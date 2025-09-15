Новини
Берлин: Русия трябва да знае - ние ще реагираме!

Берлин: Русия трябва да знае - ние ще реагираме!

15 Септември, 2025 05:46, обновена 15 Септември, 2025 05:50

Москва трябва да бъде подложена на по-голям натиск, заяви германският външен министър Йохан Вадефул след навлизането на руските дронове в Полша

Берлин: Русия трябва да знае - ние ще реагираме! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че Русия трябва да бъде подложена на по-голям натиск след последните нарушения на въздушното пространство на Полша и случаите в Румъния, и предупреди Москва, че НАТО ще реагира решително, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Русия трябва да знае - ние винаги ще реагираме. Няма да позволим да бъдем подложени на по-нататъшен военен натиск“, заяви Вадефул в интервю за обществената телевизия Цет Де Еф. „Ще разгърнем силите си, а икономическите и политическите сили на свободния свят са мощни“, добави той.

Вадефул каза още, че руският президент Владимир Путин „тества“ Запада и не проявява интерес към прекратяване на войната в Украйна.

„Той не приема никакви предложения за преговори. Ясно е, че засега не иска да сложи край на войната в Украйна. Той отива отвъд това и ние трябва да отговорим ясно и да останем единни“, заяви Вадефул.

Министърът подкрепи по-строги санкции срещу Русия, но подчерта, че отбраната на НАТО по източната граница на алианса трябва да бъде укрепена, особено системите за противовъздушна отбрана, способни да реагират по-бързо. Той посочи, че системите, които в момента са базирани в Гърция и Испания биха могли бъдат преместени по източния фланг на НАТО.

Дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша във вторник срещу сряда по време на атаки срещу съседна Украйна и предизвикаха реакция от страна на полските военновъздушни сили и силите на НАТО, които свалиха безпилотните самолети. Допълнителни случаи бяха отчетени в Полша и Румъния в събота.


Германия
  • 1 име

    23 2 Отговор
    Е, те знаят, де, меркелицата си призна искрено същноста на вашата реакция, така че няма да ви бавят. Само че тоя път няма да делят германистан с никой, всичко си е за тях.

    05:55 15.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Западът се докара дотам,

    21 2 Отговор
    Никой да не го бръсне за слива. Благодарение на безумната си политика. Сега ще подтичва край страничната линия с надежда някой да го пусне в игра. Но уви. От слаби играчи никой няма нужда.

    05:58 15.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЩЕвестер

    9 0 Отговор
    4 години ЩЕ натискам соголо Д тия руснаци, ЩЕ спирам да купувам и продавам, ЩЕ преговарям от позицията на силата, ЩЕ договарям справедлив мир, ЩЕ разгъвам санкции, ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ..

    06:02 15.09.2025

  • 6 Ресурсите на Русия

    14 0 Отговор
    Не дават покой на евро джендер ското общество.
    Всички искат безплатно, даже не евтино..
    безплатно, безплатният кашкавал само в капана.

    06:02 15.09.2025

  • 7 Факти

    19 0 Отговор
    Берлин: Русия трябва да знае - ние ще реагираме, въпреки Червеното знаме над Райхстага !

    06:02 15.09.2025

  • 8 Да го дам на

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Оная,да си играе с него.

    06:03 15.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мьрсуль

    11 0 Отговор
    ще реагирате решително, но меко

    06:15 15.09.2025

  • 14 Мдаа

    8 0 Отговор
    Германистан, не може да събере 60 000 аскер . Как ще воюва отново на източния фронт? Само при Сталинград , загиват над 1 милион фашисти 😆

    06:26 15.09.2025

  • 15 Натовско оръжие громи Русия

    0 11 Отговор
    Това е достатъчно....засега.

    06:31 15.09.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Вашата реакция я знаем - ще въртите Д-то, за да влезе по-лесно и безболезнено...

    06:31 15.09.2025

  • 17 Уса

    3 0 Отговор
    Само не тръгвайте резко да не прегреете,че малко ви трябва да се спихнете

    06:40 15.09.2025

  • 18 Гориил

    3 0 Отговор
    Германският външен министър Йохан Вадефул е затънал в миналото и няма ресурси да се насочи към бъдещето. Това е загубата и поражението на Германия днес.Германия преживява най-тежката си депресия от основаването си през май 1949 г. Нейните елити водят страната в грешна посока, допускайки геостратегическа грешка и дезориентирайки осемдесетмилионната страна. Краят на поредния германски милитаризъм ще доведе до разпадане на Европейския съюз и пълна загуба на неговата субективност и суверенитет.

    06:41 15.09.2025

  • 19 Ще реагират

    0 0 Отговор
    като си свалят гащите и се наведат отново.

    06:50 15.09.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    Дронове на НАТО ако бяха навлезли в руското въздушно пространство,Димата до сега да беше включил ядрената риторика...

    Коментиран от #24

    06:55 15.09.2025

  • 21 Тоя Уондърфул да каже първо, ясно

    4 0 Отговор
    как си представя приключването на войната. Ама реално. С постоянен истински мир в Европа.
    Русия го е обяснила ясно нейното виждане и е готова до дни да се приключи!
    Впрочем от Минските насам дава предложения за това. И кой все отказва???

    06:59 15.09.2025

  • 22 Полша

    0 0 Отговор
    Вчера беше атаката срещу полша и нато, а днес е нарушаване на въздушното пространство.

    07:02 15.09.2025

  • 23 Хаха

    0 0 Отговор
    Половината ще получат оргазъм още на старта а на мъжете ще им дойде месечния толкова чакан и мечтан

    07:03 15.09.2025

  • 24 Вече е станало

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кривоверен алкаш":

    НАТО и натовско оръжие с натовски персонал са вече украйна.

    07:04 15.09.2025

  • 25 Пищориус

    1 0 Отговор
    НАТО унищожава цели на руска територия с натовско оръжие, натовско насочване и натовски специалисти. Затова украйна ще бъде демилитаризирана, за да не е прокси маша на фашистите.

    07:09 15.09.2025

  • 26 Какви сили

    0 0 Отговор
    Какво разгръщане бре. Отдавна европа не е сила!!! И това че русия е вкарала дронове в Полша никой го не вярва освен вие политиците. Всички са наясно че това са поредните шмекерии на украйна. Европа може да разгърне само някой г-й парад.

    07:09 15.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Никой

    0 0 Отговор
    С Русия - шега не бива - както е забелязал и - Наполеон.

    Хитлер е бил толкова уверен в себе си - че е пуснал войските си - като на парад.

    Лесньо дири Леснината. В крайна сметка - Западът агресира - за какво ни е това НАТО. В момента - 1 килограм месо е 12 лева вече. 3 литра оливия - 10 лева.

    Ича глупотевина ви историята - да обградиш ядрена свръх-сила, да я заплашиш с унищожение и да продължаваш.

    07:10 15.09.2025

Новини по държави:
