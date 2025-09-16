Около 51 милиона души са извън пазара на труда в ЕС

По-доброто интегриране на по-слабо представените групи —жени, възрастни хора, мигранти и хора с увреждания - на пазара на труда може да спомогне за смекчаване на недостига на умения и работна ръка и да компенсира демографските промени, които рискуват да свият работната сила на Европейския съюз с до 18 милиона до 2050 г. Това се посочва в доклада на Комисията от 2025 г. относно заетостта и социалното развитие в Европа (ESDE).
Подчертава се, че 1/5 от населението в трудоспособна възраст - около 51 милиона души, понастоящем са извън пазара на труда в ЕС, като по-голямата част от тях са жени, хора на възраст 55—64 години, мигранти и хора с увреждания. Улесняването на достъпа до пазара на труда би допринесло и за постигането на целта на ЕС за равнище на заетост от 78% за 2030 г. Същевременно то ще подобри социалното сближаване и ще подкрепи целта на ЕС за намаляване на бедността до 2030 г.
Отбелязва се, че през 2024 г. ЕС е създал 1,8 милиона повече работни места в сравнение с предходната година. С тях равнището на заетост е достигнало 75,8%, а равнището на безработица е спаднало до ново историческо дъно от 5,9%.
Участието на жените на пазара на труда в ЕС остава с 10% по-ниско от това на мъжете, като 32 милиона жени са извън работната сила, главно поради неплатени отговорности за полагане на грижи, ограничена наличност на грижи за деца и демотивиращи фактори в данъчните и осигурителните системи. Около 75% от майките на малки деца извън работната сила посочват задълженията за полагане на грижи като основна причина в сравнение със само 13% от бащите.
Докладът показва, че разширяването на грижите за деца би могло да повиши равнището на заетост на жените в някои държави членки с до 30% и да увеличи БВП на ЕС с до 1,7%.
Въпреки постигнатия напредък близо 20 милиона души на възраст 55-64 години не са част от пазара на труда в ЕС, често поради правила за пенсиониране, здравословни проблеми или недостатъчна гъвкавост на работното място.
Посочва се, че пенсионните реформи, поетапното пенсиониране, разширените дългосрочни грижи, обучението и професионалното ориентиране могат да помогнат за запазване на активността на по-възрастните работници.
Към момента над седем милиона мигранти в ЕС са извън работната сила поради множество причини - езикови затруднения, непризнаване на квалификации, дискриминация и административни пречки. Мигрантите са изправени пред най-висок риск от бедност сред всички демографски групи на работната сила (38%). Те обаче предоставят основни умения, които могат да спомогнат за справяне с недостига на работна ръка в сектори с остри нужди.
Докладът показва, че добре разработените данъчни стимули, заедно с подкрепата за търсене на работа, езиковото обучение и по-простите разрешителни за работа, особено когато се комбинират, могат да увеличат участието на мигрантите в работната сила.
От 44-те милиона лица в трудоспособна възраст с увреждания 56,4% са работили през миналата година — от 55,6 през 2022 г. — в сравнение с 84% от хората без увреждания. В доклада се отбелязва, че квотните схеми, мерките за борба с дискриминацията и целенасоченото намиране на работа са ефективни инструменти за тяхната интеграция.
Констатира се, че квотните схеми, мерките за борба с дискриминацията и целенасоченото намиране на работа са ефективни инструменти за тяхната интеграция.
