Новини
Свят »
Украйна »
ЕС подготвя координиран подход за връщане на украинските бежанци
  Тема: Украйна

ЕС подготвя координиран подход за връщане на украинските бежанци

16 Септември, 2025 15:42 1 067 13

  • украйна-
  • бежанци-
  • европейски съюз

Временната закрила остава в сила до март 2027 г.

ЕС подготвя координиран подход за връщане на украинските бежанци - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Страните от ЕС се споразумяха за прилагане на координиран подход за връщане на разселените украинци, когато условията в страната го позволяват, съобщи ДПА, предава БТА.

„Безмилостните и неоправдани атаки на Русия срещу Украйна продължават. Солидарността на ЕС с украинския народ остава непоколебима“, заяви датският министър на имиграцията и интеграцията Коре Дюбвад. „В същото време е разумно да се подготвим за деня, в който украинците ще могат да се върнат у дома и да помогнат за възстановяването на страната“, добави той.

От началото на войната над 4,3 милиона души са избягали в ЕС, като Германия е приела най-голям брой – над 1,2 милиона. Те се ползват от временен статут на закрила, който осигурява достъп до трудовия пазар, социални придобивки и медицинска помощ без нужда от убежище. Този статут е удължен до март 2027 г.

След изтичането му украинците ще могат да получат национални разрешения за пребиваване на основания като работа, обучение, образование или семейни причини.

ЕС планира създаването на програми за завръщане и ще подкрепя желаещите да се върнат чрез проучвателни посещения в Украйна. Освен това държавите членки ще бъдат задължени да информират украинците за техните права и задължения след изтичането на временната закрила.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    24 3 Отговор
    ойде укро на фронтя

    15:45 16.09.2025

  • 2 Рублевка

    20 4 Отговор
    Връщайте тез тарикати, да ги избият на фронта!

    15:45 16.09.2025

  • 3 честен ционист

    19 2 Отговор
    На 1ви април 2027 ги карат всичките укропам на Слънчака да правят малката Одеса, понеже голямата...

    15:47 16.09.2025

  • 4 прокопи

    26 3 Отговор
    Март 2027год. не ме устройва. Най - много до две седмици - аут!

    15:48 16.09.2025

  • 5 Лицемери

    13 2 Отговор
    Ще ги върнат за пушечно месо срещу Русия.Черните и кафявите, кога ще върнете, или те са бъдещото европейско население!??

    16:00 16.09.2025

  • 6 Перо

    20 1 Отговор
    Отново шикалкавене, без задължения за връщане в Украйна! Защо статута на украинците не е еднакъв с другите бежанци от война?

    16:01 16.09.2025

  • 7 1234

    13 0 Отговор
    АМИ ЗА ХОРАТА ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК И АФРИКА НИЩО НЕ КАЗВАТ ТЕ СА ИМ ПО МИЛИ ГОРКИТЕ

    16:04 16.09.2025

  • 8 Няма да стане

    15 0 Отговор
    Тия са паразити, не искат да се връщат

    16:08 16.09.2025

  • 9 Мдаа...

    10 0 Отговор
    Значи да очакваме тълпи xoxoли на летище ататюрк за полетите Истанбул-Москва веднага след края на кьорсофрата в ЕсеС.

    16:12 16.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    На Черноморието има 2 млн украинци.

    16:15 16.09.2025

  • 11 Ааааа, вече

    5 0 Отговор
    ви писна и гледате как да се отървете, нали?

    16:17 16.09.2025

  • 12 Да се махат

    7 0 Отговор
    Тези са паразити. И Европа на тях им прави евала. Не ни трябват! Скачали на Майдан, да си сърбат сега супата.

    16:23 16.09.2025

  • 13 не обичам смъртта

    1 0 Отговор
    "Временната закрила остава в сила до март 2027 г." О, ама вие от ЕС се надявате до тогава да бъде сключен мир между Русия т.е. Путин и Украйна т.е. Зеленски , а дано ама надали....Една война започне ли , трудно спира, по скоро ескалира.

    16:40 16.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания