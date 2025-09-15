Берлин: Русия трябва да знае - ние ще реагираме!

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че Русия трябва да бъде подложена на по-голям натиск след последните нарушения на въздушното пространство на Полша и случаите в Румъния, и предупреди Москва, че НАТО ще реагира решително, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Русия трябва да знае - ние винаги ще реагираме. Няма да позволим да бъдем подложени на по-нататъшен военен натиск“, заяви Вадефул в интервю за обществената телевизия Цет Де Еф. „Ще разгърнем силите си, а икономическите и политическите сили на свободния свят са мощни“, добави той.

Вадефул каза още, че руският президент Владимир Путин „тества“ Запада и не проявява интерес към прекратяване на войната в Украйна.

„Той не приема никакви предложения за преговори. Ясно е, че засега не иска да сложи край на войната в Украйна. Той отива отвъд това и ние трябва да отговорим ясно и да останем единни“, заяви Вадефул.

Министърът подкрепи по-строги санкции срещу Русия, но подчерта, че отбраната на НАТО по източната граница на алианса трябва да бъде укрепена, особено системите за противовъздушна отбрана, способни да реагират по-бързо. Той посочи, че системите, които в момента са базирани в Гърция и Испания биха могли бъдат преместени по източния фланг на НАТО.

Дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша във вторник срещу сряда по време на атаки срещу съседна Украйна и предизвикаха реакция от страна на полските военновъздушни сили и силите на НАТО, които свалиха безпилотните самолети. Допълнителни случаи бяха отчетени в Полша и Румъния в събота.