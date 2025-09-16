Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля обявяването на американското антифашистко движение за терористична организация. Той обяви намеренията си по време на разговор с журналисти в Белия дом.

„Бих го направил, ако получа одобрението на присъстващите тук“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос за възможността за признаване на движението „Антифа“ за терористична организация. Той отбеляза, че на първо място би очаквал да чуе мнението на главния прокурор на САЩ Пам Бонди по този въпрос.

В същото време Тръмп добави, че би обмислил възможността за признаване на други радикални организации за терористични. „Антифа е ужасна, но има и други групи. Има радикални групи, които се измъкват безнаказано за убийства“, подчерта той.

Както губернаторът на Юта Спенсър Кокс съобщи по-рано на пресконференция, патроните, заредени в пушката, с която се твърди, че е била използвана за убийството на десния активист Чарли Кърк, са съдържали антифашистки и ЛГБТ символи.

Още през 2019 г., по време на първия си президентски мандат, Тръмп допусна възможността да признае американското антифашистко движение за терористична организация. Движението „Антифа“ в Съединените щати не е единна централизирана организация; терминът се използва за обозначаване на всички антифашисти.