече е станало
До коментар #20 от "Кривоверен алкаш":НАТО и натовско оръжие с натовски персонал са вече украйна.
07:04 15.09.2025
25 Пищориус
07:09 15.09.2025
26 Какви сили
07:09 15.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Никой
Хитлер е бил толкова уверен в себе си - че е пуснал войските си - като на парад.
Лесньо дири Леснината. В крайна сметка - Западът агресира - за какво ни е това НАТО. В момента - 1 килограм месо е 12 лева вече. 3 литра оливия - 10 лева.
Ича глупотевина ви историята - да обградиш ядрена свръх-сила, да я заплашиш с унищожение и да продължаваш.
07:10 15.09.2025