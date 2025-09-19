Румъния е заплашена „да остане на тъмно“

Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван говори в интервю за телевизия Диджи 24 за рисковете пред страната, ако затвори въглищните мини преди да са изградени централите на газ. Румъния води преговори с Европейската комисия за удължаване на срока на експлоатация на въглищните централи, а отговорът на Комисията се очаква в близките дни, посочва Диджи 24, предаде БТА.
В началото на месеца министърът на енергетиката заяви в друго интервю, че правителството води преговори за отлагане на закриването на въглищните електроцентрали, предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост. Настоящият краен срок за извеждане от експлоатация е края на 2025 г., но Румъния се надява да го отложи до 2030 г., каза Богдан Иван пред телевизия Антена 3.
„Показах много ясно как Румъния може да достигне до енергийна бедност и дори до „блекаут“ (blackout), ако затвори тези централи, най-вече в зимния период, когато нямаме слънце, нито вятърна енергия; това може да доведе до блокиране на Румъния“, заяви пред Диджи 24 министърът на енергетиката и посочи, че на базата на тези данни се водят преговорите с Европейската комисия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
14:57 19.09.2025
2 ама имат ли банани?
14:59 19.09.2025
3 Спокойно
а ако някои си мислят, че България особенно
е по-уредена и стабилна страна от Франция
Коментиран от #13
15:00 19.09.2025
4 Тео
15:01 19.09.2025
5 Сатана Z
15:03 19.09.2025
6 име
15:04 19.09.2025
7 Омзи
Направо да се върнем в Каменната ера в ЕС
15:04 19.09.2025
8 Я пък тоя
И да не забравят 5% за НАТО.
15:04 19.09.2025
9 Дъното
Ето до това води убийствената политика на некадърната Урсула и евролиберастите!
15:09 19.09.2025
10 Последния Софиянец
15:09 19.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Атина Палада
До коментар #3 от "Спокойно":България е сто пъти по стабилна от Франция Та Франция фалира.Как можеш да я сравняваш с България...На България дългът й е ....към 50% .Може да бъркам с 3-4% ,но е някъде там...
15:15 19.09.2025
14 демократ
15:15 19.09.2025