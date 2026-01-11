Новини
Във Воронеж тийнейджъри пребили полугол мъж и го изхвърлили на студа

Във Воронеж тийнейджъри пребили полугол мъж и го изхвърлили на студа

11 Януари, 2026 14:05 910 27

  • воронеж-
  • русия-
  • мъж-
  • обвинение
Във Воронеж тийнейджъри пребили полугол мъж и го изхвърлили на студа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за побой над 30-годишен жител на Воронеж. Това съобщи изданието Baza в своя Telegram канал.

Според източник, група тийнейджъри в местен жилищен комплекс са влезли в конфликт с мъж, след което са го пребили и са го изхвърлили на студа полугол. Преди това младежите са изритали вратата на сградата, за да влязат на парти в един от апартаментите.

Съдейки по записите от видеонаблюдението, мъжът е влязъл в асансьора с един от тийнейджърите, след което са започнали да го бият. След известно време жертвата е била върната на първия етаж, дрехите му са били свалени, дънките му са били скъсани и е бил избутан на улицата. Температурата в града е била около 0 градуса по Целзий.

По-късно жертвата е подала сигнал в полицията. Съобщава се, че нападателите са идентифицирани. Следственият комитет за Воронежска област е образувал наказателно дело.

По-рано беше съобщено, че тълпа руски тийнейджъри са обградили и пребили второкласник в Новосибирск.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 13 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червената хунта

    11 11 Отговор
    Руски локали.

    14:07 11.01.2026

  • 2 Западн(ал)ите ценности са навсякъде

    9 10 Отговор
    Путиновата РФ си е капиталистическа джунгла, точно като бившата държава България.

    14:09 11.01.2026

  • 3 007 /агент/

    8 13 Отговор
    "дънки"... американска стока... Това е причината !
    А те са комсомолци и са верни на партия и на товариш Путин !

    Коментиран от #8, #26

    14:13 11.01.2026

  • 4 кой му дреме

    8 8 Отговор
    а там нет имат ли

    14:14 11.01.2026

  • 5 Софиянец

    9 7 Отговор
    В София е същата работа

    14:14 11.01.2026

  • 6 Българин

    11 6 Отговор
    Еми пак е по-добре от западна Европа където се вихрят разни субекти с ножове и ятагани и мушкат наред куцо, кьораво и сакато...Или пък от САЩ, където на някой му избиват балансите и започва на стреля по всичко, което се движи..

    14:16 11.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИИТролъ

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "007 /агент/":

    Ти си същия кът тия....баклоук непотребен на обществото

    14:20 11.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хеми значи бензин

    4 10 Отговор
    Кавказки ценности с хо мосексуален намек

    Коментиран от #16

    14:21 11.01.2026

  • 11 Ми в България е същото

    7 5 Отговор
    Има бедстващи хора на които никой не помага защото хората казват че имало било социална служба но тя помага само на хора които търсят помощ. Бедстващите клошари дори не знаят че има такава служба нямат и лични документи. Никой не ги потърсва да им помогне. Има много бедстващи хора в България оставени на произвола.

    Коментиран от #18

    14:23 11.01.2026

  • 12 Да Не

    9 3 Отговор
    Голяма новина, това ли е най важното

    14:23 11.01.2026

  • 13 Българин

    8 15 Отговор
    Каквото и да кажем, Путин успя - НАТО е пред реален разпад..Скоро дай Боже и ЕС!

    Коментиран от #27

    14:23 11.01.2026

  • 14 Онегин

    14 9 Отговор
    Руска действителност... Алкохолици и дегенерати са болшинството от крепостните на хунтата в Кремъл.

    Коментиран от #15

    14:24 11.01.2026

  • 15 Българин

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "Онегин":

    Скоро ходил ли си в Европа-да видиш дегенерати и да ти се напълни окото...

    14:27 11.01.2026

  • 16 Пълни глупости пишеш

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хеми значи бензин":

    И Ника ти също е такъв. Трябва да ти отнемат достъпа завинаги на такива като теб неидентифицирани субекти отрицателни но и това ще стане защото псевдо демо крадцияа няма бъдеще.

    14:27 11.01.2026

  • 17 ВВП

    7 2 Отговор
    Не ми интересуват пиянски свади..В САЩ вадят пищовите и м15 и се стрелят до последния жив ..После оцелелия изяжда сърцето на умрелите ,докато е още топъл..Индиански обичай..

    14:27 11.01.2026

  • 18 правиш ли разлика

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ми в България е същото":

    между това да подминеш клошар и това да пребиеш и изхвърлиш гол на улицата човек?
    Случая въобще не е за хвалба.
    Искали да влязат на купон, ритнали врата.... Явно не са ги искали там и е имало защо.

    14:32 11.01.2026

  • 19 Ами да, те

    1 7 Отговор
    така правят тийнейджърите във Воронеж...

    14:33 11.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ми в България е същото даже по зле

    2 3 Отговор
    Има бедстващи хора на които никой не помага защото хората казват че имало било социална служба но тя помага само на хора които търсят помощ. Бедстващите клошари дори не знаят че има такава служба нямат и лични документи. Никой не ги потърсва да им помогне. Има много бедстващи хора в България оставени на произвола.

    14:40 11.01.2026

  • 22 Интересно

    4 1 Отговор
    Абе ,Путлера що не каза нищо за колегата си диктатор от Венецуела който сега е в щатски затвор? Да не са му спрели тока и интернета?

    14:46 11.01.2026

  • 23 Трътлю

    1 1 Отговор
    Всички гопници - на украинския фронт. Или точно обратното - само те ще останат.

    14:47 11.01.2026

  • 24 Тепърва ще има страдания

    1 0 Отговор
    Това е нищо, какво ги чака като се приберат войниците им един ден. Олеле.

    14:54 11.01.2026

  • 25 Новини от тинята

    0 0 Отговор
    Блатен морал и "ценности",вероятно са прекалили с антифриза и корселина!!!

    14:55 11.01.2026

  • 26 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "007 /агент/":

    Левис и сабо. Без тях не може!

    14:56 11.01.2026

  • 27 Баш българин

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Помъчен,нямаш нищо общо с българите и лъжеш като блатар!

    14:57 11.01.2026

