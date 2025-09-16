Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп обмисля обявяването на американското антифашистко движение за терористична организация

Тръмп обмисля обявяването на американското антифашистко движение за терористична организация

16 Септември, 2025 03:38, обновена 16 Септември, 2025 03:42 673 7

  • доналд тръмп-
  • тероризъм-
  • антифашисти-
  • сащ

Има радикални групи, които се измъкват безнаказано за убийства, подчерта американският президент

Тръмп обмисля обявяването на американското антифашистко движение за терористична организация - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля обявяването на американското антифашистко движение за терористична организация. Той обяви намеренията си по време на разговор с журналисти в Белия дом.

„Бих го направил, ако получа одобрението на присъстващите тук“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос за възможността за признаване на движението „Антифа“ за терористична организация. Той отбеляза, че на първо място би очаквал да чуе мнението на главния прокурор на САЩ Пам Бонди по този въпрос.

В същото време Тръмп добави, че би обмислил възможността за признаване на други радикални организации за терористични. „Антифа е ужасна, но има и други групи. Има радикални групи, които се измъкват безнаказано за убийства“, подчерта той.

Както губернаторът на Юта Спенсър Кокс съобщи по-рано на пресконференция, патроните, заредени в пушката, с която се твърди, че е била използвана за убийството на десния активист Чарли Кърк, са съдържали антифашистки и ЛГБТ символи.

Още през 2019 г., по време на първия си президентски мандат, Тръмп допусна възможността да признае американското антифашистко движение за терористична организация. Движението „Антифа“ в Съединените щати не е единна централизирана организация; терминът се използва за обозначаване на всички антифашисти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    12 2 Отговор
    Фашистите пасти да да ядът пред ционистите ,даже и те не са правили това това което в момента ционистите и "елитите " правят в Палестина

    03:45 16.09.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    2 8 Отговор
    Няма опасност за Костадин Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲, защото всички разбраха каква мишка е 🐁

    Протестът на 13.09 беше пълен провал. Написа 10к присъстващи, а то нямаше и 3к 🤭

    Селските бизнесмени-депутати говорят пълни глупости, само да съберат вот над 4% и да усвоят субсидия + някой кокал от герб.

    03:48 16.09.2025

  • 3 Величко

    3 4 Отговор
    ОФФФ ... , ИЗОБЩО НЯМА ДА СЕ ИЗНЕНАДАМ , АКО ГО НАПРАВИ ... ! ЧИЧО ДОНИ Е СПОСОБЕН ДА ОБЯВИ И ФИФА ЗА ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ , ЗАЩОТО НЕ СА ОБЯВИЛИ АМЕРИКАНСКИЯ ОТБОР ЗА СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ ....

    04:08 16.09.2025

  • 4 анти-антифа

    3 1 Отговор
    Нема лошо, антифа са предимно кресливи безработни безделници и лентяи, употребяващи забранени субстанции, носещи маски за кобит и доста често със съмнителна сексуална ориентация. Човекът антифа е необразован, нискоинтелигентен, не умее да губи спорове и това го прави агресивен, въпреки, че интелектът му не стига да аргументира собствените си твърдения. В нередки случаи антифа не са убедени срещу какво точно се борят и крещят. В такива моменти се използва ограниченият набор от клиширани обиди (фашист, расист и т.н.) от антифа защитния кодекс, чието значение също рядко се познава.

    Коментиран от #6

    05:04 16.09.2025

  • 5 Пояснение

    1 1 Отговор
    Антифа е по скоро неофашистка организация отколкото антифашистка!

    05:28 16.09.2025

  • 6 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "анти-антифа":

    значи като мен, от 89та не съм работил. то пък кат работех само брак и кражби. ама разбирам от всичко найвече от рузките проблеми и нещо ако не ми изнася винаги го свеждам до копейки комонисти и дс?

    05:39 16.09.2025

  • 7 Владимир Путин

    1 0 Отговор
    Аз одобрявам смазването на всички антифашистки движения.

    05:48 16.09.2025