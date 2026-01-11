Във Воронеж тийнейджъри пребили полугол мъж и го изхвърлили на студа

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за побой над 30-годишен жител на Воронеж. Това съобщи изданието Baza в своя Telegram канал.
Според източник, група тийнейджъри в местен жилищен комплекс са влезли в конфликт с мъж, след което са го пребили и са го изхвърлили на студа полугол. Преди това младежите са изритали вратата на сградата, за да влязат на парти в един от апартаментите.
Съдейки по записите от видеонаблюдението, мъжът е влязъл в асансьора с един от тийнейджърите, след което са започнали да го бият. След известно време жертвата е била върната на първия етаж, дрехите му са били свалени, дънките му са били скъсани и е бил избутан на улицата. Температурата в града е била около 0 градуса по Целзий.
По-късно жертвата е подала сигнал в полицията. Съобщава се, че нападателите са идентифицирани. Следственият комитет за Воронежска област е образувал наказателно дело.
По-рано беше съобщено, че тълпа руски тийнейджъри са обградили и пребили второкласник в Новосибирск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червената хунта
14:07 11.01.2026
2 Западн(ал)ите ценности са навсякъде
14:09 11.01.2026
3 007 /агент/
А те са комсомолци и са верни на партия и на товариш Путин !
Коментиран от #8, #26
14:13 11.01.2026
4 кой му дреме
14:14 11.01.2026
5 Софиянец
14:14 11.01.2026
6 Българин
14:16 11.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ИИТролъ
До коментар #3 от "007 /агент/":Ти си същия кът тия....баклоук непотребен на обществото
14:20 11.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хеми значи бензин
Коментиран от #16
14:21 11.01.2026
11 Ми в България е същото
Коментиран от #18
14:23 11.01.2026
12 Да Не
14:23 11.01.2026
13 Българин
Коментиран от #27
14:23 11.01.2026
14 Онегин
Коментиран от #15
14:24 11.01.2026
15 Българин
До коментар #14 от "Онегин":Скоро ходил ли си в Европа-да видиш дегенерати и да ти се напълни окото...
14:27 11.01.2026
16 Пълни глупости пишеш
До коментар #10 от "Хеми значи бензин":И Ника ти също е такъв. Трябва да ти отнемат достъпа завинаги на такива като теб неидентифицирани субекти отрицателни но и това ще стане защото псевдо демо крадцияа няма бъдеще.
14:27 11.01.2026
17 ВВП
14:27 11.01.2026
18 правиш ли разлика
До коментар #11 от "Ми в България е същото":между това да подминеш клошар и това да пребиеш и изхвърлиш гол на улицата човек?
Случая въобще не е за хвалба.
Искали да влязат на купон, ритнали врата.... Явно не са ги искали там и е имало защо.
14:32 11.01.2026
19 Ами да, те
14:33 11.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ми в България е същото даже по зле
14:40 11.01.2026
22 Интересно
14:46 11.01.2026
23 Трътлю
14:47 11.01.2026
24 Тепърва ще има страдания
14:54 11.01.2026
25 Новини от тинята
14:55 11.01.2026
26 Анонимен
До коментар #3 от "007 /агент/":Левис и сабо. Без тях не може!
14:56 11.01.2026
27 Баш българин
До коментар #13 от "Българин":Помъчен,нямаш нищо общо с българите и лъжеш като блатар!
14:57 11.01.2026