Колин Фрийман: Всеки пети британски наемник в Украйна загива, убитите вече са хиляда

Всеки пети британски наемник, изпратен в Украйна, загива, заяви журналистът Колин Фрийман в YouTube канала SiliconCurtain.
„Това не е като при боевете в Ирак или Афганистан, където имахме техническо превъзходство. Мисля, че около хиляда британски наемници вече са загинали. Това е доста висока цифра в сравнение с предишни въоръжени конфликти“, каза той.
В същото време, отбеляза Фрийман, много британски бойци решават да отидат в Украйна не за да я защитават, а заради лошото си финансово положение или дори наказателно преследване у дома.
Министерството на отбраната на Русия многократно е съобщавало за ликвидирането на наемници от Великобритания, Грузия, Полша и други страни в Украйна. Както подчертават ведомството, "киевският режим ги използва като пушечно месо“.
Тези от тях, които са отишли да се бият за пари, признават в много интервюта, че украинското командване лошо координира действията си и шансовете за оцеляване в битките са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с обичайния за тях Афганистан и Близкия изток.
3 Още дин
06:08 16.09.2025
4 жийдман
Коментиран от #58
06:08 16.09.2025
8 Лопата Орешник
Коментиран от #10, #42, #66
06:13 16.09.2025
9 совершенно верно
До коментар #2 от "Съвършено вярно":и всички са митали през теб
06:15 16.09.2025
10 АЛТЕРНАТИВА
До коментар #8 от "Лопата Орешник":3 ПЪТИ СА ПРЕВЗЕМАЛИ БЕРЛИН БРАТУШКИТЕ
.....
ПО 1 ПЪТ ВСЕКИ ВЕК 18 19 20 ....
Коментиран от #16, #21, #35
06:16 16.09.2025
11 Не са само
06:18 16.09.2025
На война е ясно какво става... Убиват се много хора.
06:24 16.09.2025
14 марио пузо
06:25 16.09.2025
15 Перо
Коментиран от #26
06:26 16.09.2025
16 Лопата Орешник
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА":Хахаха , ми значи, време е. Те май изпадналите имат Стокхолмския синдром спрямо братушките и тъй като Русия не се сеща за тях, почват сами да си го търсят!
06:29 16.09.2025
17 Злобното Джуджи
До коментар #6 от "Бонев":България традиционно никога не е воювала срещу Русия и няма да воюва !!! В Европа има 21 страни желаещи да заминат на фронта. Нека ги подкрепим и изпратим с народни хора и молебени. От нас толкоз 😁👍
Коментиран от #33
06:29 16.09.2025
18 долар
06:30 16.09.2025
19 Мисля че
Коментиран от #22
06:30 16.09.2025
21 А Лондон
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА":Колко пъти са превзели братушките?
06:32 16.09.2025
22 Факт
До коментар #19 от "Мисля че":Да, 37 убити на ден
Коментиран от #25
06:40 16.09.2025
23 Кан Кан
06:42 16.09.2025
24 Само питам
Коментиран от #46
06:44 16.09.2025
25 Пацо
До коментар #22 от "Факт":на квадратен км.
Идея си нямаш, колко нагло и безмилостно настъпват "тея, дето ги мислят за онея!"
06:45 16.09.2025
26 Същото се отнася и за 1 милион
До коментар #15 от "Перо":убити и осакатени рашисти. ВСУ им раздава билети на промоция за концертите на Кобзон.
06:45 16.09.2025
27 Българин
Коментиран от #75
06:46 16.09.2025
28 Хе-хе
Коментиран от #40
06:52 16.09.2025
30 Факт
Коментиран от #43
06:54 16.09.2025
33 Ха ха ха ха
До коментар #17 от "Злобното Джуджи":Значи викаш, ако влезе руснак у вас и ти обере телевизорите, хладилниците и тоалетните чинии, ти ще му удариш един молебен и едно хоро, даже ще му го глътнеш на изпроводяк. Това типично робско държане. Добре са ви научили византийците.
Коментиран от #45, #47
07:00 16.09.2025
35 А ВЪТРЕШНИ ТОАЛЕТНИ
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА":КОГА?
07:07 16.09.2025
36 Той
07:08 16.09.2025
37 Ники
Хубаво е че след конфликта чрез IP - то със сигурност ще бъдат потърсени.
Коментиран от #61
07:08 16.09.2025
38 Тодор Каблешков
07:08 16.09.2025
39 Меги от Тервел
07:10 16.09.2025
40 Болгарский
До коментар #28 от "Хе-хе":Руцкий! Направо писать руцкаму язику, да?
07:10 16.09.2025
42 Абе
До коментар #8 от "Лопата Орешник":Не беше ли СССР
07:11 16.09.2025
43 Ха ха ха ха
До коментар #30 от "Факт":И това е защото не са започнали да воюват и пазели украинците. Чакаме ги да започнат да воюват и тогава да дадат 20 милона убити - мечтата на българските русофили.
Коментиран от #48
07:11 16.09.2025
44 оня с коня
07:12 16.09.2025
46 Йосиф Кобзон
До коментар #24 от "Само питам":Питай 1 милион чий го търсиха в Украйна.
07:12 16.09.2025
47 Злобното Джуджи
До коментар #33 от "Ха ха ха ха":".. ако влезе руснак у вас ..."
Всеки руснак е Добре дошъл в България !!!
Но по-добре да не идват, спасибо 😄👍
Нека подкрепим морално 21 членки на ЕС заминаващи за фронта, направо им завиждам 😁
Коментиран от #55
07:13 16.09.2025
50 Рамзан ага
07:14 16.09.2025
51 Ний ша Ва упрайм
07:14 16.09.2025
53 Стеф
07:16 16.09.2025
55 Пат Гарует
До коментар #47 от "Злобното Джуджи":Виж сега, око се стигне до война с Русия, само Норвегия има 180 модерни самолета. Всички видяхме, какво може Ф-35 срещу руска ПВО в Иран. Иран няма ПВО.
07:18 16.09.2025
56 Икономист
07:19 16.09.2025
58 нпо агент
До коментар #4 от "жийдман":а такива като теб които чешат езици набутани в панелки...няма нито един убит...креватни соросоидни герои..
07:19 16.09.2025
59 Антон
Отишли да убиват руснаци за пари! После зашо били убити?
Каквото търсили, намерили го!
07:21 16.09.2025
60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #65
07:22 16.09.2025
61 Да видим...
До коментар #37 от "Ники":Ние сме в ЕС и НАТО, а рсия ни е обявила за неприятел. Дали не трябва да се издирят руските коментатори, онези, които разпространяват кремълската пропаганда?
Коментиран от #64, #71, #73
07:25 16.09.2025
62 Стармър
07:26 16.09.2025
63 А ИСТИНАТА Е
07:28 16.09.2025
64 Небинарен модерен ляв
До коментар #61 от "Да видим...":Ами Муци тръгвай и ги издирвай,кво само фитили даваш от дивана .
07:30 16.09.2025
65 Подкрепа
До коментар #60 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Отиде един санитар с линейка,ама се върна.Тук щял да руши паметници.Безопасно е и платено по-добре..А и Кокоркировци депутат ще го правят.
07:30 16.09.2025
68 Иван
07:31 16.09.2025
69 по-добре там
07:32 16.09.2025
70 Уляляяяяя
07:32 16.09.2025
71 Механик
До коментар #61 от "Да видим...":Не знам защо ама ми се види, че скоро не вие ще издирвате "кремълски агитатори", а те ще издирват вас и ще ви предават на "ОНЯ" съд.
Поне на там отиват нещата.
07:33 16.09.2025
72 Механик
А уж долара бе станал 200000000 рубли, па то кво излезе?!
07:37 16.09.2025
74 Ха....
Като са се хванали - ще ги пуцат...
И няма да се върне ни един...
07:41 16.09.2025
75 Ботев
До коментар #27 от "Българин":който е натювец, той е окупатор
07:55 16.09.2025