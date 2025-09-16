ЕС подготвя координиран подход за връщане на украинските бежанци

Страните от ЕС се споразумяха за прилагане на координиран подход за връщане на разселените украинци, когато условията в страната го позволяват, съобщи ДПА, предава БТА.

„Безмилостните и неоправдани атаки на Русия срещу Украйна продължават. Солидарността на ЕС с украинския народ остава непоколебима“, заяви датският министър на имиграцията и интеграцията Коре Дюбвад. „В същото време е разумно да се подготвим за деня, в който украинците ще могат да се върнат у дома и да помогнат за възстановяването на страната“, добави той.

От началото на войната над 4,3 милиона души са избягали в ЕС, като Германия е приела най-голям брой – над 1,2 милиона. Те се ползват от временен статут на закрила, който осигурява достъп до трудовия пазар, социални придобивки и медицинска помощ без нужда от убежище. Този статут е удължен до март 2027 г.

След изтичането му украинците ще могат да получат национални разрешения за пребиваване на основания като работа, обучение, образование или семейни причини.

ЕС планира създаването на програми за завръщане и ще подкрепя желаещите да се върнат чрез проучвателни посещения в Украйна. Освен това държавите членки ще бъдат задължени да информират украинците за техните права и задължения след изтичането на временната закрила.