Румъния е заплашена „да остане на тъмно“

19 Септември, 2025 14:55 999 14

Правителството води преговори за отлагане на закриването на въглищните електроцентрали

Румъния е заплашена „да остане на тъмно“ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван говори в интервю за телевизия Диджи 24 за рисковете пред страната, ако затвори въглищните мини преди да са изградени централите на газ. Румъния води преговори с Европейската комисия за удължаване на срока на експлоатация на въглищните централи, а отговорът на Комисията се очаква в близките дни, посочва Диджи 24, предаде БТА.

В началото на месеца министърът на енергетиката заяви в друго интервю, че правителството води преговори за отлагане на закриването на въглищните електроцентрали, предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост. Настоящият краен срок за извеждане от експлоатация е края на 2025 г., но Румъния се надява да го отложи до 2030 г., каза Богдан Иван пред телевизия Антена 3.

„Показах много ясно как Румъния може да достигне до енергийна бедност и дори до „блекаут“ (blackout), ако затвори тези централи, най-вече в зимния период, когато нямаме слънце, нито вятърна енергия; това може да доведе до блокиране на Румъния“, заяви пред Диджи 24 министърът на енергетиката и посочи, че на базата на тези данни се водят преговорите с Европейската комисия.


Румъния
  • 1 Атина Палада

    23 1 Отговор
    България без вода,Румъния на тъмно...Идилия:(

    14:57 19.09.2025

  • 2 ама имат ли банани?

    23 4 Отговор
    важното е че вдигат самолетите срещу руснаците, ток за това не им трябва ха ха ха

    14:59 19.09.2025

  • 3 Спокойно

    13 1 Отговор
    Движат се нещата определено ама накъде
    а ако някои си мислят, че България особенно
    е по-уредена и стабилна страна от Франция

    Коментиран от #13

    15:00 19.09.2025

  • 4 Тео

    20 2 Отговор
    Европа и ЕС ги очакват не само тъмнина и мрак, но и глад и мизерия с тия санкции и поддържането на войната в Украйна и разпалването на още по-голям конфликт🤑

    15:01 19.09.2025

  • 5 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Румъните имат пари за строеж на военна база на НАТО,имат пари за превъоръжени е ,но нямат пари за изграждане на съвременни централи за ток.Ае,друм,както казват във Влашко.

    15:03 19.09.2025

  • 6 име

    13 2 Отговор
    У нас aсан и киро дyпе дават само и само да се закрият!

    15:04 19.09.2025

  • 7 Омзи

    16 0 Отговор
    Днешно време с какъв конкурс за идиотизъм се избират политици. Имам чувството ,че зорлем ни правят на идиоти.
    Направо да се върнем в Каменната ера в ЕС

    15:04 19.09.2025

  • 8 Я пък тоя

    18 2 Отговор
    Не е важно, че ще е на тъмно. Важното е да се плюва по Русия и да се готви за война.
    И да не забравят 5% за НАТО.

    15:04 19.09.2025

  • 9 Дъното

    9 0 Отговор
    Стотици милиарди за черната дупка Украйна, а европейските държави потъват!
    Ето до това води убийствената политика на некадърната Урсула и евролиберастите!

    15:09 19.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Китайците представиха газова турбина за ток голяма колкото камион която може да забрани цял град.Как ще ги стигнем.

    15:09 19.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спокойно":

    България е сто пъти по стабилна от Франция Та Франция фалира.Как можеш да я сравняваш с България...На България дългът й е ....към 50% .Може да бъркам с 3-4% ,но е някъде там...

    15:15 19.09.2025

  • 14 демократ

    4 0 Отговор
    Деца хомота или на студено те избират.

    15:15 19.09.2025

