Във Воронеж тийнейджъри пребили полугол мъж и го изхвърлили на студа

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за побой над 30-годишен жител на Воронеж. Това съобщи изданието Baza в своя Telegram канал.

Според източник, група тийнейджъри в местен жилищен комплекс са влезли в конфликт с мъж, след което са го пребили и са го изхвърлили на студа полугол. Преди това младежите са изритали вратата на сградата, за да влязат на парти в един от апартаментите.

Съдейки по записите от видеонаблюдението, мъжът е влязъл в асансьора с един от тийнейджърите, след което са започнали да го бият. След известно време жертвата е била върната на първия етаж, дрехите му са били свалени, дънките му са били скъсани и е бил избутан на улицата. Температурата в града е била около 0 градуса по Целзий.

По-късно жертвата е подала сигнал в полицията. Съобщава се, че нападателите са идентифицирани. Следственият комитет за Воронежска област е образувал наказателно дело.

По-рано беше съобщено, че тълпа руски тийнейджъри са обградили и пребили второкласник в Новосибирск.