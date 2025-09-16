Новини
Колин Фрийман: Всеки пети британски наемник в Украйна загива, убитите вече са хиляда
  Тема: Украйна

Колин Фрийман: Всеки пети британски наемник в Украйна загива, убитите вече са хиляда

16 Септември, 2025 05:55, обновена 16 Септември, 2025 06:03 2 677 75

  • украйна-
  • британци-
  • наемници-
  • война

Това не е като при боевете в Ирак или Афганистан, където имахме техническо превъзходство, отбелязва журналистът

Колин Фрийман: Всеки пети британски наемник в Украйна загива, убитите вече са хиляда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всеки пети британски наемник, изпратен в Украйна, загива, заяви журналистът Колин Фрийман в YouTube канала SiliconCurtain.

„Това не е като при боевете в Ирак или Афганистан, където имахме техническо превъзходство. Мисля, че около хиляда британски наемници вече са загинали. Това е доста висока цифра в сравнение с предишни въоръжени конфликти“, каза той.

В същото време, отбеляза Фрийман, много британски бойци решават да отидат в Украйна не за да я защитават, а заради лошото си финансово положение или дори наказателно преследване у дома.

Министерството на отбраната на Русия многократно е съобщавало за ликвидирането на наемници от Великобритания, Грузия, Полша и други страни в Украйна. Както подчертават ведомството, "киевският режим ги използва като пушечно месо“.

Тези от тях, които са отишли да се бият за пари, признават в много интервюта, че украинското командване лошо координира действията си и шансовете за оцеляване в битките са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с обичайния за тях Афганистан и Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Още дин

    3 45 Отговор
    фейкър !

    06:08 16.09.2025

  • 4 жийдман

    4 60 Отговор
    а колко севиенокорейци ?

    Коментиран от #58

    06:08 16.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лопата Орешник

    82 2 Отговор
    Хахахаха! А това все още е военна операция, пък била тя и специална! И интензитетът бил несравним с издевателствата, които вършиха в близкия Изток тия ингилизи! Така е, когато не са отбранявали Сталинград, а цял живот са колонизирали и избивали с техническо превъзходство! Докато си мерят Орешниците и томахавките, изглежда че има паритет! Опре ли до схватка за оцеляване обаче, Русия спря най голямата армия в човешката история, а след това я би обратно до Берлин и си забучи байрака!

    Коментиран от #10, #42, #66

    06:13 16.09.2025

  • 9 совершенно верно

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Съвършено вярно":

    и всички са митали през теб

    06:15 16.09.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА

    60 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    3 ПЪТИ СА ПРЕВЗЕМАЛИ БЕРЛИН БРАТУШКИТЕ
    .....
    ПО 1 ПЪТ ВСЕКИ ВЕК 18 19 20 ....

    Коментиран от #16, #21, #35

    06:16 16.09.2025

  • 11 Не са само

    72 1 Отговор
    Наемници има и нотовски генерали. Всъщност те ръководят войната на украинците. Без тях Украйна е нищо. Но вече се прибират в чували. И хората на протеста в Лондон питат къде са починали блезките им.

    06:18 16.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Елементарно

    25 39 Отговор
    Кво да кажем за рашистите които вече имат стотици хиляди убити и осакатени...?
    На война е ясно какво става... Убиват се много хора.

    06:24 16.09.2025

  • 14 марио пузо

    16 24 Отговор
    Бандера без естествен интелект командва продукт на вековни poдocмешения!

    06:25 16.09.2025

  • 15 Перо

    47 33 Отговор
    Каквото търсили наемниците, това намерили!

    Коментиран от #26

    06:26 16.09.2025

  • 16 Лопата Орешник

    21 24 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА":

    Хахаха , ми значи, време е. Те май изпадналите имат Стокхолмския синдром спрямо братушките и тъй като Русия не се сеща за тях, почват сами да си го търсят!

    06:29 16.09.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    34 20 Отговор

    До коментар #6 от "Бонев":

    България традиционно никога не е воювала срещу Русия и няма да воюва !!! В Европа има 21 страни желаещи да заминат на фронта. Нека ги подкрепим и изпратим с народни хора и молебени. От нас толкоз 😁👍

    Коментиран от #33

    06:29 16.09.2025

  • 18 долар

    25 9 Отговор
    Готови са да дават живота си за капитала, но не знам за колко пари.

    06:30 16.09.2025

  • 19 Мисля че

    2 22 Отговор
    Не е същото като "факт е че". Реално потвърдения брой убити британци в Украйна е 37.

    Коментиран от #22

    06:30 16.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А Лондон

    1 13 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА":

    Колко пъти са превзели братушките?

    06:32 16.09.2025

  • 22 Факт

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мисля че":

    Да, 37 убити на ден

    Коментиран от #25

    06:40 16.09.2025

  • 23 Кан Кан

    1 1 Отговор
    Ще бъде Пекло - Ще ги търсим дипломатически - с рвением!

    06:42 16.09.2025

  • 24 Само питам

    23 1 Отговор
    Чии го търсят по Украина, като Украина е Русия ?

    Коментиран от #46

    06:44 16.09.2025

  • 25 Пацо

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    на квадратен км.
    Идея си нямаш, колко нагло и безмилостно настъпват "тея, дето ги мислят за онея!"

    06:45 16.09.2025

  • 26 Същото се отнася и за 1 милион

    17 20 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    убити и осакатени рашисти. ВСУ им раздава билети на промоция за концертите на Кобзон.

    06:45 16.09.2025

  • 27 Българин

    8 5 Отговор
    Който падне в бой за свобода, той не загива!

    Коментиран от #75

    06:46 16.09.2025

  • 28 Хе-хе

    14 6 Отговор
    Точно, последния абзац. Измъкнаха двама от подвалите на Азовстал - англичанци, с мисии в Ирак и другаде! Питат ги , след като са участвали в други мисии, знаят какво е война, защо са дошли тук! Отговориха, че не очаквали конфликта да бъде чак с такава интензивност! Мислили, че ще се поразходят, ще се направят на рамбовци, изкарат повечко пари и героизъм! Израел действа яко!

    Коментиран от #40

    06:52 16.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факт

    8 18 Отговор
    Стана ясно, че Раша не е никаква военна сила😂... 3 години и половина адски мъки в Донбас, 1 милион убити и осакатени рашисти, а резултата от целите на "СВО" е равен на нула....

    Коментиран от #43

    06:54 16.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха ха ха

    9 20 Отговор

    До коментар #17 от "Злобното Джуджи":

    Значи викаш, ако влезе руснак у вас и ти обере телевизорите, хладилниците и тоалетните чинии, ти ще му удариш един молебен и едно хоро, даже ще му го глътнеш на изпроводяк. Това типично робско държане. Добре са ви научили византийците.

    Коментиран от #45, #47

    07:00 16.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 А ВЪТРЕШНИ ТОАЛЕТНИ

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА":

    КОГА?

    07:07 16.09.2025

  • 36 Той

    7 2 Отговор
    Малко са, трябва цялата плява са бъда ожъната и избира да им еее ппп ммм

    07:08 16.09.2025

  • 37 Ники

    13 3 Отговор
    Като чета коментарите , само тук в сайта има няколко стотин снели евроатлантици , готови да се жертват за свободата на Европа. Лично Паси ще ги води със знамето на дъгата.
    Хубаво е че след конфликта чрез IP - то със сигурност ще бъдат потърсени.

    Коментиран от #61

    07:08 16.09.2025

  • 38 Тодор Каблешков

    4 6 Отговор
    Милен Генев претендира, че е журнаслист, а единственото, което прави е да преписва с грешки от статии от интернет с Гугъл Преводач. Даже в един ученически стенвестник има повече журнализъм. Като преброиш, колко са тези про-руски медии, НПО-та, инфлуенсъри в България, ще достигнеш до единствен извод, че някой ги финансира. Няма как от реклама или нещо да се издържат. Отделно, че навсякъде коментират едни и същи хора.

    07:08 16.09.2025

  • 39 Меги от Тервел

    4 0 Отговор
    Дано се оправят хората .

    07:10 16.09.2025

  • 40 Болгарский

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хе-хе":

    Руцкий! Направо писать руцкаму язику, да?

    07:10 16.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Не беше ли СССР

    07:11 16.09.2025

  • 43 Ха ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    И това е защото не са започнали да воюват и пазели украинците. Чакаме ги да започнат да воюват и тогава да дадат 20 милона убити - мечтата на българските русофили.

    Коментиран от #48

    07:11 16.09.2025

  • 44 оня с коня

    5 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    07:12 16.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Йосиф Кобзон

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Само питам":

    Питай 1 милион чий го търсиха в Украйна.

    07:12 16.09.2025

  • 47 Злобното Джуджи

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха ха ха":

    ".. ако влезе руснак у вас ..."

    Всеки руснак е Добре дошъл в България !!!
    Но по-добре да не идват, спасибо 😄👍
    Нека подкрепим морално 21 членки на ЕС заминаващи за фронта, направо им завиждам 😁

    Коментиран от #55

    07:13 16.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Рамзан ага

    3 3 Отговор
    А пък бат Рамбо се отърва само с обиждане няколко пъти от чеченския спецназ Ахмат и бе пуснат на свобода .

    07:14 16.09.2025

  • 51 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    от га доброволците станаха наемници низвергнати (разбирай неудачници) в страните си.

    07:14 16.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Стеф

    2 0 Отговор
    Е, понякога не е добър избор, да си лумпен!?!

    07:16 16.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пат Гарует

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Злобното Джуджи":

    Виж сега, око се стигне до война с Русия, само Норвегия има 180 модерни самолета. Всички видяхме, какво може Ф-35 срещу руска ПВО в Иран. Иран няма ПВО.

    07:18 16.09.2025

  • 56 Икономист

    7 1 Отговор
    1.8 млн хохохола бяха утилизирани досега ,а двойно повече от тях са тези ,кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава или с посттравматичен стресс ,негодни за военни действия и очаквайки европейският данъкоплатец да ги издържа пожизнено .

    07:19 16.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 нпо агент

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "жийдман":

    а такива като теб които чешат езици набутани в панелки...няма нито един убит...креватни соросоидни герои..

    07:19 16.09.2025

  • 59 Антон

    7 0 Отговор
    Е какво се очаква, да плачем за убитите островитяни?
    Отишли да убиват руснаци за пари! После зашо били убити?
    Каквото търсили, намерили го!

    07:21 16.09.2025

  • 60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор
    Как пък нито един козяшки зюмбюл не замина да се бие на страната на Осрайна !Благодаря ви предварително за +овете 👌.

    Коментиран от #65

    07:22 16.09.2025

  • 61 Да видим...

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "Ники":

    Ние сме в ЕС и НАТО, а рсия ни е обявила за неприятел. Дали не трябва да се издирят руските коментатори, онези, които разпространяват кремълската пропаганда?

    Коментиран от #64, #71, #73

    07:25 16.09.2025

  • 62 Стармър

    2 0 Отговор
    Нужно е всеки първи!

    07:26 16.09.2025

  • 63 А ИСТИНАТА Е

    5 1 Отговор
    Един от пет британски наемници оцелява.

    07:28 16.09.2025

  • 64 Небинарен модерен ляв

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Да видим...":

    Ами Муци тръгвай и ги издирвай,кво само фитили даваш от дивана .

    07:30 16.09.2025

  • 65 Подкрепа

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Отиде един санитар с линейка,ама се върна.Тук щял да руши паметници.Безопасно е и платено по-добре..А и Кокоркировци депутат ще го правят.

    07:30 16.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Иван

    2 0 Отговор
    Загинали за Синагогата.

    07:31 16.09.2025

  • 69 по-добре там

    3 1 Отговор
    да загиват отколкото да о сира т Слънчака и да падат от балконите.

    07:32 16.09.2025

  • 70 Уляляяяяя

    2 1 Отговор
    "Мисля, че около хиляда британски наемници вече са загинали." Дано не са били бременни. Ама и тоя послъгва, реалната цифра е 10 хиляди

    07:32 16.09.2025

  • 71 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Да видим...":

    Не знам защо ама ми се види, че скоро не вие ще издирвате "кремълски агитатори", а те ще издирват вас и ще ви предават на "ОНЯ" съд.
    Поне на там отиват нещата.

    07:33 16.09.2025

  • 72 Механик

    4 1 Отговор
    И ква излезе тя? Начи се оказа, че "доброволците" се оказаха НАЕМНИЦИ, който са отишли да умират в Украина, не щото много им пука за демокрацията и свободата, ами защото са неудачници, преследвани в страната си заради престъпления или просто материалното им състояние е плачевно. В демократична и натовска Англия, хората отиват да умират защото няма какво да ядат??????
    А уж долара бе станал 200000000 рубли, па то кво излезе?!

    07:37 16.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ха....

    2 0 Отговор
    Е какво дирят там...
    Като са се хванали - ще ги пуцат...
    И няма да се върне ни един...

    07:41 16.09.2025

  • 75 Ботев

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    който е натювец, той е окупатор

    07:55 16.09.2025

