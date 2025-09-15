Новини
В Румъния: Времето за чакане на границата с България значително намаля заради Шенген

15 Септември, 2025 21:36 682 14

  • шенген-
  • румъния-
  • българия-
  • граница-
  • ес

Това е една от най-видимите промени след присъединяването на Румъния към Шенген, пишат северните ни съседи

В Румъния: Времето за чакане на границата с България значително намаля заради Шенген - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Времето за чакане на границите с България и Унгария значително е намаляло, съобщава вестник „Адевърул“ в свой материал на тема „Шенген след шест месеца: Какво се промени в транспорта в Румъния“. От публикацията става ясно, че преди това камионите са имали дневни закъснения от 8–10 часа, предаде БТА.

Изданието цитира и данните на Националния съюз на автомобилните превозвачи на Румъния, според които загубите, причинени от времето за чакане на вътрешните граници на ЕС с България и Унгария между 2012 и 2023 г., се оценяват на 19 милиарда евро. Според "Адевърул" румънските превозвачи често са чакали по 20-30 часа, а понякога и по три дни, особено на границата с България.

„Това е една от най-видимите промени след присъединяването на Румъния към Шенген, което премахна редица пречки в международния автомобилен транспорт“, коментира изданието. То отбелязва, че премахването на рутинните физически проверки на граничните пунктове е довело до по-плавен товарен поток и премахване на дългите спирки.

„Сега превозвачите могат да избират по-кратки и по-директни маршрути през държавите от Шенген, без да вземат предвид времето за чакане на границите. Това избягва заобикалянето на някои претоварени гранични пунктове (напр. Надлак на румънско-унгарската граница), което намалява разхода на гориво и въглеродния отпечатък“, коментира „Адевърул“.

Същевременно привлекателността на маршрутите през Румъния се увеличава, тъй като страната става част от Шенгенските транзитни маршрути, което насърчава чуждестранните оператори да преминават през страната за връзки в посока изток-запад. По този начин се развиват важни логистични коридори, като паневропейския Коридор IX. А градовете в Западна Румъния – Арад, Орадя, Тимишоара – придобиват стратегическо значение за международния поток от стоки поради близостта си до Унгария и други Шенгенски маршрути.

Разработчиците на логистични паркове са заинтересовани от разширяване на складовите капацитети в близост до главните пътни и железопътни коридори. Западната част на страната може да се превърне в домакин на нови терминали за крос-докинг и консолидиране на товари, като вече се възползва от лесния достъп до Щенгенските маршрути и до пазари в Германия, Италия или Австрия, посочва изданието.

Автомобилните, електронните или потребителските компании вече търсят алтернативи за преместване на производството в Централна и Източна Европа.

Пристанище Констанца също има шанс да се превърне в ключова точка в морските мрежи за доставки, свързвайки потоците към Централна и Западна Европа чрез автомобилен и железопътен транспорт, пише още вестник „Адевърул“ в своя материал.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А не само това

    10 2 Отговор
    Имаме вече и фуражни банани.

    21:37 15.09.2025

  • 2 1488

    9 2 Отговор
    за сметка на туй досадните самоубийци от трансилвания и мангалия се увеличават значително

    Коментиран от #13

    21:40 15.09.2025

  • 3 Внимание!

    12 0 Отговор
    Време е ГЕРБ да свали имунитета над румънските шофьори камикадзета да наеме румънски полицаи и да почнат да ги спират и глобяват по пътищата, а не само Къдравата Сю да дрънка глупости за превенции и пр.!

    21:40 15.09.2025

  • 4 си дзън

    5 11 Отговор
    Като забранят и визите на руснаците за ЕС ще стане още по-добре

    Коментиран от #10

    21:40 15.09.2025

  • 5 Анатоли Стайков

    8 0 Отговор
    Да ама не .Губя грантове бе.няма точки и Удивителни

    21:41 15.09.2025

  • 6 Анатоли Стайков

    7 0 Отговор
    Мария верно ли е 1.60см??????????!!!!!!

    Коментиран от #7, #11

    21:42 15.09.2025

  • 7 Анатоли Стайков

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анатоли Стайков":

    А верно бе лигавихме права

    21:44 15.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баш Балък

    7 2 Отговор
    Ма мамалигарите в Шенген ли били бре?!? Затова ли замразиха заплати и пенсии?!? Какво ни чака

    21:46 15.09.2025

  • 10 оли ,

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Не се отклонявай от темата !

    21:49 15.09.2025

  • 11 По- ниска е

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анатоли Стайков":

    Към 1.55. Дърта кокошка е. В тъмното ще ти изкара акъла. Снимката е фотомонтаж.

    21:49 15.09.2025

  • 12 Спецназ

    5 1 Отговор
    Карам фирмен бус. Един румънски тираджия ме изпреварва в завой и като видя насрещна кола нави надясно и ме засече.това защото карах на участък със 60 ограничение със...60.

    това в завой отдолу пропаст. скочих на спирачките и в канавката спрях на косъм, оня си отпери с кеф! :)))

    Коментиран от #14

    21:50 15.09.2025

  • 13 се увеличават значително

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    румънещетата са в всички ол инклузив хотели по черноморието
    от които са вдигнали ръце и персонал и гости
    като лами са крякат високо
    лапат като разпрани
    бутат се за храна
    оставят пълни чинии с недокосната храна
    пълна лудница

    иначе не са по лоши от бг
    но много от тях невъзпитани и шумни
    живеят на макс тук за сметка на нарушеното спокойствие на другите около тях

    21:58 15.09.2025

  • 14 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Спецназ":

    И ко? Сигурен ли си чи ни караш тролен бус ф различни форуми на руска заплата

    21:58 15.09.2025

Новини по държави:
